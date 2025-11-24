English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अभिनेते धर्मेंद्र यांना 'ही-मॅन' असं का म्हटलं जायचं? कारण ऐकून आश्चर्य वाटेल

Dharmendra He Man :  बॉलिवूडमधील दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र देओल यांचं सोमवार 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी निधन झालं. धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत जवळपास 300 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं होतं. धर्मेंद्र यांना बॉलिवूडचा 'ही-मॅन' असं म्हटलं जायचं. मात्र यामागचं नेमकं कारण काय? याविषयी जाणून घेऊयात. 

Nov 24, 2025, 03:11 PM IST
twitter

 

 

1/8

दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र देओल यांनी त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीत 300 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं. त्यांची कारकीर्द जवळपास 6 दशकांची होती.   

twitter
2/8

धर्मेंद्र यांचा पहिला चित्रपट 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' (1960) होता. तर शेवटचा चित्रपट 'इक्कीस' (2025) हा ठरला. जो येत्या 25 डिसेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. 'इक्कीस' हा चित्रपट भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान अरुण खेत्रपाल या तरुण सैनिकाच्या कहाणीवर आधारित आहे. 

twitter
3/8

धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक हिट चित्रपट दिले. यात शोले (1975), चुपके चुपके (1975), सीता और गीता (1972), धरमवीर (1977), आंखे (1968), राजा (1975), फूल और पत्थर (1966), सत्यकाम (1969), यादों की बारात (1973), यमला पगला दीवाना (2011) - कॉमेडी-एक्शन फिल्म, आया सावन झूमके (1969), जीवन मृत्यु (1970) इत्यादी चित्रपटांचा समावेश आहे. 

twitter
4/8

सुरुवातीला धर्मेंद्र त्यांच्या पहिल्या काही चित्रपटांमध्ये रोमँटिक हिरो म्हणून दिसले, परंतु त्यानंतर 'शोला और शबनम' सारख्या चित्रपटांनी त्यांना वेगळी ओळख मिळवून दिली. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा कधी मागे वळून पाहिलं नाही. 

twitter
5/8

अभिनेते धर्मेंद्र यांचं खरं सुपरस्टारडम 1966 मध्ये आलेल्या 'फूल और पत्थर' या चित्रपटापासून सुरु झालं. या चित्रपटात त्यांनी शर्टलेस अॅक्शन सीक्वेन्स केले ज्यामुळे बॉलीवूडमध्ये एक नवीन ट्रेंड सुरू झाला. 

twitter
6/8

या चित्रपटात धर्मेंद्र यांच्या शक्तिशाली शरीरयष्टी आणि उत्साही शैलीमुळे त्यांना 'ही-मॅन ऑफ बॉलीवूड' ही पदवी मिळाली.   

twitter
7/8

तसेच 'मेरा गाव मेरा देश, धरम वीर, आग ही आग, आणि शोले या चित्रपटांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठा अॅक्शन स्टार म्हणून धर्मेंद्र देओल यांना ओळखलं जाऊ लागलं.   

twitter
8/8

धर्मेंद्र यांच्या नावावर एक वर्षात 7 हिट चित्रपट देण्याचा रेकॉर्ड आहे. त्यांनी 1987 मध्ये 7 हिट चित्रपट दिले होते.   

twitter
पुढील
अल्बम

