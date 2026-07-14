'पार्टनर'नंतर गोविंदाला चित्रपट मिळेनासे का झाले? निर्मात्याच्या दाव्याने पुन्हा रंगली चर्चा

Govinda: 90 च्या दशकात प्रचंड प्रसिद्ध असलेल्या गोविंदाला अचानक काम मिळणं बंद झाला. यामागे नेमकं कारण काय आहे याबद्दल भारतीय चित्रपट निर्माते आणि 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन'चे माजी अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांनी सांगितलं आहे.
'हिरो नंबर वन' म्हणून ओळख मिळवणारा अभिनेता गोविंदा तब्बल सात वर्षांनंतर पुन्हा मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. नव्या दोन चित्रपटांची घोषणा केल्यानंतर त्याच्या करिअरमधील चढ-उतारांची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. विशेषतः 'पार्टनर'सारखा सुपरहिट चित्रपट दिल्यानंतरही त्याला काम का मिळेनासे झाले, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत गोविंदाने आपल्या आगामी 'रूपा' आणि 'दुनियादारी' या दोन चित्रपटांची घोषणा केली. या चित्रपटांत तो नवोदित अभिनेत्री राणी स्वर्णकारसोबत झळकणार आहे. या घोषणेमुळे त्याच्या चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
गोविंदाच्या करिअरमधील घसरणीबाबत दिवंगत चित्रपट निर्माता आणि सेन्सॉर बोर्डाचे माजी अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांनी विविध मुलाखतींमध्ये भाष्य केले होते. गोविंदाला सुरुवातीच्या काळात संधी देणाऱ्या निर्मात्यांपैकी ते एक होते. त्यांच्या मते, गोविंदाच्या यशानंतरही चित्रपटसृष्टीतील काही घडामोडींमुळे त्याला मोठे नुकसान सहन करावे लागले. निहलानी यांनी असा दावा केला होता की, गोविंदाविरोधात पडद्यामागे कारस्थान रचले गेले आणि त्याचा फटका त्याच्या कारकिर्दीला बसला.
1990 च्या दशकात गोविंदाने अनेक सुपरहिट चित्रपट देत बॉक्स ऑफिसवर अधिराज्य गाजवले. त्यानंतर काही काळ त्याच्या करिअरला उतरती कळा लागली. मात्र 'भागम भाग' आणि 'पार्टनर' या चित्रपटांमुळे त्याने दमदार पुनरागमन केले.
तरीही 'पार्टनर'च्या यशानंतर अपेक्षेप्रमाणे नवीन चित्रपट मिळाले नाहीत. एका मुलाखतीत पहलाज निहलानी यांनी सांगितले होते की, त्या काळात गोविंदाला कामाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागला.
चित्रपटसृष्टीबद्दल बोलताना निहलानी यांनी बॉलिवूडच्या कार्यपद्धतीवरही टीका केली होती. त्यांच्या मते, या क्षेत्रात नातेसंबंध आणि मैत्री ही अनेकदा परिस्थितीनुसार बदलत असते. यश मिळत असताना साथ देणारे लोक अपयशाच्या काळात दूर जातात, असे त्यांनी म्हटले होते.
गोविंदा शेवटचा 2019 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'रंगीला राजा' या चित्रपटात दिसला होता. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि निर्मितीही पहलाज निहलानी यांनीच केली होती. मात्र बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट अपेक्षित यश मिळवू शकला नाही.
दीर्घ विश्रांतीनंतर गोविंदा पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. 'रूपा' आणि 'दुनियादारी' या आगामी चित्रपटांद्वारे तो पुनरागमन करत असून, त्याच्या नव्या इनिंगकडे चाहत्यांसह बॉलिवूडचेही लक्ष लागले आहे.