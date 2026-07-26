/डाएट कोक पिणाऱ्यांना आता जास्त पैसे मोजावे लागणार! भारतात Diet Coke महागलं; कारण काय?

Diet Coke Price Hike: भारतात 'डाएट कोक'च्या किमतीत १० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. तसेच, पॅकेजिंगमध्ये बदल झाले आणि पुरवठा साखळीवरही परिणाम दिसून आला.
Diet Coke Cost Increase: गेल्या काही वर्षांपासून भारतात डाएट कोक पिण्याचा जणू ट्रेंड आला आहे, अनेक लोक विशेतः तरुणाई या पेयाकडे वळलेली आहे.
भारतात डाएट कोक पिणाऱ्यांना आता जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. कंपनीने या लोकप्रिय शीतपेयाच्या किमतीत 10 टक्क्यांहून अधिक वाढ केली असून, यामागे जागतिक पुरवठा साखळीतील अडचणी कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः मध्य पूर्वेतील तणावामुळे अॅल्युमिनियम कॅनच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने कंपनीला पॅकेजिंगमध्ये बदल करावा लागला आहे.
मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गांवर दबाव निर्माण झाला आहे. विशेषतः होरमुझची सामुद्रधुनी या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गावरील अडचणींमुळे अॅल्युमिनियम कॅन आणि त्यासाठी लागणारा कच्चा माल वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली. परिणामी उत्पादन आणि वाहतूक खर्च वाढल्याचा फटका कंपन्यांना बसत आहे.
पुरवठ्यातील अडचणी लक्षात घेऊन कोका-कोला ने भारतासाठी दक्षिण-पूर्व आशियातून मोठ्या आकाराचे अॅल्युमिनियम कॅन मागवण्यास सुरुवात केल्याची माहिती अहवालांमधून समोर आली आहे. मात्र, या बदलाबाबत कंपनीकडून अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही.
यापूर्वी भारतात 300 मि.ली. डाएट कोक कॅन ₹40 मध्ये उपलब्ध होता. आता त्याऐवजी 330 मि.ली. कॅन ₹50 मध्ये विकला जात आहे. प्रमाण वाढले असले तरी प्रति मि.ली. किंमतीचा विचार करता ग्राहकांवर सुमारे 13.6 टक्के अधिक खर्च पडत असल्याचे दिसते.
काही भारतीय बॉटलर्सनी मर्यादित कालावधीसाठी 200 मि.ली. काचेच्या बाटलीत डाएट कोक विकण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, या पॅकेजिंगची किंमतही पूर्वीच्या कॅनपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे.
भारतात डाएट कोक ची विक्री प्रामुख्याने अॅल्युमिनियम कॅनमध्ये होत असल्याने कॅनच्या तुटवड्याचा सर्वाधिक परिणाम या उत्पादनावर झाला आहे. दुसरीकडे कोक झिरो हे पेय प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि कॅन अशा दोन्ही स्वरूपात उपलब्ध असल्याने त्यावरील परिणाम तुलनेने कमी आहे. तसेच कोका-कोला आणि पेप्सी यांच्या बहुतांश इतर शीतपेयांची विक्री प्लास्टिक किंवा काचेच्या बाटल्यांमध्येही होत असल्यामुळे त्यांना या समस्येचा मोठा फटका बसलेला नाही.
जागतिक पुरवठा साखळीतील अडचणी आणि वाढलेला उत्पादन खर्च यामुळे पुढील काळातही काही पेयांच्या किमतींमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.