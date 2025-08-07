Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधनाच्या सणाला भावाने बहिणीच्या घरी का जाऊ नये? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल कारण
Raksha Bandhan 2025 : येत्या 9 ऑगस्टला रक्षाबंधनाचा सण देशभरात साजरा केला जाणार आहे. रक्षाबंधनाच्या दिवशी बहिणी भावाला राखी बांधतात आणि भाऊ बहिणींना त्यांचं रक्षण करण्याचं वचन देतो. प्रथेनुसार बहिणी रक्षाबंधनाच्या दिवशी भावाच्या घरी येतात आणि त्यांना राखी बांधतात. पण बऱ्याचदा विविध कारणांमुळे अनेकदा भाऊ बहिणीच्या घरी जातो पण असं करणं हे योग्य नाही. यामागील धार्मिक कारण काय आहे याबाबत जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Aug 07, 2025, 06:26 PM IST
1/8
2/8
3/8
रक्षाबंधनाच्या सणाशी निगडित एक पौराणिक कथा आहे यानुसार एकदा राक्षस राजा बळीने भगवान विष्णूंना प्रसन्न करून अमरत्वाचे वरदान मिळवले होते. राक्षस राजा बळीला मिळालेल्या या वरदानामुळे सर्व देवदेवतांना चिंता वाटू लागली की आता राजा बळी या शक्तीचा गैरवापर करणार. सर्व देवदेवतांनी त्यांची ही काळजी भगवान विष्णूंकडे व्यक्त केली. (फोटो सौजन्य : Meta AI)
4/8
भगवान विष्णूंनी मग राजा बळीचा अभिमान मोडण्यासाठी वामनाचे रूप धारण केले आणि बळीकडून भिक्षा म्हणून तीन पावलं जमीन मागून घेतली. राजा बळीने त्यांची ही विनंती स्वीकारताच देवाच्या वामन अवताराने विशाल रूप धारण केले. मग त्याने पहिल्या पावलात स्वर्ग आणि दुसऱ्या पावलात पृथ्वी मोजली. तिसऱ्या पावलासाठी राजा बळीने वामनासमोर आपलं डोकं ठेवलं. (फोटो सौजन्य : Meta AI)
5/8
6/8
7/8