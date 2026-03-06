English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • IND vs ENG : मी खूप मोठी चूक केली..., सेमी फायनलमधील पराभवानंतर इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक नेमकं काय म्हणाला?

IND vs ENG : 'मी खूप मोठी चूक केली...', सेमी फायनलमधील पराभवानंतर इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक नेमकं काय म्हणाला?

IND vs ENG, Harry Brook: टी20 विश्वचषक 2026 च्या सेमीफायनलमध्ये भारताविरुद्ध झालेल्या रोमांचक सामन्यात इंग्लंडला केवळ 7 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. या सामन्यानंतर इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक (Harry Brook) ने एक व्यक्तव्य केलं आहे.  

Tejashree Gaikwad | Mar 06, 2026, 02:45 PM IST
twitter
1/8

Harry Brook after match

टी20 विश्वचषक 2026 च्या सेमीफायनलमध्ये भारताविरुद्ध झालेल्या रोमांचक सामन्यात इंग्लंडला केवळ 7 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. या सामन्यानंतर इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक (Harry Brook) ने पराभवाबद्दल प्रतिक्रिया देताना एक मोठी चूक मान्य केली. भारताच्या डावादरम्यान संजू सॅमसन (Sanju Samson) याचा झेल सोडणे ही मोठी चूक ठरल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.  

twitter
2/8

भारताने उभारला मोठा धावसंख्येचा डोंगर

Harry Brook after match

या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 7 विकेट गमावत तब्बल 253 धावा केल्या. टी20 विश्वचषकाच्या नॉकआउट सामन्यांमध्ये ही आतापर्यंतची सर्वाधिक धावसंख्या ठरली. भारतीय संघासाठी संजू सॅमसनने दमदार फलंदाजी करत 42 चेंडूंमध्ये 7 षटकार आणि 8 चौकारांच्या मदतीने 89 धावांची शानदार खेळी केली. विशेष म्हणजे सॅमसन 15 धावांवर असताना त्याला जीवनदान मिळाले आणि त्यानंतर त्याने या संधीचा पूर्ण फायदा घेत भारतासाठी मोठी धावसंख्या उभी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

twitter
3/8

इंग्लंडचा जोरदार पाठलाग, पण विजय हुकला

Harry Brook after match

भारताने दिलेल्या 254 धावांच्या कठीण लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडनेही जोरदार प्रयत्न केले. इंग्लंडकडून Jacob Bethell याने शानदार शतक झळकावत संघाला विजयाच्या उंबरठ्यावर आणले. बेथेलने 48 चेंडूंमध्ये 7 षटकार आणि 8 चौकारांच्या मदतीने 105 धावांची तुफानी खेळी केली. मात्र त्याच्या या प्रयत्नांनंतरही इंग्लंडचा संघ 20 षटकांत 7 विकेट गमावत 246 धावांपर्यंतच मजल मारू शकला आणि भारताने हा सामना 7 धावांनी जिंकत अंतिम फेरीत प्रवेश केला.

twitter
4/8

ब्रूकने मान्य केली क्षेत्ररक्षणातील चूक

Harry Brook after match

सामना संपल्यानंतर हॅरी ब्रूकने सांगितले की, त्यांना वाटले होते की पहिल्या डावात चेंडू थोडा थांबून येईल आणि फिरकी गोलंदाजांना मदत मिळेल. मात्र प्रत्यक्षात चेंडू व्यवस्थित बॅटवर येत होता आणि भारताने त्याचा चांगला फायदा घेतला.

twitter
5/8

Harry Brook after match

ब्रूक म्हणाला, “मी मान्य करतो की सॅमसनचा झेल सोडणे ही माझ्याकडून झालेली खूप मोठी चूक होती. आमचे क्षेत्ररक्षण अपेक्षेप्रमाणे चांगले झाले नाही. आम्ही काही चुका केल्या आणि भारतासारख्या मजबूत संघाविरुद्ध अशा चुका महागात पडतात.”

twitter
6/8

बेथेलच्या खेळीचे ब्रूककडून कौतुक

Harry Brook after match

पराभव असूनही ब्रूकने आपल्या सहकाऱ्याचे, विशेषतः जेकब बेथेलच्या खेळीचे मनापासून कौतुक केले. त्याने सांगितले की बेथेलने पहिल्या चेंडूपासून आत्मविश्वासाने फलंदाजी करत आपल्या प्रतिभेची झलक दाखवली.

twitter
7/8

Harry Brook after match

ब्रूक म्हणाला, “बेथेलची खेळी अविश्वसनीय होती. त्याने पहिल्या चेंडूपासून धावा करत जगाला दाखवून दिले की तो काय करू शकतो. आमचा संपूर्ण स्पर्धेतील प्रवास चांगला होता आणि आम्हाला आमच्या कामगिरीचा अभिमान आहे.”

twitter
8/8

शेवटपर्यंत दिली कडवी झुंज

Harry Brook after match

इंग्लंडने संपूर्ण सामन्यात भारताला कडवी झुंज दिली. अखेरच्या षटकांपर्यंत सामना रोमांचक झाला होता. मात्र निर्णायक क्षणी भारताने संयम राखत विजय मिळवला आणि अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. या पराभवानंतर इंग्लंडचा टी20 विश्वचषकातील प्रवास संपला असला, तरी संघाने स्पर्धेत केलेली दमदार कामगिरी चाहत्यांच्या लक्षात राहील.

twitter
पुढील
अल्बम

Social Media Ban: भारतातील पहिलं राज्य जिथे 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

पुढील अल्बम

Social Media Ban: भारतातील पहिलं राज्य जिथे 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Social Media Ban: भारतातील पहिलं राज्य जिथे 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Social Media Ban: भारतातील पहिलं राज्य जिथे 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा 10
सुरक्षेपेक्षा धर्माला प्राधान्य? मुंबई एअरपोर्ट परिसरात नमाज पठण याचिकेवर कोर्टाने काय निकाल दिला, पाहिलं का?

सुरक्षेपेक्षा धर्माला प्राधान्य? मुंबई एअरपोर्ट परिसरात नमाज पठण याचिकेवर कोर्टाने काय निकाल दिला, पाहिलं का?

सुरक्षेपेक्षा धर्माला प्राधान्य? मुंबई एअरपोर्ट परिसरात नमाज पठण याचिकेवर कोर्टाने काय निकाल दिला, पाहिलं का? 9
तिरूपतीला लग्न अन्... तुम्हाला जान्हवी कपूरबद्दल या 10 गोष्टी नक्कीच माहीत नसतील!

तिरूपतीला लग्न अन्... तुम्हाला जान्हवी कपूरबद्दल या 10 गोष्टी नक्कीच माहीत नसतील!

तिरूपतीला लग्न अन्... तुम्हाला जान्हवी कपूरबद्दल या 10 गोष्टी नक्कीच माहीत नसतील! 9
Arjun vs Saaniya Net Worth: अर्जुन तेंडुलकर-सानिया चंडोक, कोण सर्वाधिक श्रीमंत?; Arjun च्या कमाईचा स्त्रोत काय?

Arjun vs Saaniya Net Worth: अर्जुन तेंडुलकर-सानिया चंडोक, कोण सर्वाधिक श्रीमंत?; Arjun च्या कमाईचा स्त्रोत काय?

Arjun vs Saaniya Net Worth: अर्जुन तेंडुलकर-सानिया चंडोक, कोण सर्वाधिक श्रीमंत?; Arjun च्या कमाईचा स्त्रोत काय? 9