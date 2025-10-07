English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
राम चरण आणि उपासना कामिनेनी सोशल मीडियावर का लपवतात मुलीचा चेहरा? 'हे' आहे कारण

RRR चित्रपटाने जगभरात खळबळ माजवणारा अभिनेता राम चरणने फक्त भारताच नाही तर जगभरात त्याची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. अशातच त्याची पत्नी उपासना कामिनेनीने एका संभाषणात आपल्या लहान मुलीच्या बाबतीत एक महत्वाचा उलगडा केला आहे.

Oct 07, 2025, 06:49 PM IST
Ram Charan's Daughter: RRR चित्रपटाने जगभरात खळबळ माजवणारा अभिनेता राम चरणने फक्त भारताच नाही तर जगभरात त्याची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. अशातच त्याची पत्नी उपासना कामिनेनीने एका संभाषणात आपल्या लहान मुलीच्या बाबतीत एक महत्वाचा उलगडा केला आहे.

 

Ram Charan's Daughter: RRR चित्रपटाने जगभरात खळबळ माजवणारा अभिनेता राम चरणने फक्त भारताच नाही तर जगभरात त्याची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्याच्या  हिट चित्रपटांप्रमाणे त्याचे खासगी आयुष्य देखील चर्चेचे विषय बनले आहे. अशातच रामचरणची पत्नी उपासना हिने एका मुलाखतीत तिच्या गोंडस मुलीविषयी मोठा खुलासा केला आहे. 

राम चरण आणि त्याची पत्नी उपासना कामिनेनी यांनी गेल्या वर्षी घरी कन्येचे स्वागत केले. तिचं नाव ‘क्लिन कारा कोंडिडेला’ असं ठेवण्यात आलं असून तिच्या चाहत्यांना तिची झलक पाहण्यासाठी प्रचंड उत्सुकता होती. मात्र, आजपर्यंत राम चरण आणि उपासना यांनी मुलीचा चेहरा दाखवलेला नाही.  

अलीकडेच उपासना हिने एका मुलाखतीत यामागचं खरं कारण उघड केलं. तिने सांगितलं, 'आम्ही आमच्या मुलीला प्रसिद्धीपासून दूर ठेवू इच्छितो. ती अजून खूप लहान आहे. 

आम्हाला वाटतं की ती सामान्य मुलांसारखी वाढावी, तिचं बालपण खास आणि आनंदी असावं. जेव्हा ती मोठी होईल, तेव्हा ती स्वतः ठरवेल की तिला सार्वजनिक जीवनात यायचं आहे की नाही."

उपासनाने पुढे सांगितलं, “राम चरण हा मोठा स्टार आहे. त्यामुळे आमच्या घरात सतत लोकांचे लक्ष असते. पण आम्ही दोघंही आई-बाबा म्हणून आमच्या मुलीला साधेपणात वाढवू इच्छितो. प्रसिद्धीचा ताण तिच्या आयुष्यात लवकर येऊ नये, हीच आमची इच्छा आहे.”  

राम चरण आणि उपासना अनेकदा कौटुंबिक फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत असतात पण ते नेहमीच मुलीचा चेहरा लपवतात. तरीही तिचे छोटे हात, खेळणी आणि गोंडस कपडे पाहून चाहत्यांचे लक्ष तिच्याकडे वेधले जाते.  

राम चरणचे चाहते आता क्लिन कारा हिचा चेहरा पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. मात्र, तिचे पालक म्हणतात की योग्य वेळ आल्यावरच ते आपल्या छोट्या राजकुमारीला जगासमोर आणतील.  

या जोडप्याच्या वेगळ्याच निर्णयाचं अनेकांनी कौतुक केलं आहे. कारण आजच्या प्रसिद्धीच्या जगात मुलांचं खासगी जीवन जपणं हीच खरी जबाबदारी आहे.

