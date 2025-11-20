देव दिवाळी का साजरी केली जाते? कोकणात 'अशी' केली जाते घरातील देवतांची पूजा
Dev Diwali 2025 : यंदा 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदेला कोकणात “देवदिवाळी” साजरी केली जाते. जी देवतांसाठी खास दिवाळी मानली जाते. या दिवशी कुलदेवता, ग्रामदेवता, वास्तुदेवता आदी सर्व देवांना अभिषेक करून नैवेद्य अर्पण केला जातो तसेच दिवे लावून घर प्रकाशित केले जाते.
