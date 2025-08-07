English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधनाच्या सणाला भावाने बहिणीच्या घरी का जाऊ नये? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल कारण

Raksha Bandhan 2025 : येत्या 9 ऑगस्टला रक्षाबंधनाचा सण देशभरात साजरा केला जाणार आहे. रक्षाबंधनाच्या दिवशी बहिणी भावाला राखी बांधतात आणि भाऊ बहिणींना त्यांचं रक्षण करण्याचं वचन देतो. प्रथेनुसार बहिणी रक्षाबंधनाच्या दिवशी भावाच्या घरी येतात आणि त्यांना राखी बांधतात. पण बऱ्याचदा विविध कारणांमुळे अनेकदा भाऊ बहिणीच्या घरी जातो पण असं करणं हे योग्य नाही. यामागील धार्मिक कारण काय आहे याबाबत जाणून घेऊयात. 

रक्षाबंधनाबद्दल हिंदू धर्मातील परंपरेनुसार अनेक नियम आहेत. जसं राखी बांधण्याची योग्य पद्धत, भद्रा काळात राखी न बांधणे, रक्षाबंधनाच्या दिवशी भावाने घरी न येणे इत्यादी. (फोटो सौजन्य : Meta AI)

बऱ्याचदा काही कारणांमुळे बहीण भावाच्या घरी रक्षाबंधनाच्या दिवशी जाऊ शकत नसली तर भाऊ स्वतः बहिणीकडे राखी बांधण्यासाठी येतो. पण शास्त्रांनुसार असं करणं चुकीचं आहे. (फोटो सौजन्य : Meta AI)

रक्षाबंधनाच्या सणाशी निगडित एक पौराणिक कथा आहे यानुसार एकदा राक्षस राजा बळीने भगवान विष्णूंना प्रसन्न करून अमरत्वाचे वरदान मिळवले होते. राक्षस राजा बळीला मिळालेल्या या वरदानामुळे सर्व देवदेवतांना चिंता वाटू लागली की आता राजा बळी या शक्तीचा गैरवापर करणार. सर्व देवदेवतांनी त्यांची ही काळजी भगवान विष्णूंकडे व्यक्त केली.  (फोटो सौजन्य : Meta AI)

भगवान विष्णूंनी मग राजा बळीचा अभिमान मोडण्यासाठी वामनाचे रूप धारण केले आणि बळीकडून भिक्षा म्हणून तीन पावलं जमीन मागून घेतली. राजा बळीने त्यांची ही विनंती स्वीकारताच देवाच्या वामन अवताराने विशाल रूप धारण केले. मग त्याने पहिल्या पावलात स्वर्ग आणि दुसऱ्या पावलात पृथ्वी मोजली. तिसऱ्या पावलासाठी राजा बळीने वामनासमोर आपलं डोकं ठेवलं. (फोटो सौजन्य : Meta AI)

जेव्हा राजा बळीला समजलं की वामन अवतारात भगवान विष्णू आहेत तेव्हा त्याने तिसरं पाऊल उउचलण्यासाठी स्वतःचे शरीर परमेश्वराला समर्पित केले. त्यामुळे भगवान विष्णू प्रसन्न झाले आणि बळीला पाताळलोकाचा राजा बनवले. (फोटो सौजन्य : Meta AI)

राजा बळीला पातळ लोकाचा राजा बनवताच भगवान विष्णूंना त्याने तेथे राहण्याची विनंती केली. राजा बळीच्या विनंतीचा मान ठेऊन भगवान विष्णू वैकुंठ सोडून पाताळ लोकात राहू लागले त्यामुळे देवी लक्ष्मीला काळजी वाटू लागली.  (फोटो सौजन्य : Meta AI)

मग देवी लक्ष्मीने भगवान विष्णूंना वैकुंठात माघारी आणण्याची योजना तयार केली. लक्ष्मी ब्राह्मण स्त्रीचे रूप धारण करून पातळ लोकात गेल्या आणि राजा बळीला आपला भाऊ बनवण्याची इच्छा व्यक्त केली. राजा बळीने आनंदाने तिची इच्छा मान्य केली, तेव्हा लक्ष्मीने बालीच्या मनगटावर राखी बांधताच तिने बळीकडे भगवान विष्णूंना परत पाठवण्याची इच्छा व्यक्त केली. (फोटो सौजन्य : Meta AI)

राजा बळीने दिलेलं वचन पाळलं आणि विष्णूला वैकुंठात परत येण्याची परवानगी दिली. त्यापासून असं म्हटलं जातं की रक्षाबंधनाच्या दिवशी नेहमी बहिणीने  भावाच्या घरी जावे. या उलट भाऊबीजच्या दिवशी मात्र भावाने बहिणीच्या घरी जायला हवे. (फोटो सौजन्य : Meta AI)  

