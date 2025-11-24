अभिनेते धर्मेंद्र यांना 'ही-मॅन' असं का म्हटलं जायचं? कारण ऐकून आश्चर्य वाटेल
Dharmendra He Man : बॉलिवूडमधील दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र देओल यांचं सोमवार 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी निधन झालं. धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत जवळपास 300 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं होतं. धर्मेंद्र यांना बॉलिवूडचा 'ही-मॅन' असं म्हटलं जायचं. मात्र यामागचं नेमकं कारण काय? याविषयी जाणून घेऊयात.
धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक हिट चित्रपट दिले. यात शोले (1975), चुपके चुपके (1975), सीता और गीता (1972), धरमवीर (1977), आंखे (1968), राजा (1975), फूल और पत्थर (1966), सत्यकाम (1969), यादों की बारात (1973), यमला पगला दीवाना (2011) - कॉमेडी-एक्शन फिल्म, आया सावन झूमके (1969), जीवन मृत्यु (1970) इत्यादी चित्रपटांचा समावेश आहे.
