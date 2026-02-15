तिखट खाल्ल्यावर नाका-तोंडातून पाणी का येते? जाणून घ्या वैज्ञानिक कारण
Science behind spicy food and mucus production: जेव्हा केव्हा तुम्ही झणझणीत रस्सा, मिसळ किंवा कोणताही तिखट पदार्थ खाता. तेव्हा तुमच्या नाकातून, डोळ्यातून आणि तोंडातून पाणी येते. तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, असे का होत असेल बरे? तर यामागे एक वैज्ञानिक कारण दडलेले आहे.
Manali Sagvekar | Feb 15, 2026, 12:21 PM IST
तिखट खाल्ल्यावर नाका-तोंडातून पाणी का येते?
मिरचीमध्ये कॅप्साइसिन हे नैसर्गिक रसायन
नाकाच्या ग्रंथी सक्रिय होतात
डोळ्यांवरही परिणाम होतो
तिखट खाल्यावर घाम फुटतो
शरीराची नैसर्गिक प्रक्रिया
