/ATM पिन हा 4 अंकांचाच का असतो? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल कारण

Why is an ATM PIN exactly four digits long : बँकेच्या कॅश काउंटरवर जाऊन कॅश काढणं ही पद्धत आता खूप जुनी झाली आहे. लहान रक्कम काढायची असेल तर अनेकजण एटीएममधेच जातात. बँकांचे एटीएम बूथ हे नागरिकांच्या सुविधेसाठी शहरातील अनेक भागांमध्ये असतात. एटीएममधून कॅश काढायची असेल तर एटीएम कार्ड आणि योग्य पिन दाबणं गरजेचं असतं. एटीएमचा पिन हा कधीच पाच पेक्षा कमी किंवा चारपेक्षा जास्त अंकांचा नसतो. यामागचं कारण तुम्हाला माहितीये का?
जगातील सर्वात पहिलं एटीएम हे स्कॉटलंडच्या जॉन शेफर्ड- बॅरनने बनवलं होतं. 27 जून 1967 मध्ये लंडनच्या एनफील्ड भागात बार्कलेज बँकेच्या एका शाखेच्या आभार हे एटीएम मशीन लावण्यात आलं होतं. असं सांगितलं जातं की शेफर्ड बॅरनला ही आयडिया चॉकलेट विकणाऱ्या एका वेंडिंग मशीनला पाहून आली होती.
एके दिवशी बँक बंद असल्यामुळे पैसे काढता न आल्याने शेफर्ड बॅरनला असा विचार सुचला की ज्याप्रमाणे एखादे यंत्र चॉकलेट बाहेर देते, त्याचप्रमाणे यंत्राद्वारे पैसेही काढता येऊ शकतात.
आपल्या सारख्या असंख्य ग्राहकांची गरज ओळखून शेफर्ड बॅरन यांनी हे यंत्र तयार केले. तेव्हा त्यांना अशा एका प्रणालीची गरज होती जी पैसे काढणारी व्यक्ती हीच खरा ग्राहक आहे याची खात्री करू शकेल. हे साध्य करण्यासाठी त्यांना 'पर्सनल आयडेंटिफिकेशन नंबर' (PIN) ची कल्पना सुचली.
शेफर्ड बॅरन यांनी स्वतः सैन्यदलात काम केले होते. त्यामुळे त्यांनी सुरुवातीला आपला सैन्यातील 6 अंकांचा क्रमांक पिन म्हणून ठेवण्याचा विचार केला होता. जेणेकरून सुरक्षा मजबूत होईल आणि त्यांना असे वाटले की जितके जास्त अंक असतील तितका तो पिन अधिक सुरक्षित असेल आणि कोणीही तो सहजपणे तोडू शकणार नाही.
शेफर्ड बॅरनने आधी त्याची पत्नी कैरोलिनला हा 6 अंकी एटीएम पिन आठवण करून देण्याची तयारी केली. तेव्हा त्यांना एक समस्या आली. 6 अंकीपेक्षा चार अंकी पिन लगेचच लक्षात राहतो. मात्र त्याहून जास्त अंकांचा क्रमांक हा आठवणीत ठेवण्यात सुद्धा अवघड होतो. पत्नीचे म्हणणे गांभीर्याने घेऊन शेफर्ड बॅरन यांनी आपली संपूर्ण योजना बदलली आणि पिन 6 अंकी ठेवण्याऐवजी 4 अंकी केला.शेफर्ड बॅरनच्या या निर्णयाने संपूर्ण बँकिंग सिस्टमला प्रभावित केलं. जगभरात एटीएम यंत्रांचा वापर जसजसा वाढला तसतसा 4अंकी पिन जगभरात स्तरावर प्रसिद्ध झाला.
4 अंकांचा पिन लक्षात ठेवणं हे खूप सोपं आहे मात्र सुरक्षेच्या दृष्टीने बघायचं झाल्यास तर 4 अंकांचा पिन हा सुरक्षित मानला जात नाही. 4 अंकांच्या पिनमध्ये केवळ 10 हजार कॉम्बिनेशन शक्य असतात. म्हणजेच 0000 ते 9999 पर्यंत. जर हाच पिन 6 अंकांचा असता तर ही संख्या लाखांमध्ये पोहोचली असती. हा पिन क्रॅक करणं अजूनच अवघड होतं.
याच कारणामुळे बँकांनी एक विशेष तरतूद केली असून योग्य एटीएम पिन टाकण्यासाठी आता केवळ तीन संधी दिल्या जातात. जर तिन्ही वेळा एटीएम पिन चुकला तर कार्ड ब्लॉक होऊन जातं. हेच कारण आहे की 4 अंकांचं पिन असूनही तो सुरक्षित राहतो.
बँकिंग प्रणाली अत्यंत आधुनिक झाली असून डिजिटल पेमेंटचे युग आले असले, तरीही एटीएम पिन बाबतची जुनी पद्धत अजूनही कायम आहे. विविध देशांमधील बँकिंग नियम वेगळे असू शकत असले. तरीही बहुतेक ठिकाणी 4 अंकी पिन हेच प्रमाण मानले जाते.