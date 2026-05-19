/कारच्या पेट्रोल टँकमध्ये का असतो हा छोटा होल? कारण ऐकून हैराण व्हाल

why car fuel tank have small hole inside : कारमध्ये पेट्रोल किंवा डिझेल भरत असताना तुम्ही पाहिलं असेल की कारमध्ये इंधन टाकीच्या झाकणाजवळ जिथून इंधन तेल आतमध्ये जातं तिथे एक छोटा होल असतो. मात्र या होलचा नेमका फायदा काय? किंवा तो तिथे का दिलेला असतो? याविषयी माहिती जाणून घेऊयात.
पेट्रोल किंवा डिझेल भरताना अनेकदा तुमचं लक्ष हे केवळ इंधनाचं मीटर आणि इंधनाच्या किंमतींवर असतं. पण तुम्ही कधी पाहिलंय का? की कारच्या इंधनाच्या टाकीत जिथून तेल खाली जातं तिथे एक लहान होल असतो. मात्र अनेकांना या होलचा नेमका काय उपयोग आहे याविषयी माहिती नसते. पण हा होल तुमच्या कारमध्ये सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि योग्य ठिकाणी इंधन इंजिनपर्यंत पोहोचवण्यासाठी महत्वाचं काम करते.
कारच्या पेट्रोल किंवा डिझेल टँकच्या आतल्या बाजूला खतरनाक आणि ज्वलनशील गॅस असतो. जर तो गॅस इंधन टाकीत जमा झाला तर तो टँकच्या आतमध्ये प्रेशर तयार करतो. खास करून उन्हाळ्याच्या दिवसात ही समस्या होते. अशावेळी हा छोटा होल अतिशय कामी येतो.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या टाकीत असलेला हा होल व्हेंटिलेशन पाईप सोबत जोडला जातो. जो येथे जमलेल्या अतिरिक्त गॅस आणि प्रेशरला सुरक्षितपणे टँकच्या बाहेर काढते. ज्यामुळे कारमधील पेट्रोल डिझेलचा टँक फुटण्याचा धोका टळतो.
स्लॅशगियरच्या रिपोर्टनुसार कारच्या इंधन सिस्टमचा एक सरळ नियम आहे की तुम्ही टँकमध्ये तोपर्यंत इंधन भरलं जात नाही जोपर्यंत आतमधील हवा ही बाहेर निघत नाही. तसेच टँकमधून इंधन तोपर्यंत काढू शकत नाही जोपर्यंत बाहेरची हवा आत जाणार नाही. त्यामुळे टँकमध्ये हवा येत जात रहाणं गरजेचं आहे.
इंधन भरत असताना जेव्हा पंपातून तेल आतमध्ये जातो तेव्हा टँकच्या आतमध्ये असलेली हवा ही या छोट्या होलातून बाहेर निघते. जर असं झालं नाही तर तेल वारंवार हलून बाहेर पडू लागेल.
जसं जसं टाकीतील इंधन रिकामं होतं जातं, तसं तसं टाकीत आतल्या बाजूला रिकामी जागा बनते. त्या रिकाम्या जागेला भरण्यासाठी याच लहान होलातून हवा आतमध्ये येते. जर हवा आतल्या बाजूला गेली नाही तर इंधन टँक हा आतल्या बाजूला आकुंचन पाऊ शकतो. आणि इंधनाची सप्लाय योग्य प्रकारे न झाल्याने वाहन नीट चालणार नाही.
वेळेनुसार या लहानश्या होलात धूळ, माती आणि कचरा जमा होतो. अशावेळी अशावेळी येथील होलात हवेची ये जा होणारी जागा कमी होते आणि गाडीत इंधन भरताना काहीशी अडचण येते. यामुळे पेट्रोल पंपवर सुद्धा प्रभाव पडतो. त्यामुळे या छोट्या होलमध्ये जर कचरा किंवा धूळ अडकली असेल तर ती वेळीच काढून टाका.
त्यामुळे कार वॉश करत असताना किंवा इंधन भण्यापूर्वी इंधनाच्या टाकीतील हा होल स्वच्छ करा. सोबतच हे सुद्धा निश्चित करा की कोणताही कचरा या ठिकाणी अडकलेला तर नाही ना. तसं असेल तर वेळीच स्वच्छ करून घ्या.