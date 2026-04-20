1 लाखाची Activa 2001 साली किती रुपयांना मिळायची? तशा 3 गाड्या घेता येतील;26 वर्षात असं काय बदललं?
Honda Activa Price: अॅक्टीव्हा भारतात सर्वात जास्त विकली जाणारी स्कूटर आहे.महिन्याला 3 लाख युनिट्स विकले जातात. पण गेल्या 26 वर्षात या गाडीची किंमत कशी वाढत गेली? जाणून आश्चर्य वाटेल.
Pravin Dabholkar | Apr 20, 2026, 02:58 PM IST
Honda Activa Price: रस्त्यावरील दुचाकी पाहिल्यात तर 10 पैकी 5 गाड्या तुम्हाला होंडा एक्टीव्हा कंपनीच्या दिसत असतील. मध्यमर्गीयांमध्ये एक्टीव्हा गाडी घेण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षात खूप वाढलंय. त्यामुळे 2001 मध्ये 36 हजार रुपयांना मिळणारी अॅक्टीव्हा आता 1 लाख रुपयांहून जास्त किंमतीत मिळते. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
36000 रुपयांनी सुरुवात
63 हजारच्या वर किंमत
6 वर्षात लाखांच्या वर
महागाई
नवीन फीचर्स आणि तंत्रज्ञान
जुनी अॅक्टिव्हा साधी होती. आता डिजिटल मीटर, एलईडी लाइट्स, स्मार्ट की, बेहतर ब्रेक (कॉम्बी ब्रेक), इंजिन सुधारणा, जास्त मायलेज यांसारखे फीचर्स जोडले गेले. यासाठी खर्च वाढतो. 2020पासून BS6 नियम लागू झाले. यामुळे इंजिन, कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर, इंधन इंजेक्शन यंत्रणा महाग पडते. जुने BS4 मॉडेल्स बदलण्यासाठी खर्च वाढला.
उत्पादन आणि मजुरी खर्च
जास्त मागणी आणि कमी स्पर्धा
