English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

देव दिवाळी का साजरी केली जाते? कोकणात 'अशी' केली जाते घरातील देवतांची पूजा

Dev Diwali 2025 : यंदा 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदेला कोकणात “देवदिवाळी” साजरी केली जाते. जी देवतांसाठी खास दिवाळी मानली जाते. या दिवशी कुलदेवता, ग्रामदेवता, वास्तुदेवता आदी सर्व देवांना अभिषेक करून नैवेद्य अर्पण केला जातो तसेच दिवे लावून घर प्रकाशित केले जाते.  

Nov 20, 2025, 07:13 PM IST
twitter

Dev Diwali 2025 : यंदा 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदेला कोकणात “देवदिवाळी” साजरी केली जाते. जी देवतांसाठी खास दिवाळी मानली जाते. या दिवशी कुलदेवता, ग्रामदेवता, वास्तुदेवता आदी सर्व देवांना अभिषेक करून नैवेद्य अर्पण केला जातो तसेच दिवे लावून घर प्रकाशित केले जाते.

 

1/10

देवदिवाळी का साजरी केली जाते? कोकणात 'अशी' केली जाते घरातील देवतांची पूजा

Why is Dev Diwali celebrated? This is how household deities are worshipped in Konkan

twitter
2/10

देव दिवाळी

Dev Diwal

यंदा २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदा अर्थात देवदिवाळी साजरी होणार आहे. हा सण मुख्यतः कोकणातील लोक वर्षभरातील देवांचे विशेष ऋण फेडण्यासाठी साजरा करतात.  

twitter
3/10

देव दिवाळी

Dev Diwal

जेव्हा अश्विन-कार्तिक महिन्यांमध्ये दिवाळी साजरी करतो, तेव्हा चार्तुमास सुरू असतो. यावेळी भगवान विष्णू निद्रावस्थेत असतात.  

twitter
4/10

देव दिवाळी

Dev Diwal

यानंतर  कार्तिक एकादशी ला भगवान विष्णंना जाग येते आणि ते विश्वाप्रती त्यांचे असलेले कर्तव्य निभावण्यास पुन्हा सज्ज होतात. त्यामुळे मार्गशीर्षात देवतांसाठी खास 'देवांची दिवाळी' म्हणून हा सण साजरा केला जातो.  

twitter
5/10

देव दिवाळी

Dev Diwal

 देवदिवाळीला देव्हाऱ्यात तेलाचे-तूपाचे दिवे लावले जातात.  घरातील सर्व देवांच्या प्रतिमांना अभिषेक करून  गरम पाण्याने स्नान घातले जाते.  

twitter
6/10

देव दिवाळी

Dev Diwal

 या दिवशी पंचामृताचा  अभिषेक करून देवांना नवे वस्त्र परिधान केले जातात आणि  सर्व देवतांना त्यांच्या आवडीचा नैवेद्य दाखवला जातो.  

twitter
7/10

देव दिवाळी

Dev Diwal

 कुलदेवता, इष्टदेवता, वास्तुदेवता, ग्रामदेवता यांची विशेष पूजा केली जाते. गावातील महापुरुष, वेताळ, उपदेवता यांनाही मान दिला जातो.   

twitter
8/10

देव दिवाळी

Dev Diwal

कोकणात याला ' देवांचे नैवेद्य' म्हणतात कारण वर्षातून एकदा तरी सर्व देवांना नैवेद्य मिळतो. हा सण देवतांचे स्मरण व कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस आहे.  

twitter
9/10

देव दिवाळी

Dev Diwal

 घरादारात दिवे लावून संपूर्ण वातावरण प्रकाशमय केले जाते.  देवदिवाळीला केलेली ही पूजा घरात सुख-शांती आणते.  

twitter
10/10

देव दिवाळी

Dev Diwal

हा सण घरातील देवी देवतांसह स्थानिक व उपदेवतांनाही समान मान देण्याची परंपरा जपतो. कोकणातील घराघरांतून देवदिवाळी मोठ्या भक्तीने साजरी होते.  

twitter
पुढील
अल्बम

भाईंदर ते दहिसर दरम्यान धावणार मेट्रो; डायरेक्ट अंधेरी घाटकोपर आणि CSMT मेट्रोला जोडणारा सर्वात मोठा प्रोजेक्ट

पुढील अल्बम

भाईंदर ते दहिसर दरम्यान धावणार मेट्रो; डायरेक्ट अंधेरी घाटकोपर आणि CSMT मेट्रोला जोडणारा सर्वात मोठा प्रोजेक्ट

भाईंदर ते दहिसर दरम्यान धावणार मेट्रो; डायरेक्ट अंधेरी घाटकोपर आणि CSMT मेट्रोला जोडणारा सर्वात मोठा प्रोजेक्ट

भाईंदर ते दहिसर दरम्यान धावणार मेट्रो; डायरेक्ट अंधेरी घाटकोपर आणि CSMT मेट्रोला जोडणारा सर्वात मोठा प्रोजेक्ट 8
Men Urinate: पुरुषांनी उभे राहून लघवी का करु नये? काय आहेत तोटे? जाणून घ्या!

Men Urinate: पुरुषांनी उभे राहून लघवी का करु नये? काय आहेत तोटे? जाणून घ्या!

Men Urinate: पुरुषांनी उभे राहून लघवी का करु नये? काय आहेत तोटे? जाणून घ्या! 10
‘मैत्री’ की ‘प्रेम’? बॉलिवूडमधील &#039;या&#039; 5 अभिनेत्रींनी त्यांच्याच मैत्रिणीच्या नवऱ्यासोबत केलं लग्न

‘मैत्री’ की ‘प्रेम’? बॉलिवूडमधील 'या' 5 अभिनेत्रींनी त्यांच्याच मैत्रिणीच्या नवऱ्यासोबत केलं लग्न

‘मैत्री’ की ‘प्रेम’? बॉलिवूडमधील 'या' 5 अभिनेत्रींनी त्यांच्याच मैत्रिणीच्या नवऱ्यासोबत केलं लग्न 10
13 जानेवारी 2026 रोजी शुक्रादित्‍य राजयोग, या राशींना होणार धनलाभ

13 जानेवारी 2026 रोजी शुक्रादित्‍य राजयोग, या राशींना होणार धनलाभ

13 जानेवारी 2026 रोजी शुक्रादित्‍य राजयोग, या राशींना होणार धनलाभ 10