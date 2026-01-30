Gold-Silver Price Today: खुशखबर! चांदीच्या दरात 24000 घसरण, सोन्यालाही जोरदार फटका; बघा आजचे दर
Gold-Silver Price Crash: सातत्याने वाढणाऱ्या सोन्या-चांदीच्या दराला ब्रेक लागला असून बऱ्याच काळानंतर, सोने आणि चांदीच्या किमती अखेर घसरल्या आहेत. आजचे सोने-चांदीचे भाव काय आहेत? नेमकी किती रुपयांची घसरण? झालीये तसेच यामागचे कारण काय? याबद्दल जाणून घ्या...
Tejashree Gaikwad | Jan 30, 2026, 11:53 AM IST
1/8
2/8
3/8
चांदीत एका दिवसात मोठा उलटफेर
गुरुवारी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर चांदीने जोरदार उसळी घेत इतिहासात प्रथमच चार लाख रुपयांचा टप्पा पार केला होता. व्यवहाराच्या शेवटी चांदीचा भाव ३,९९,८९३ प्रति किलोवर बंद झाला होता. मात्र शुक्रवारी बाजार उघडताच ५ मार्च एक्सपायरी असलेल्या चांदीच्या वायद्यांमध्ये मोठी विक्री दिसून आली आणि दर थेट २३,९९३ रुपयांनी घसरून ३,७५,९०० प्रति किलोवर आला.
4/8
5/8
सोन्यालाही मोठा झटका
चांदीप्रमाणेच सोन्याच्या दरातही जोरदार घसरण झाली आहे. गुरुवारी एमसीएक्सवर सोन्याने वेगळीच झेप घेत नवा उच्चांक गाठला होता आणि व्यवहाराच्या शेवटी भाव १,८३,९६२ प्रति १० ग्रॅमवर बंद झाला होता. मात्र शुक्रवारी २ एप्रिल एक्सपायरी असलेले सोने बाजारात येताच एका झटक्यात तब्बल ८,८६२ रुपयांनी स्वस्त झाले आणि दर १,७५,१०० प्रति १० ग्रॅमपर्यंत खाली आला.
6/8
7/8