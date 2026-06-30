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टिश्यू पेपर कायम पांढरा का असतो? यामागे आहे खास कारण, जाणून घ्या...

Written BySayali Patil
Published: Jun 30, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:06 PM IST

टिश्यू पेपर... दर दिवशी वापरात येणारी आणि तरीसुद्धा तशी दुर्लक्षितच असणारी गोष्ट. पण, याच टिश्यूपेपरबाबतची गंमत तुम्हाला माहितीय?

Why does Tissue Paper color is always white 1/8

गंमत माहितीय?

घर, ऑफिस, हॉटेल, डॉक्टर, सलून, कार अगदी जाऊ तिथं टिश्यूपेपर हमखास दिसतो. वजनानं अगदी हलका असा हा टिश्यू पेपर. पण, त्याबाबची एक गंमत माहितीय? (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Why does Tissue Paper color is always white 2/8

टिश्यू पेपर पांढऱ्या रंगाचेच असतात

सहसा टिश्यू पेपर पांढऱ्या रंगाचेच असतात. यामागेसुद्धा काही खास कारणं आहेत. त्यातील महत्त्वाचं कारण म्हणजे पर्यावरणहित. पांढरा रंग हा सहसा स्वच्छता, पर्यावरणाशी संबंधिक असल्यानं टिश्यू पेपर पांढराच असतो. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Why does Tissue Paper color is always white 3/8

डाय आणि काही रसायनांचा वापर

रंगीत टिश्यू बनवण्यासाठी डाय आणि काही रसायनांचा वापर केला जातो. मात्र, अनेकांचीच त्वचा संवेदनशील असल्यामुळं अशा स्थितीत रंगीत टिश्यूनं त्वचेला इजा पोहोचण्याचा धोका असतो. ज्यामुळं बहुतांशी टिश्यू पांढरेच असतात. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Why does Tissue Paper color is always white 4/8

विघटन

टिश्यू पेपर अशा प्रक्रियेतून तयार केला जातो, की त्याचं विघटन सोपं असेल. पांढरा रंग पाण्यात वेगानं एकरुप होतो आणि त्यामध्ये रसायनांचा वापरसुद्धा कमी केला जातो. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Why does Tissue Paper color is always white 5/8

पर्यावरणपूरक

तुलनेनं रंगीत टिश्यूपेपर हे पर्यावरणपूरक नसतात. ते तयार करताना अनेक रसायनांचा वापर असतो. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Why does Tissue Paper color is always white 6/8

प्रक्रिया

उलटपक्षी पांढरा टिश्यू तयार करण्यासाठी तुलनेनं अतिशय कमी रसायनांचा वापर केला जातो. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Why does Tissue Paper color is always white 7/8

खर्च

टिश्यूचा रंग पांढरा असण्यामागचं आणखी एक कारण म्हणजे त्यासाठी येणारा खर्च. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Why does Tissue Paper color is always white 8/8

पांढरा टिश्यू

विविध रंग आणि डिझाईनचे टिश्यू बनवण्यासाठी तुलनेनं अधिक खर्च येतो. मात्र, अशा स्थितीत पांढरा टिश्यू बनवण्यासाठी येणारा खर्च अतिशय कमी असतो. ज्यामुळं ग्राहक आणि कंपन्यासुद्धा याच प्रकारच्या टिश्यूला प्राधान्य देतात. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

TAGS:
tissue paper
interesting Facts
White Tissue Paper facts
skin care tips
White Tissue Benefits
general knowledge

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