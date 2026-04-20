1 लाखाची Activa 2001 साली किती रुपयांना मिळायची? तशा 3 गाड्या घेता येतील;26 वर्षात असं काय बदललं?

Honda Activa Price: अ‍ॅक्टीव्हा भारतात सर्वात जास्त विकली जाणारी स्कूटर आहे.महिन्याला 3 लाख युनिट्स विकले जातात. पण गेल्या 26 वर्षात या गाडीची किंमत कशी वाढत गेली? जाणून आश्चर्य वाटेल.

Pravin Dabholkar | Apr 20, 2026, 02:58 PM IST
Why Honda Activa price Increase 3 time in 26 Year know Reasons

Honda Activa Price: रस्त्यावरील दुचाकी पाहिल्यात तर 10 पैकी 5 गाड्या तुम्हाला होंडा एक्टीव्हा कंपनीच्या दिसत असतील. मध्यमर्गीयांमध्ये एक्टीव्हा गाडी घेण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षात खूप वाढलंय. त्यामुळे  2001 मध्ये 36 हजार रुपयांना मिळणारी अ‍ॅक्टीव्हा आता 1 लाख रुपयांहून जास्त किंमतीत मिळते. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

36000 रुपयांनी सुरुवात

2001 सालात अ‍ॅक्टिवा स्कूटर फक्त 36000 रुपयांना मिळत होती, ही सर्वात जुनी आणि स्वस्त किंमत होती.2011 सालात त्याची किंमत वाढून 43148 रुपये झाली.

63 हजारच्या वर किंमत

2015 सालात अ‍ॅक्टिवाची किंमत आणखी वाढली आणि ती 48852रुपये झाली. 2020 सालात स्कूटरची किंमत 63912 रुपये पर्यंत पोहोचली.

6 वर्षात लाखांच्या वर

2023 सालात ती 74536 रुपये इतकी झाली.2026 सालात अॅक्टिवा स्कूटरची किंमत 75,583 रुपये आहे. पण तुम्ही डिलक्स अ‍ॅक्टीव्हा घ्यायला गेलात तर त्याची किंमत 1 लाखांच्या वर आहे. का वाढल्या या किंमती? याची कारणे जाणून घेऊया.

महागाई

सर्व वस्तूंच्या किंमती वेळोवेळी वाढतात. रुपयाची किंमत कमी होत जाते, म्हणून गाडी बनवण्याचा एकूण खर्च वाढतो आणि कंपनी किंमत वाढवते. स्टील, प्लास्टिक, रबर, अल्युमिनियम यांसारख्या गोष्टींची किंमत खूप वाढली. गाडी बनवताना हे साहित्य जास्त महाग पडते. 

नवीन फीचर्स आणि तंत्रज्ञान

जुनी अ‍ॅक्टिव्हा साधी होती. आता डिजिटल मीटर, एलईडी लाइट्स, स्मार्ट की, बेहतर ब्रेक (कॉम्बी ब्रेक), इंजिन सुधारणा, जास्त मायलेज यांसारखे फीचर्स जोडले गेले. यासाठी खर्च वाढतो. 2020पासून BS6 नियम लागू झाले. यामुळे इंजिन, कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर, इंधन इंजेक्शन यंत्रणा महाग पडते. जुने BS4 मॉडेल्स बदलण्यासाठी खर्च वाढला. 

उत्पादन आणि मजुरी खर्च

कारखान्याचा खर्च, कामगारांचे पगार, वीज-ऊर्जेची किंमत सगळी वाढली. कंपनी हे ग्राहकांकडे वर्ग करते.गाडी बनवून दुकानात पोहोचवण्यासाठी ट्रक, पेट्रोल-डिझेल महाग झाले. याचा परिणाम किंमतीवर होतो.

जास्त मागणी आणि कमी स्पर्धा

अॅक्टिव्हा भारतात सर्वात जास्त विकली जाणारी स्कूटर आहे.महिन्याला 3 लाख युनिट्स. दुसरी चांगली स्पर्धा नसल्याने कंपनी किंमत थोडी वाढवू शकते. इन्शुरन्स नियम, सेफ्टी स्टँडर्ड्स, कंपनीचे मार्केटिंग खर्च यामुळेही किंमत वाढते.

मॉडेल अपडेट्स

2001 ते 2026 पर्यंत अ‍ॅक्टिव्हा 6G, 125 सीसी, नवीन डिझाइन यांसारखे अनेक अपडेट्स आले. प्रत्येक नवीन मॉडेल महाग असते. भारतात गेल्या 25 वर्षांत घर, दूध, पेट्रोल सर्व गोष्टी महाग झाल्या. स्कूटरही त्यातून सुटली नाही. तरीही अॅक्टिव्हा अजूनही बहुतेक लोकांसाठी परवडणारीच राहिली आहे.

