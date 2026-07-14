Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /पार्टनरनंतर गोविंदाला चित्रपट मिळेनासे का झाले? निर्मात्याच्या दाव्याने पुन्हा रंगली चर्चा

'पार्टनर'नंतर गोविंदाला चित्रपट मिळेनासे का झाले? निर्मात्याच्या दाव्याने पुन्हा रंगली चर्चा

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 14, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:24 PM IST

Govinda: 90 च्या दशकात प्रचंड प्रसिद्ध असलेल्या गोविंदाला अचानक काम मिळणं बंद झाला. यामागे नेमकं कारण काय आहे याबद्दल भारतीय चित्रपट निर्माते आणि 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन'चे माजी अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांनी सांगितलं आहे. 

 

why Govinda was not getting films1/8

गोविंदा तब्बल सात वर्षांनंतर पुन्हा मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज

'हिरो नंबर वन' म्हणून ओळख मिळवणारा अभिनेता गोविंदा तब्बल सात वर्षांनंतर पुन्हा मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. नव्या दोन चित्रपटांची घोषणा केल्यानंतर त्याच्या करिअरमधील चढ-उतारांची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. विशेषतः 'पार्टनर'सारखा सुपरहिट चित्रपट दिल्यानंतरही त्याला काम का मिळेनासे झाले, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

why Govinda was not getting films2/8

सात वर्षांनंतर पुनरागमनाची घोषणा

मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत गोविंदाने आपल्या आगामी 'रूपा' आणि 'दुनियादारी' या दोन चित्रपटांची घोषणा केली. या चित्रपटांत तो नवोदित अभिनेत्री राणी स्वर्णकारसोबत झळकणार आहे. या घोषणेमुळे त्याच्या चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

why Govinda was not getting films3/8

करिअरच्या घसरणीबाबत निर्माता पहलाज निहलानी यांचा दावा

गोविंदाच्या करिअरमधील घसरणीबाबत दिवंगत चित्रपट निर्माता आणि सेन्सॉर बोर्डाचे माजी अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांनी विविध मुलाखतींमध्ये भाष्य केले होते. गोविंदाला सुरुवातीच्या काळात संधी देणाऱ्या निर्मात्यांपैकी ते एक होते. त्यांच्या मते, गोविंदाच्या यशानंतरही चित्रपटसृष्टीतील काही घडामोडींमुळे त्याला मोठे नुकसान सहन करावे लागले. निहलानी यांनी असा दावा केला होता की, गोविंदाविरोधात पडद्यामागे कारस्थान रचले गेले आणि त्याचा फटका त्याच्या कारकिर्दीला बसला.

why Govinda was not getting films4/8

'पार्टनर'नंतरही संधींचा दुष्काळ

1990 च्या दशकात गोविंदाने अनेक सुपरहिट चित्रपट देत बॉक्स ऑफिसवर अधिराज्य गाजवले. त्यानंतर काही काळ त्याच्या करिअरला उतरती कळा लागली. मात्र 'भागम भाग' आणि 'पार्टनर' या चित्रपटांमुळे त्याने दमदार पुनरागमन केले.

why Govinda was not getting films5/8

अपेक्षेप्रमाणे नवीन चित्रपट मिळाले नाहीत

तरीही 'पार्टनर'च्या यशानंतर अपेक्षेप्रमाणे नवीन चित्रपट मिळाले नाहीत. एका मुलाखतीत पहलाज निहलानी यांनी सांगितले होते की, त्या काळात गोविंदाला कामाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागला.

 

why Govinda was not getting films6/8

"बॉलिवूडमध्ये कायमचे मित्र नसतात"

चित्रपटसृष्टीबद्दल बोलताना निहलानी यांनी बॉलिवूडच्या कार्यपद्धतीवरही टीका केली होती. त्यांच्या मते, या क्षेत्रात नातेसंबंध आणि मैत्री ही अनेकदा परिस्थितीनुसार बदलत असते. यश मिळत असताना साथ देणारे लोक अपयशाच्या काळात दूर जातात, असे त्यांनी म्हटले होते.

why Govinda was not getting films7/8

शेवटचा चित्रपट ठरला अपयशी

गोविंदा शेवटचा 2019 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'रंगीला राजा' या चित्रपटात दिसला होता. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि निर्मितीही पहलाज निहलानी यांनीच केली होती. मात्र बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट अपेक्षित यश मिळवू शकला नाही.

why Govinda was not getting films8/8

आता नव्या इनिंग्सची तयारी

दीर्घ विश्रांतीनंतर गोविंदा पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. 'रूपा' आणि 'दुनियादारी' या आगामी चित्रपटांद्वारे तो पुनरागमन करत असून, त्याच्या नव्या इनिंगकडे चाहत्यांसह बॉलिवूडचेही लक्ष लागले आहे.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'आम्हाला न विचारता कोणत्याही...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचं 6 बंडखोर खासदारांना पत्र; थेट इशाराच दिला
uddhav thackeray19 min ago
2
Ind vs Eng21 min ago
3
AMBAJI TEMPLE DONATION48 min ago
4
FIFA World Cup 202651 min ago
5
PM Modi1 hr ago