  • Gold-Silver Price Today: खुशखबर! चांदीच्या दरात 24000 घसरण, सोन्यालाही जोरदार फटका; बघा आजचे दर

Gold-Silver Price Today: खुशखबर! चांदीच्या दरात 24000 घसरण, सोन्यालाही जोरदार फटका; बघा आजचे दर

Gold-Silver Price Crash: सातत्याने वाढणाऱ्या सोन्या-चांदीच्या दराला ब्रेक लागला असून बऱ्याच काळानंतर, सोने आणि चांदीच्या किमती अखेर घसरल्या आहेत. आजचे सोने-चांदीचे भाव काय आहेत? नेमकी किती रुपयांची घसरण? झालीये तसेच यामागचे कारण काय? याबद्दल जाणून घ्या...   

Tejashree Gaikwad | Jan 30, 2026, 11:53 AM IST
Gold-Silver Price Today

सलग अनेक दिवसांच्या प्रचंड तेजीला अखेर ब्रेक लागला असून सोने आणि चांदीच्या दरात शुक्रवारी मोठी घसरण (Gold-Silver Price Crash) पाहायला मिळाली.  

Gold-Silver Price Today

एमसीएक्सवर (MCX) व्यवहार सुरू होताच चांदीच्या किमतींनी एकाच झटक्यात मोठी आपट घेतली आणि दर प्रति किलो २४ हजारांहून अधिक (Silver Price Crash) घसरले. परिणामी चांदीचा भाव पुन्हा चार लाख रुपयांच्या खाली आला. चांदीप्रमाणेच सोन्याच्याही दरात मोठी (Gold Rate Fall) घसरण नोंदवली गेली आहे.  

चांदीत एका दिवसात मोठा उलटफेर

Gold-Silver Price Today

गुरुवारी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर चांदीने जोरदार उसळी घेत इतिहासात प्रथमच चार लाख रुपयांचा टप्पा पार केला होता. व्यवहाराच्या शेवटी चांदीचा भाव ३,९९,८९३ प्रति किलोवर बंद झाला होता. मात्र शुक्रवारी बाजार उघडताच ५ मार्च एक्सपायरी असलेल्या चांदीच्या वायद्यांमध्ये मोठी विक्री दिसून आली आणि दर थेट २३,९९३ रुपयांनी घसरून ३,७५,९०० प्रति किलोवर आला.

Gold-Silver Price Today

विशेष म्हणजे, गुरुवारी चांदीने गाठलेल्या उच्चांकी पातळीशी तुलना करता एका दिवसात झालेली घसरण अधिकच लक्षवेधी ठरली. चांदीने ४,२०,०४८ प्रति किलोचा लाइफटाइम हाय केला होता आणि त्या पातळीवरून पाहता शुक्रवारी तब्बल ४४ हजारांहून अधिक घसरण नोंदवली गेली.  

सोन्यालाही मोठा झटका

Gold-Silver Price Today

चांदीप्रमाणेच सोन्याच्या दरातही जोरदार घसरण झाली आहे. गुरुवारी एमसीएक्सवर सोन्याने वेगळीच झेप घेत नवा उच्चांक गाठला होता आणि व्यवहाराच्या शेवटी भाव १,८३,९६२ प्रति १० ग्रॅमवर बंद झाला होता. मात्र शुक्रवारी २ एप्रिल एक्सपायरी असलेले सोने बाजारात येताच एका झटक्यात तब्बल ८,८६२ रुपयांनी स्वस्त झाले आणि दर १,७५,१०० प्रति १० ग्रॅमपर्यंत खाली आला.

Gold-Silver Price Today

जर सोन्याच्या उच्चांकी दराकडे पाहिले, तर गुरुवारीच सोन्याने १,९३,०९६ प्रति १० ग्रॅमचा लाइफटाइम हाय गाठला होता. त्या तुलनेत शुक्रवारी झालेली एकूण घसरण जवळपास १८ हजारांपर्यंत पोहोचली आहे.  

घसरणीमागची प्रमुख कारणे

Gold-Silver Price Today

एमसीएक्ससह आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने-चांदीच्या दरात झालेल्या या तीव्र घसरणीमागे प्रमुख कारण म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर झालेली नफेखोरी, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कीमती धातूंनी विक्रमी पातळी गाठल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी नफा वसुली करण्यास सुरुवात केली, ज्याचा थेट परिणाम दरांवर झाला.

Gold-Silver Price Today

याशिवाय जागतिक पातळीवरील तणाव कायम असला तरी टॅरिफ वॉरच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत अणुकराराबाबत चर्चेची तयारी दर्शवली आहे. या घडामोडींचाही परिणाम बाजाराच्या भावनांवर झाल्याचे मानले जात आहे.

