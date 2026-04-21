फ्रीजरमध्ये साचलेल्या बर्फातून येते दुर्गंधी? 'या' चुकीमुळे बिघडेल तुमच्या जेवणाची चव

Ice Bad Smell In Freezer : सध्या फ्रिज अनेकांच्या घरात वापरला जातो. अन्न ताज ठेवण्यासाठी फ्रिजमध्ये स्टोअर केले जाते. मात्र अनेकदा फ्रिजमधील फ्रिझरमध्ये खूप बर्फ साचल्याने त्यातून खूप दुर्गंधी येऊ लागते. त्यामुळे काहीवेळा फ्रिजमध्ये ठेवलेल्या अन्नाला सुद्धा वास येऊ लागतो. फ्रीझरमध्ये रसायने सतत बदलत असतात, ज्यामुळे पदार्थाची चव आणि पोत या दोन्हींवर परिणाम होतो.  

Pooja Pawar | Apr 21, 2026, 03:48 PM IST
फ्रिजमधील बर्फातून येणारी दुर्गंधी ही समस्या केवळ गोठवण्याच्या प्रक्रियेमुळेच नाही तर फ्रीझरमधील पदार्थांमध्ये सुद्धा आहे. घरगुती फ्रीझरमध्ये अन्न हळूहळू गोठते त्यामुळे ओडोर एक्टिव कंपाउंड माइग्रेशन सारखी प्रक्रिया होते.   

सोप्या भाषेत सांगाचं झाल्यास फ्रीझरमध्ये वास एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी पसरू शकतो. जर मासे किंवा इतर खाद्य पदार्थ नीट झाकून ठेवले नसतील तर त्यांचा वास हा बर्फापर्यंत पोहोचते.   

हेच कारण आहे की घरातील बर्फाचे तिकडे हे बाजारील बर्फाच्या तुकड्यांसारखे ताजे दिसत नाहीत. इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग मेथड अँड फ्रोजन स्टोरेज ड्यूरेशन ऑन ओडर एक्टिव कंपाउंड्स अँड सेंसरी परसेप्शन ऑफ लॅम्ब नावाच्या रिसर्च साइंटिस्टने सांगितले की, मंद गतीने गोठवण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान, स्ट्रेकर अल्डीहाइडसारखी काही रसायने तयार होतात ज्यामुळे चव बिघडू शकते.   

फ्रिजमधील बर्फ हा हळूहळू गोठल्याने तयार झालेले बर्फाचे कण हे मोठे आणि खडबडीत असतात. त्यामुळे ते स्पंज प्रमाणे आसपासचा वास शोषून घेतात. हेच कारण आहे की खूप वेळापासून फ्रिजमध्ये ठेवलेल्या बर्फाची चव बिघडते.   

इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ फूड रिसर्च सांगितल्यानुसार फ्रिजमधील गोठण्याच्या आणि वितळवण्याच्या प्रक्रियेमुळे फ्रिजमधील ठेवलेल्या अन्नातील पेशींचे विघटन  होते. मांस जर फ्रिजमध्ये स्टोअर केले असेल तर वितळवण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान त्यातील रस बाहेर पडतो. या प्रक्रियेला पर्ग लॉस असे म्हणतात.   

यामुळे मांस सुखतं आणि कमी चविष्ट होतं जातं. फ्रिजमधील बर्फ हे सारखं किंचित वितळणं आणि पुन्हा जमणं हे नुकसानदायक ठरतं. ही प्रक्रिया स्वयंचलित बर्फ काढण्याच्या प्रणालीमुळे घडते, ज्यामुळे बर्फाचा पोत खडबडीत होतो आणि दुर्गंधीचा प्रसार वाढतो.  

Raja Shivaji : रवी जाधवने 'राजा शिवाजी' चित्रपट का सोडला? स्वतः सांगितलं कारण

Raja Shivaji : रवी जाधवने 'राजा शिवाजी' चित्रपट का सोडला? स्वतः सांगितलं कारण 7
महाराष्ट्रात भावकीचा वाद कायमचा संपणार! सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय, आता केवळ 500 रुपयांत...; कोट्यवधी लोकांना फायदा

महाराष्ट्रात भावकीचा वाद कायमचा संपणार! सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय, आता केवळ 500 रुपयांत...; कोट्यवधी लोकांना फायदा 9
Tilak Varma Education : तिलक वर्माचं शिक्षण किती झालंय? क्रिकेट सोबतच अभ्यासातही आहे हुशार

Tilak Varma Education : तिलक वर्माचं शिक्षण किती झालंय? क्रिकेट सोबतच अभ्यासातही आहे हुशार 7
SBI ग्राहकांनो सावधान! एका मसेजमुळं 52,00,00,000 खातेधारकांचा जीव टांगणीला

SBI ग्राहकांनो सावधान! एका मसेजमुळं 52,00,00,000 खातेधारकांचा जीव टांगणीला 8