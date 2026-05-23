  Nautapa 2026 : नौतपामध्ये प्रचंड उष्णता का वाढते? वैज्ञानिक आणि धर्मशास्त्र काय सांगितलंय कारण?

Nautapa 2026 : नौतपामध्ये प्रचंड उष्णता का वाढते? वैज्ञानिक आणि धर्मशास्त्र काय सांगितलंय कारण?

Written ByNeha ChoudharyUpdated byNeha Choudhary
Published: May 23, 2026, 03:53 PM IST|Updated: May 23, 2026, 03:53 PM IST

Nautapa 2026 : भारतात येत्या सोमवार पासून 25 मेपासून 2 जून म्हणजे 9 दिवस नौतपा असणार आहे. या काळात सूर्य पृथ्वीपासून एवढं दूर असतानाही प्रचंड उष्णता का वाढतेय माहितीय का? यामागे वैज्ञानिकसह धर्मशास्त्रातही कारण सांगण्यात आलंय.

नौतपामध्ये प्रचंड उष्णता का वाढते?

महाराष्ट्रासह देशभरात उष्णतेमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. दुपारच्या वेळी रस्ते खाली दिसत आहेत. विदर्भात उष्णतेमुळे होरपळून निघाला आहे. लवकरच आता 'नौतपा' सुरु होणार आहे. या काळात सर्वाधिक उष्णता जाणवते. भारतासह उत्तर गोलार्धातील देशांमध्ये 'नौतपा' दरम्यान तापमान 45 ते 48 अंशांपर्यंत तापमानाची नोंद होते. पण याकाळात सूर्य एवढा आग का ओकतो माहितीय का?

सर्वसाधारणपणे लोकांची समाज आहे, नौतपा काळात सूर्य पृथ्वीच्या अधिक जवळ येतो. पण यामागील कारण वेगळंच आहे. शास्त्रज्ञ आणि ज्योतिषी नौतपाबद्दल कारण सांगण्यात आलंय. नौतपा हा निसर्गाच्या सर्वात शक्तिशाली चक्रांपैकी मानला जातो. 

वैज्ञानिकदृट्या यामागील कारण म्हणजे पृथ्वी स्वतःच्या अक्षावर सुमारे 23.5 अंशांनी कललेली असते. त्यामुळे मे आणि जून महिन्यांत, उत्तर गोलार्ध सूर्याकडे झुकतो, ज्यामुळे सूर्याची किरणे भारतावर थेट आणि लंबवत पडतात. अशा स्थितीत कमी जागेत जास्त ऊर्जा केंद्रित होते आणि तापमान झपाट्याने वाढते. नौतप काळात, हा थेट सूर्यप्रकाश पृथ्वीला सर्वाधिक तापवतो. या काळात सर्वाधिक उष्णता असण्यामागे सूर्य आणि पृथ्वीमधील अंतर नाही तर पृथ्वीचा कल आहे. 

तर आता ज्योतिषशास्त्रानुसार यामागील कारण पाहूयात. तर शास्त्रानुसार प्रत्येक ग्रह हे राशी आणि नक्षत्र बदल असतो. सूर्य या काळात रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. जेव्हा सूर्य रोहिणी नक्षत्रात असतो तेव्हा पृथ्वीवरील उष्णता सर्वोच्च पातळीवर पोहोचते, असा समज आहे. 

 

वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, नौतपा हा मान्सूनच्या तयारीचा एक महत्त्वाचा भागदेखील मानला गेला आहे. तीव्र उष्णतेमुळे समुद्रातून अधिक आर्द्रता खेचली जाते. ही आर्द्रता नंतर मान्सूनच्या पावसासाठी फायदेशीर ठरते. 

हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, नौतपाच्या काळात भरपूर उष्णता असल्यास मान्सून अधिक जोरदार येतो. म्हणूनच शेतकरीसुद्धा नौतपाला अत्यंत महत्त्वाचे मानतात.

या काळात उष्णतेपासून स्वतःचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे असतं. डॉक्टरांच्या मते, शरीरातील पाण्याची कमतरता (डिहायड्रेशन) हा एक मोठा धोका या काळात असतो. त्यामुळे, भरपूर पाणी पिणे गरजेचे आहे.

नौतप हा निसर्गातील एक ऋतू तर आहेच, त्यासोबत तो भारतीय संस्कृतीशीही जोडला गेला आहे. नौतपामध्ये अनेक ठिकाणी सूर्यपूजेची परंपरा आजही पाळली जाते. दरम्यान ज्योतिषशास्त्रात नौतप काय करायचे काय नाही हे सांगितलं आहे. 

