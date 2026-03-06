IND vs ENG : 'मी खूप मोठी चूक केली...', सेमी फायनलमधील पराभवानंतर इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक नेमकं काय म्हणाला?
IND vs ENG, Harry Brook: टी20 विश्वचषक 2026 च्या सेमीफायनलमध्ये भारताविरुद्ध झालेल्या रोमांचक सामन्यात इंग्लंडला केवळ 7 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. या सामन्यानंतर इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक (Harry Brook) ने एक व्यक्तव्य केलं आहे.
Tejashree Gaikwad | Mar 06, 2026, 02:45 PM IST
1/8
टी20 विश्वचषक 2026 च्या सेमीफायनलमध्ये भारताविरुद्ध झालेल्या रोमांचक सामन्यात इंग्लंडला केवळ 7 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. या सामन्यानंतर इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक (Harry Brook) ने पराभवाबद्दल प्रतिक्रिया देताना एक मोठी चूक मान्य केली. भारताच्या डावादरम्यान संजू सॅमसन (Sanju Samson) याचा झेल सोडणे ही मोठी चूक ठरल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
2/8
भारताने उभारला मोठा धावसंख्येचा डोंगर
या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 7 विकेट गमावत तब्बल 253 धावा केल्या. टी20 विश्वचषकाच्या नॉकआउट सामन्यांमध्ये ही आतापर्यंतची सर्वाधिक धावसंख्या ठरली. भारतीय संघासाठी संजू सॅमसनने दमदार फलंदाजी करत 42 चेंडूंमध्ये 7 षटकार आणि 8 चौकारांच्या मदतीने 89 धावांची शानदार खेळी केली. विशेष म्हणजे सॅमसन 15 धावांवर असताना त्याला जीवनदान मिळाले आणि त्यानंतर त्याने या संधीचा पूर्ण फायदा घेत भारतासाठी मोठी धावसंख्या उभी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
3/8
इंग्लंडचा जोरदार पाठलाग, पण विजय हुकला
भारताने दिलेल्या 254 धावांच्या कठीण लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडनेही जोरदार प्रयत्न केले. इंग्लंडकडून Jacob Bethell याने शानदार शतक झळकावत संघाला विजयाच्या उंबरठ्यावर आणले. बेथेलने 48 चेंडूंमध्ये 7 षटकार आणि 8 चौकारांच्या मदतीने 105 धावांची तुफानी खेळी केली. मात्र त्याच्या या प्रयत्नांनंतरही इंग्लंडचा संघ 20 षटकांत 7 विकेट गमावत 246 धावांपर्यंतच मजल मारू शकला आणि भारताने हा सामना 7 धावांनी जिंकत अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
4/8
ब्रूकने मान्य केली क्षेत्ररक्षणातील चूक
5/8
6/8
बेथेलच्या खेळीचे ब्रूककडून कौतुक
7/8
8/8