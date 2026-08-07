सैफ अली खानची बहीण सबा पटौदी 50 वर्षांची होऊनही अविवाहित का? कारण सांगत म्हणाली, "वयाच्या 19 व्या वर्षी..."

Saba Pataudi On Marriage: सैफ अली खान आणि सोहा अली खानची बहीण सबा पटौदी वयाच्या 50 व्या वर्षीही अविवाहित आहे. यामागचं नेमकं कारण आता स्वतः तिने सगळ्यांसमोर सांगितलं आहे.
सैफ अली खान आणि सोहा अली खान यांनी आई शर्मिला टागोर यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत चित्रपटसृष्टीत आपली ओळख निर्माण केली. मात्र, त्यांची बहीण सबा पटौदी नेहमीच प्रसिद्धीपासून दूर राहिली आहे. ती क्वचितच सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये दिसते. मात्र, सोशल मीडियावर ती चांगलीच सक्रिय असून कुटुंबाशी संबंधित भावनिक पोस्ट शेअर करत असते. सबा पटौदी आता 50 वर्षांची झाली आहे. त्यामुळे अनेकदा चाहत्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो की, तिने अद्याप लग्न का केले नाही? याचे उत्तर खुद्द सबाने दिले आहे.
अलीकडेच एका मुलाखतीदरम्यान सबाने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल खुलासा केला. तिने सांगितले की, तिचा पहिला बॉयफ्रेंडही नव्हता. वयाच्या 18-19 व्या वर्षापासूनच तिच्यासाठी लग्नाचे प्रस्ताव येऊ लागले होते.
सबा म्हणाली, "वयाच्या 18 किंवा 19 व्या वर्षापासून माझ्यासाठी अनेक मुलांशी भेटी घडवून आणल्या जात होत्या, पण त्यापैकी कोणाशीही माझे लग्न झाले नाही. 19 व्या वर्षी कोलकात्यात एका व्यक्तीशी माझी भेट झाली होती आणि जवळपास लग्न ठरले होते. मात्र, काही कारणांमुळे ते नाते पुढे जाऊ शकले नाही. खरं सांगायचं तर त्यावेळी मी लग्नासाठी पूर्णपणे तयार नव्हते."
सबा पटौदीने सांगितले की, भविष्यात लग्न करण्याची तिची इच्छा होती, मात्र तिला तिच्या विचारांशी आणि व्यक्तिमत्त्वाशी जुळणारा योग्य साथीदार कधी मिळाला नाही. ती म्हणाली, "मला असा कोणी व्यक्ती भेटला नाही जो माझ्यासोबत पूर्णपणे जुळेल. आणि माझे वडील (भारताचे माजी क्रिकेट कर्णधार मन्सूर अली खान पटौदी) इतके खास व्यक्तिमत्त्व होते की त्यांच्यानंतर कोणाशी तुलना करणे सोपे नव्हते."
सबा पुढे म्हणाली की, तिचे वडील खूप आकर्षक, नम्र आणि जबाबदार व्यक्ती होते. त्यांनी तिला स्वतंत्र विचारांची आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची शिकवण दिली. अभिनेत्री तापसी पन्नूने एकदा म्हटले होते की, "मला मुलगा नाही, तर एक खरा पुरुष हवा आहे." या विचाराशी आपण सहमत असल्याचेही सबाने सांगितले. तिच्या अपेक्षांशी जुळणारा व्यक्ती तिला अद्याप मिळाला नाही.
सबा पटौदी या अभिनेत्री शर्मिला टागोर आणि माजी भारतीय क्रिकेट कर्णधार मन्सूर अली खान पटौदी यांच्या कन्या आहेत. त्यांचा जन्म 1 मे 1976 रोजी झाला.
आई आणि भावंडांप्रमाणे त्यांनी अभिनय क्षेत्रात करिअर केले नाही. त्या व्यवसायाने ज्वेलरी डिझायनर आहेत. याशिवाय त्यांच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलनुसार त्या टॅरो रीडर आणि स्पिरिच्युअल हीलर म्हणूनही काम करतात.
सबा या भोपाळच्या शाही कुटुंबाशी संबंधित रॉयल एंडोमेंट ट्रस्टच्या चीफ कस्टोडियन देखील आहेत. सोशल मीडियावर त्यांचे मोठे फॉलोअर्स असून त्या आपल्या कुटुंबातील खास क्षण चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात.