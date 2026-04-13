  • GK : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौद्ध धर्म का स्वीकारला? भीमराव आंबेडकरांशीसंबंधित 7 प्रश्नांची उत्तरे माहित आहेत का?

Bhimrao Ambedkar Jayanti : दरवर्षी 14 एप्रिल रोजी बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती देशभरात साजरी केली जाते. त्यांनी संविधान महत्त्वाची भूमिका बजावली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्याशी निगडीत 7 प्रश्नांबद्दल जाणून घेऊ.

Dakshata Thasale | Apr 13, 2026, 09:18 PM IST
1/7

भीमराव आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म का स्विकारला?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समानता, स्वतंत्रता आणि बंधुत्वच्या सिद्धांतामुळे बौद्ध धर्म स्विकारला. त्यांचं म्हणणं होतं की, बौद्ध धर्म मानवतेच्या कसोटीवर पूर्णपणे खरा उतरला आहे.   

2/7

बाबासाहेब आंबेडकर कोणत्या वयात परदेशात गेले?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 1913 मध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अमेरिकेत गेले होते. त्यावेळी त्यांचं वय अवघं 22 वर्षे होतं. त्यांनी बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांनी शिष्यवृत्ती दिली होती. 

3/7

भीमराव आंबेडकर पुन्हा भारतात कधी परतले?

डॉ. आंबेडकर आपल्या सुरुवातीच्या शिक्षणानंतर 1917 मध्ये भारतात परतले. मात्र त्यानंतर आपलं अर्धवट राहिलेलं शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी लंडनला गेले. आपलं संपूर्ण शिक्षण आणि अंतिम टप्प्यातील शिक्षण पूर्ण करुन 1923 साली भारतात परतले.  (हे पण वाचा - Babasaheb Ambedkar Jayanti Wishes: भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना नमन; पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा) 

4/7

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे किती डिग्री आहेत?

ब्रेनली डॉट इनच्या रिपोर्टनुसार, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे एकूण 32 डिग्री आहेत. तसेच त्यांना 9 भाषांचे ज्ञान होते. त्यांनी कोलंबिया विश्वविद्यालय आणि लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमधून अर्थशास्त्राचे दोन डॉक्टरेटसह एकूण 4 डॉक्टरेट पदवी मिळवली आहे. 

5/7

भीमराव आंबेडकर संविधानाचे निर्माते का म्हणतात?

बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर, भारतीय संविधान सभेत सगळ्यात महत्त्वाची कमिटी, Drafting Committee चे अध्यक्ष होते. याचमुळे त्यांना भारतीय संविधानाचे निर्माते म्हटलं जातं.  

6/7

बाबासाहेब किती निवडणुका लढले?

स्वातंत्र्यानंतर बाबासाहेबांनी दोन वेळा लोकसभा निवडणूक लढवली. 1952 आणि 1954 मध्ये त्यांनी निवडणूक लढवली. मात्र दोन्ही वेळा ते निवडणूक हरले. तसेच राज्यसभेचे सदस्य म्हणून ते सहभागी झाले. 

7/7

बाबासाहेबांना संसदेत कुणी नॉमिनेट केलं?

भारत-पाकिस्तानाच्या फाळणीनंतर त्यांची जागा पाकिस्तानात गेली. तेव्हा काँग्रेसच्या समर्थनाने बॉम्बे प्रेसीडेंसीमधून पुन्हा संविधानत पोहोचले. 

