Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /विमानात पायलट आणि को-पायलट यांचं जेवण वेगवेगळं का असतं? का बनवलाय हा नियम?

विमानात पायलट आणि को-पायलट यांचं जेवण वेगवेगळं का असतं? का बनवलाय हा नियम?

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 12, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:57 PM IST

Airplane Rules : विमान चालवण्यासाठी पायलट आणि को पायलट या दोघांची भूमिका महत्वाची असते. दोघे सुद्धा एकाच कॉकपीटमध्ये असतात. पण तुम्हाला माहितीये का दोघे एकाच विमान प्रवासासाठी त्यांचं काम करत असले तरी त्या दोघांचं जेवण मात्र वेगवेगळं असतं. तसेच दोघांची जेवणाची वेळ सुद्धा पुढे मागे असते. तेव्हा हा नियम नेमका का बनवला गेलाय याविषयी जाणून घेऊयात. 

Why do the pilot and co-pilot have different meals on a flight1/8

जेव्हा तुम्ही विमान प्रवास करत असता तेव्हा प्रवाशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी हे संपूर्णपणे कॉकपिटमध्ये बसलेल्या पायलट आणि को पायलटची असते. प्रवाशांप्रमाणेच वैमानिकांनाही लांब पल्ल्याच्या उड्डाणांदरम्यान भूक लागते आणि त्यांना विमानात जेवण दिले जाते. मात्र, तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की त्यांचे जेवण कधीही एकसारखे नसते. (Photo Credit - Social Media) 

 

Why do the pilot and co-pilot have different meals on a flight2/8

विमान वाहतूक क्षेत्रातील हा अत्यंत रंजक आणि कठोर नियम केवळ प्रवाशांचे प्राण सुरक्षित ठेवण्याच्या आणि आकाशात कोणतीही मोठी दुर्घटना घटना घडू नये याची खात्री करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. (Photo Credit - Social Media) 

 

Why do the pilot and co-pilot have different meals on a flight3/8

पायलट आणि को-पायलट यांना वेगवेगळं जेवण देण्याच्या मागील सर्वात मोठं कारण हे फूड पॉइजनिंगचं आहे. विमानात दिल्या जाणाऱ्या अन्नात काही समस्या किंवा जिवाणू असल्यास, ते खाल्ल्यानंतर कोणालाही आजार होऊ शकतो. (Photo Credit - Social Media) 

 

Why do the pilot and co-pilot have different meals on a flight4/8

जर दोन्ही पायलटला एक सारखं जेवण दिलं गेलं आणि ते जर खराब निघालं तर दोघेही चालू विमान प्रवासात आजारी पडू शकतात आणि अशा स्थितीत आकाशात उडणाऱ्या विमानाला कंट्रोल करण्यासाठी कोणीही उपलब्ध नसेल आणि अनेक यात्रेकरूंचे प्राण धोक्यात येतील.  (Photo Credit - Social Media) 

Why do the pilot and co-pilot have different meals on a flight5/8

सदर कठोर नियमामागे एक अत्यंत गंभीर अशी घडलेली घटना आहे. 1984 मध्ये लंडन ते न्यूयॉर्क दरम्यानच्या एका प्रसिद्ध 'कॉन्कर्ड' सुपरसॉनिक विमानप्रवासादरम्यान कर्मचारीवर्गासह सुमारे 120 प्रवाशांना दूषित अन्नामुळे फूड पॉयझनिंग झाली होती. (Photo Credit - Social Media) 

 

Why do the pilot and co-pilot have different meals on a flight6/8

प्रवाशांनी या प्रवासादरम्यान अन्नाचे सेवन केल्यावर बहुतेकांना तीव्र ताप, उलट्या आणि जुलाब यांची तक्रार केली होती आणि एका व्यक्तीचा तर मृत्यूही झाला होता. त्यावेळी विमान चालवणाऱ्या वैमानिकांनाही गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागला होता. त्यानंतर हा सुरक्षा नियम अत्यंत कडक करण्यात आला. (Photo Credit - Social Media) 

 

Why do the pilot and co-pilot have different meals on a flight7/8

विमानाच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी, अनेक आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्या या नियमाची अत्यंत काटेकोरपणे पालना करतात. अगदी वैमानिक आणि सह वैमानिकांसाठी जेवण तयार करणारे विभागही स्वतंत्र ठेवले जातात. जेणेकरून एका ठिकाणच्या अन्नामध्ये काही समस्या उद्भवल्यास, दुसऱ्या ठिकाणचे अन्न सुरक्षित राहील. (Photo Credit - Social Media) 

 

Why do the pilot and co-pilot have different meals on a flight8/8

विमान उड्डाणापासून ते लँड होईपर्यंत पायलट आणि कोपायलट यांच्यासाठी घालून दिलेल्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते. दोघांना एकमेकांचे अन्न चाखण्यास सक्त मनाई असते.  (Photo Credit - Social Media) 

 

TAGS:
airplane rules
marathi news
pilot
Airplane

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'धुरंधर' फेम जैस्मिन सँडलसने दिले LIVE कॉन्सर्टमध्ये चाहत्यांना सरप्राईज; होणाऱ्या नवऱ्याला आणलं फॅन्ससमोर
shekhar chaudhary4 min ago
2
Jos Buttler43 min ago
3
india england48 min ago
4
fifa49 min ago
5
FSSAI1 hr ago