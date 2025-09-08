English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सोशल मीडियावरील बंदी ते 9 आंदोलक ठार, Gen-Z का इतकी संतापली? समजून घ्या 10 मुद्द्यांतून!

Gen Z: नेपाळमधून फोटो, व्हिडीओ जगभरात पोहोचत आहेत. तरुणांना रील काढता येत नसल्याने तरुण इतके संतापलेयत का? नेमका राग कशाचा?  संपूर्ण कथा 10 मुद्द्यांमध्ये समजून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Sep 08, 2025, 05:02 PM IST
Gen Z Aggresive: 1997 ते 2012 दरम्यान जन्मलेले तरुण म्हणजे Gen Z.  नेपाळमधील निषेधात सहभागी असलेल्या तरुणांनी संसदेच्या गेटवर तोडफोड केली. त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. ज्यात 8 लोकांचा मृत्यू आणि डझनभर जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. राजधानीच्या अनेक भागात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. नेपाळमधून फोटो, व्हिडीओ जगभरात पोहोचत आहेत. तरुणांना रील काढता येत नसल्याने तरुण इतके संतापलेयत का? नेमका राग कशाचा?  संपूर्ण कथा 10 मुद्द्यांमध्ये समजून घेऊया. 

पोस्टरवर संदेश

निदर्शकांनी नेपाळी आणि इंग्रजीत सरकारविरोधी घोषणा दिल्या. एका पोस्टरवर लिहिले होते, “नेपाळला हादरवण्यासाठी भूकंपाची गरज नाही, भ्रष्टाचार पुरेसा आहे.” यातून तरुणांचा भ्रष्टाचारावरील रोष स्पष्ट झाला.

सोशल मीडियाचे महत्त्व आणि निषेध:

पूर्वी सरकारविरोधी निषेध रस्त्यावर होत असत, ज्यासाठी वेळ आणि खर्च लागायचा. सोशल मीडियाच्या आगमनाने हॅशटॅग आणि ट्रेंड्सद्वारे लोक आपले मत व्यक्त करू लागले. नेपाळमध्ये सोशल मीडिया बंदीमुळे तरुणांचा संताप वाढला, आणि काठमांडूत शालेय गणवेश परिधान केलेल्या विद्यार्थ्यांनी सरकारविरोधी निदर्शने केली.

हिंसक वळण

सुरुवातीला शांततापूर्ण असलेल्या निदर्शनांनी हिंसक रूप धारण केले. निदर्शकांनी संसदेजवळील प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करून बॅरिकेड्स तोडली, तर पोलिसांनी पाण्याचा फवारा, अश्रूधूर आणि रबर गोळ्यांचा वापर केला.

निदर्शकांचा संसदेत प्रवेश

काही निदर्शक संसदेच्या आवारात घुसण्यात यशस्वी झाले, ज्यामुळे परिस्थिती बिकट झाली. निदर्शकांनी पाण्याच्या बाटल्या, दगड आणि झाडांच्या फांद्या फेकून सरकारविरोधी नारे दिले.

काठमांडूत कर्फ्यू

वाढत्या गोंधळामुळे प्रशासनाने बाणेश्वर, राष्ट्रपती भवन, उपराष्ट्रपती भवन आणि पंतप्रधान निवासस्थान परिसरात कर्फ्यू लागू केला, तसेच लोकांना बाहेर न पडण्याचे आवाहन केले.

सोशल मीडिया बंदी

४ सप्टेंबर २०२५ पासून नेपाळ सरकारने फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, इंस्टाग्राम, यूट्यूबसह २६ नोंदणीकृत नसलेल्या प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली, ज्यामुळे तरुणांमध्ये असंतोष वाढला.

आंदोलनाला पाठिंबा

टीव्ही पत्रकार श्याम श्रेष्ठ यांना रबर गोळी लागल्याने ते रुग्णालयात दाखल झाले. नेपाळी कलाकार आणि अभिनेत्यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला, ज्यामुळे निषेधाला बळ मिळाले.

नेपाळी इंजिनीअरचे मत

अभिनेता हरी आचार्य यांनी सांगितले की, आजची तरुण पिढी केवळ विचार करत नाही, तर प्रश्नही उपस्थित करते. त्यांनी राजकारण्यांना नवीन पिढी तयार करण्याची जबाबदारी घेण्याचे आवाहन केले.

भ्रष्टाचारावरील टीका

अभिनेता कृष्णा श्रेष्ठ यांनी भ्रष्टाचाराने धोकादायक पातळी गाठल्याचे सांगितले. “तरुण हे नेपाळचे भविष्य आहेत, त्यांचा आवाज ऐकला पाहिजे,” असे त्यांनी ठासून सांगितले. काही गायकांनी आंदोलनाला आर्थिक मदतही केली.

सरकारचा युक्तिवाद आणि सद्यस्थिती

सरकारने बंदीचे समर्थन करताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 17 ऑगस्टच्या आदेशानुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांनी नोंदणी आणि कर भरणे आवश्यक आहे. व्हायबर, टिकटॉकसारखे काही प्लॅटफॉर्म नोंदणीकृत आहेत, तर टेलिग्राम प्रक्रियेत आहे. 8 सप्टेंबरपर्यंत काठमांडूत ‘हमी नेपाळ’ गटाच्या नेतृत्वाखाली हजारो तरुण आंदोलन करत असून किमान 8 निदर्शकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे.

