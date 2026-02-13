जेव्हा सोन्यापेक्षाही जास्त होती निळ्या रंगाची किंमत, 'या' खास दगडाने बनवला जायचा जगातील सर्वात महागडा रंग
निळा रंग हा अनेकांच्या आवडीचा आहे. निळा रंग जो तुम्हाला तुमच्या कपड्यांमध्ये आकाशात आणि समुद्राच्या पाण्यात दिसतो तो रंग खरेदी करण्यासाठी कधीकाळी सोनं विकावं लागायचं. हे ऐकून कदाचित तुम्हीही हैराण व्हावल पण हे खरंय. रंगांमध्ये निळ्या रंगाचा इतिहास हा फक्त शाही नाही तर आश्चर्यचकीत करणारा आहे. एक काळ असा देखील होता की जेव्हा हा रंग जगातील सर्वात महागडा पदार्थ असायचा. तेव्हा निळ्या रंगाच्या इतिहासाबद्दल जाणून घेऊयात, त्या काळाबद्दल जाणून घेऊयात जेव्हा निळा रंग हा केवळ रंग नाही तर श्रीमंतीची ओळख होती.