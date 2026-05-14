/Facebook च्या लोगोचा रंग निळा का आहे? 90 टक्के लोकांनाच माहित असेल कारण

Why Facebook Logo Colour Is Blue? फेसबुक या सोशल मीडिया साईटचे कोट्यवधी यूजर्स आहेत. इंटरनेटवर नवीन लोकांची ओळख करण्यासाठी व्यवसायासाठी अनेकजण दररोज फेसबुकचा वापर करतात. त्यामुळे यूजर्सला दररोज फेसबुकचा निळ्या रंगाचा लोगो निदर्शनास येतच असेल. पण तुम्हाला फेसबुकचा लोगो हा निळाच का आहे याविषयी माहितीये का?
फेसबुकचा फाउंडर मार्क जुकरबर्ग चा 14 मे रोजी वाढदिवस असून तो 42 वर्षांचा होत आहे. 14 मे 1984 रोजी अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहरात व्हाइट प्लेन्स येथे झाला होता.
मार्क जुकरबर्गने फेसबुकची सुरुवात हार्वर्ड यूनिवर्सिटीच्या हॉस्टेलमध्ये केली होती. सुरुवातीला हे फक्त महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी बनवलं गेलं होतं. पण त्यानंतर ते संपूर्ण जगात प्रसिद्ध झालं.
खूप कमी लोकांना माहित आहे की मार्क जुकरबर्गला लाल किंवा हिरवा रंग दिसत नाही. त्याला कलर ब्लाइंडनेसची समस्या आहे. म्हणूनच त्याने फेसबुकच्या लोगोसाठी निळा रंग निवडला.
मार्क जुकरबर्गने एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की त्याला निळा रंग हा सर्वात चांगला आणि स्पष्ट दिसतो. याचमुळे त्याने फेसबुकच्या लोगोचं संपूर्ण डिजाईन हे निळ्या थीमवर बनवलं.
फेसबुक आता जगातील सर्वात मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्ममध्ये गणलं जातं. कोट्यवधी लोकं रोज याचा वापर करतात आणि फोटो, व्हिडीओ आपल्या मित्रांना पाठवतात.
फेसबुकच्या पॅरेन्ट कंपनीचं नाव आता Meta झाल असून ही कंपनी आता सोशल मीडिया सोबतच AI, व्हर्चुअल रिऍलिटी मेटावर्स सारख्या नव्या टेक्नोलॉजीवर काम करत आहे.
फेसबुक हे आता मोठं मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म सुद्धा झालं असून यात यात अनेक व्यावसायिक त्यांचे बिझनेस पेज ओपन करून आपला व्यवसाय लोकांपर्यंत पोहोचवतात.
फेसबुकमुळे क्रिएटर्सला चांगला रिव्हेन्यू सुद्धा मिळतो ज्यामुळे फेसबुक आणि त्याचे वापरकर्ते या दोघांनाही त्याचा फायदा होतो. मात्र सध्या युवा पिढीचा कल हा इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅटकडे वाढल्याने फेसबुकचा वापर काही प्रमाणात कमी झाला आहे.
फेसबुकची स्थापना फेब्रुवारी 2004 मध्ये करण्यात आली. फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग सह त्याचे सहकारी एडुआर्डो सेव्हरिन, अँड्र्यू मॅककोलम, डस्टिन मॉस्कोविट्झ आणि ख्रिस ह्यूजेस होते.