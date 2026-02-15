English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • तिखट खाल्ल्यावर नाका-तोंडातून पाणी का येते? जाणून घ्या वैज्ञानिक कारण

तिखट खाल्ल्यावर नाका-तोंडातून पाणी का येते? जाणून घ्या वैज्ञानिक कारण

Science behind spicy food and mucus production: जेव्हा केव्हा तुम्ही झणझणीत रस्सा, मिसळ किंवा कोणताही तिखट पदार्थ खाता. तेव्हा तुमच्या नाकातून, डोळ्यातून आणि तोंडातून पाणी येते. तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, असे का होत असेल बरे? तर यामागे एक वैज्ञानिक कारण दडलेले आहे.   

Manali Sagvekar | Feb 15, 2026, 12:21 PM IST
twitter
1/8

तिखट खाल्ल्यावर नाका-तोंडातून पाणी का येते?

Why does the nose and mouth water after eating chili?

बऱ्याचदा जेव्हा तुम्ही काही तिखट पदार्थ किंवा मिरची खाता तेव्हा नाकातून, डोळ्यातून पाणी येते. तुम्हाला माहित आहे का की, असे का होते? चला तर मग जाणून घेऊया यामागचे वैज्ञानिक कारण. (फोटो सौ: Gemini AI) 

twitter
2/8

मिरचीमध्ये कॅप्साइसिन हे नैसर्गिक रसायन

Why does the nose and mouth water after eating chili?

मिरचीमध्ये कॅप्साइसिन नावाचे एक नैसर्गिक रसायन असते. जे  जिभेवर वेदना जाणवणाऱ्या रिसेप्टर ला उत्तेजित करते. हे रिसेप्टर मेंदूला जळजळ किंवा धोक्याचे संकेत देतात. ज्यामुळे तिखटपणा कमी होण्यासाठी तोंडांत अधिक लाळ निर्माण होते.  

twitter
3/8

नाकाच्या ग्रंथी सक्रिय होतात

Why does the nose and mouth water after eating chili?

तसेच नाकाच्या ग्रंथीही सक्रिय होतात. ज्यामुळे नाकातून पाणी बाहेर पडत असते. ही एक आपोआप होणारी प्रक्रिया आहे. जी तिखटपणामुळे होणारी जळजळ रोखण्यासाठी लगेचच उपाय करायला सुरुवात करते.   

twitter
4/8

डोळ्यांवरही परिणाम होतो

Why does the nose and mouth water after eating chili?

जीभ, नाक आणि डोळे यांना जोडणाऱ्या काही नसा एकमेकांशी संबंधित असतात. तिखटपणामुळे या नसा उत्तेजित झाल्यास त्याचा परिणाम डोळ्यांवरही होतो. आणि डोळ्यातून पाणी येऊ लागते.   

twitter
5/8

तिखट खाल्यावर घाम फुटतो

Why does the nose and mouth water after eating chili?

तिखट खाताच शरीराला उष्णता जाणवते. शरीर थंड ठेवण्यासाठी मेंदू घामग्रंथीना सक्रीय करतो. म्हणूनच तिखट खाल्यावर घाम फुटतो. ही शरीराला थंडावा देणारी नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.  (फोटो सौ: Gemini AI) 

twitter
6/8

शरीराची नैसर्गिक प्रक्रिया

Why does the nose and mouth water after eating chili?

तिखट खाल्ल्यावर तुम्हाला ही घाम फुटणे, नाकातून, डोळ्यातून पाणी येत असेल तर, याला ॲलर्जी समजून तिखट खाणे टाळू नका. कारण ही शरीराची नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.   

twitter
7/8

थंड दूध, थंड दही किंवा आईस्क्रीम

Why does the nose and mouth water after eating chili?

एखाद्या वेळेस तुम्ही खुप जास्त तिखट पदार्थ खाल्ले आणि तिखटपणा अगदीच असहय्य होत असेल तर, पाणी पिण्याऐवजी त्यावर थंड दूध, थंड दही किंवा आईस्क्रीम खा. दुधामध्ये असलेले केसिन हे प्रथिने तिखटपणा कमी करण्यास मदत करते आणि त्वरीत थंडावा देते.   

twitter
8/8

मध किंवा लिंबाचा रस

Why does the nose and mouth water after eating chili?

तसेच लगेच तोंडात मध ठेवणेही अधिक फायदेशीर ठरते. मध तिखट तेल शोषून घेते आणि जळजळ कमी होते. याशिवाय लिंबू किंवा इतर आंबट पदार्थ खा. आंबटपणामुळे तिखटपणाचा प्रभाव काही प्रमाणात कमी होतो.   

twitter
पुढील
अल्बम

पुण्याच्या रस्तावर पसरली गुलाबी चादर! परदेशासारखे रस्ते अन् फुलांचा बहर...चेरी ब्लॉसमचे Photo एकदा बघाच

पुढील अल्बम

पुण्याच्या रस्तावर पसरली गुलाबी चादर! परदेशासारखे रस्ते अन् फुलांचा बहर...चेरी ब्लॉसमचे Photo एकदा बघाच

पुण्याच्या रस्तावर पसरली गुलाबी चादर! परदेशासारखे रस्ते अन् फुलांचा बहर...चेरी ब्लॉसमचे Photo एकदा बघाच

पुण्याच्या रस्तावर पसरली गुलाबी चादर! परदेशासारखे रस्ते अन् फुलांचा बहर...चेरी ब्लॉसमचे Photo एकदा बघाच 8
घरं भाड्यानं घेणं आणि देणं होणार सोप्पं! घरमालक अन् भाडेकरुंनाही फायदा; &#039;ही&#039; संस्था करणार मध्यस्थी

घरं भाड्यानं घेणं आणि देणं होणार सोप्पं! घरमालक अन् भाडेकरुंनाही फायदा; 'ही' संस्था करणार मध्यस्थी

घरं भाड्यानं घेणं आणि देणं होणार सोप्पं! घरमालक अन् भाडेकरुंनाही फायदा; 'ही' संस्था करणार मध्यस्थी 9
भारत विरुद्ध पाकिस्तान Live मॅच Free मध्ये कुठे पाहायची? जाणून घ्या संपूर्ण डिटेल्स एका क्लिकवर

भारत विरुद्ध पाकिस्तान Live मॅच Free मध्ये कुठे पाहायची? जाणून घ्या संपूर्ण डिटेल्स एका क्लिकवर

भारत विरुद्ध पाकिस्तान Live मॅच Free मध्ये कुठे पाहायची? जाणून घ्या संपूर्ण डिटेल्स एका क्लिकवर 8
मंदिराखाली कऱ्हा नदीचा भूमिगत प्रवाह आणि रचना मशिदीप्रमाणे! पुण्यातील रहस्यमयी शिवमंदिर

मंदिराखाली कऱ्हा नदीचा भूमिगत प्रवाह आणि रचना मशिदीप्रमाणे! पुण्यातील रहस्यमयी शिवमंदिर

मंदिराखाली कऱ्हा नदीचा भूमिगत प्रवाह आणि रचना मशिदीप्रमाणे! पुण्यातील रहस्यमयी शिवमंदिर 8