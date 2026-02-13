English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • जेव्हा सोन्यापेक्षाही जास्त होती निळ्या रंगाची किंमत, या खास दगडाने बनवला जायचा जगातील सर्वात महागडा रंग

जेव्हा सोन्यापेक्षाही जास्त होती निळ्या रंगाची किंमत, 'या' खास दगडाने बनवला जायचा जगातील सर्वात महागडा रंग

निळा रंग हा अनेकांच्या आवडीचा आहे. निळा रंग जो तुम्हाला तुमच्या कपड्यांमध्ये आकाशात आणि समुद्राच्या पाण्यात दिसतो तो रंग खरेदी करण्यासाठी कधीकाळी सोनं विकावं लागायचं. हे ऐकून कदाचित तुम्हीही हैराण व्हावल पण हे खरंय. रंगांमध्ये निळ्या रंगाचा इतिहास हा फक्त शाही नाही तर आश्चर्यचकीत करणारा आहे. एक काळ असा देखील होता की जेव्हा हा रंग जगातील सर्वात महागडा पदार्थ असायचा. तेव्हा निळ्या रंगाच्या इतिहासाबद्दल जाणून घेऊयात, त्या काळाबद्दल जाणून घेऊयात जेव्हा निळा रंग हा केवळ रंग नाही तर श्रीमंतीची ओळख होती.   

Pooja Pawar | Feb 13, 2026, 06:18 PM IST
जगातील सर्वात महागडा रंग :

निळ्या रंगाचा इतिहास खूप जुना आणि इंटरेस्टिंग आहे. एक काळ असा होता की निळा रंग खरेदी करणं हे सोनं खरेदी करण्यापेक्षाही महाग होतं. तयावेळी याला 'अल्ट्रामरीन ब्लू' असं सुद्धा म्हटलं जायचं. हा जगातील सर्वात महागडा रंग मानला जायचा. त्याच्या किंमतीचे मुख्य कारण म्हणजे ते बनवण्यासाठी वापरलेला दगड.  

अफगाणिस्तानातून आलं निळं सोनं :

निळ्या रंगाची गोष्ट ही 6,000 वर्ष जुनी आहे. ज्याची सुरुवात ही अफगाणिस्तानच्या 'सर-ए-संग' मधून सुरु होते. तितेच लैपिस लाजुलीच्या नावाचा दगड मिळायचा ज्यात सोन्यासारखे कण असायचे. त्यावेळी रंग बनवण्याची प्रोसेस खूप अवघड असायची. खूप मेहेनत केल्यावर निळा रंग निघायचा, त्यामुळे निळ्या रंगांची किंमत ही खूप जास्त असायची.    

'अल्ट्रामरीन ब्लू' हे नाव कसं पडलं

निळ्या रंगाला 'अल्ट्रामरीन ब्लू' हे नाव कसं पडलं यामागे एक खास अर्थ आहे. जेव्हा हा रंग व्यापाराद्वारे समुद्र ओलांडून युरोपातील व्हेनिसमध्ये गेला तेव्हा तेथील लोकांनी त्याला 'ओल्ट्रेमेअर' असे नाव दिले. याचा अर्थ 'समुद्राच्या पलीकडे' असा होतो.  

निळा रंग श्रीमंतीची ओळख बनला :

निळा रंग हा सोन्यापेक्षा सुद्धा महाग असल्याने तो हळूहळू श्रीमंतीची ओळख होऊ लागला. तसेच हा रंग इतर रंगांच्या तुलनेत नेहमी चमकदार असायचा. असं मानलं जातं की त्याच्या जास्त किंमतीमुळे माइकलएंजेलो सारखे कलाकार आपली चित्र अर्धवट ठेवायचे. कारण त्यांच्याकडे एवढा महाग रंग खरेदी करण्याचे पैसे नसायचे.   

निळ्या रंगाचा स्वस्त पर्याय शोधला गेला :

19 वं शतक येईपर्यंत जा रंग एवढा महाग झाला होता की कलाकारांनी त्यांच्या चित्रात हा रंग वापरणंच बंद केलं होतं. 1826 मध्ये फ्रेंच रसायनशास्त्रज्ञ जीन-बॅप्टिस्ट गिमेट यांनी यावर उपाय शोधला. त्यांनी त्यांच्या प्रयोगशाळेत रसायने मिसळून असाच निळा रंग तयार केला आणि त्याला 'फ्रेंच अल्ट्रामरीन' असे नाव दिले.  

आजकाल निळा रंग स्वस्त किंमतीत उपलब्ध आहे, असं तुम्हाला वाटत असेल पण ते पूर्णपणे खरं नाही. आज आपण जो निळा रंग खरेदी करतो तो प्रयोगशाळेत बनवलेला कृत्रिम रंग आहे.   

जर तुम्ही लॅपिस लाझुली या दगडापासून बनलेला रंग खरेदी केला तर तो जगातील सर्वात महागड्या रंगांपैकी एक आहे. जर अशा रंगाची एक लहान ट्यूब (३७ मिली) खरेदी केली तर ती सुमारे 25,000 रुपयांना मिळते. तर त्याच्या तुलनेत सिंथेटिक रंग हा फक्त काही रुपयांमध्ये मिळून जातो.   

