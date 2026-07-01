/सोन्याचा रंग पिवळाच का असतो? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल कारण

सोन्याचा पिवळा आणि चकाकणारा रंग हा हजारो वर्षांपासून विविध संस्कृतींना मोहित करत आलेला आहे. चांदी किंवा इतर धातूंचा रंग जिथे राखाडी असतो तिथे सोन्याचा रंग मात्र पिवळा आणि चकाकणारा असतो. सोन्याच्या याचं रंगामुळे तो जगातील सर्वोत्तम मौल्यवान धातूंपैकी एक मानला जातो. तेव्हा सोन्याचा रंग हा पिवळा का असतो याविषयी जाणून घेऊयात.
कोणतयाही वस्तूचा रंग ती परावर्तित करत असलेल्या वेवलेंथवर अवलंबून असते. ज्यामुळे ती रिफ्लेक्ट होते. जेव्हा सूर्याचा पांढरा प्रकाश एखाद्या वस्तूवर पडतो तेव्हा त्यातील रंग शोषले जातात. तर काही रिफ्लेक्ट होतात.
रिफ्लेक्ट झालेला प्रकाश आपल्या डोळ्यांपर्यंत पोहोचतो आणि आपली बुद्धी ही आपला मेंदू त्याला त्या वस्तूचा रंग म्हणून समजतो. चांदी आणि ॲल्युमिनियमसारखे बहुतेक धातू दृश्य वर्णपटातील जवळजवळ संपूर्ण प्रकाश परावर्तित करतात. याच कारणामुळे ते पांढरे किंवा चंदेरी दिसतात.
सोनं हे दुसऱ्या धातूंपेक्षा वेगळ्या प्रकारे वागते. सर्व दृश्यमान रंगांना रिफ्लेक्ट करण्याच्या ऐवजी सोनं हे निळ्या आणि जांभळ्या तरंगलांबीचा मोठा भाग शोषून घेते.
हे निळ्या आणि जांभळ्या तरंगलांबीचा मोठा भाग शोषून घेते. हे लाल, नारिंगी आणि पिवळ्या तरंगलांबी आपल्या डोळ्यांकडे परत परावर्तित करते. या परावर्तित रंगांच्या मिश्रणामुळेच सोन्याला पिवळसर रंग प्राप्त होतो. हे लाल, नारंगी आणि पिवळ्या व्हेवलेंथला आपल्या डोळ्यांवर पुन्हा रिफ्लेक्टर करतं. या रिफ्लेक्ट झालेल्या रंगांच्या मिश्रणाने पिवळा रंग मिळतो.
सोन्याचा अॅटॉमिक नंबर 79 आहे. याचा अर्थ असा की सोन्याच्या प्रत्येक अॅटममध्ये न्यूक्लियसमध्ये 79 प्रोटॉन असतात. याचे कारण असे की केंद्रके बरीच जड असतात; परिणामी, त्यांच्या सर्वात जवळ असलेल्या इलेक्ट्रॉनना अत्यंत प्रबळ आकर्षण बल अनुभवास येते.'
इतक्या प्रचंड वेगाला, अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांच्या रिलेटिविटीच्या सिद्धांतानुसार स्पष्ट होणारे परिणाम अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतात. रिलेटिविटीनुसार, अतिशय वेगाने प्रवास करणारे कण अशा प्रकारे व्यवहार करतात की जणू काही त्यांचे वस्तुमान वाढले आहे. परिणामी, सोन्याच्या अणूतील इलेक्ट्रॉनच्या आतील कक्षा किंचित आकुंचन पावतात आणि न्यूक्लियसच्या अधिक जवळ सरकतात.
यानंतर इलेक्ट्रॉनना वेगवेगळ्या ऊर्जा पातळ्यांमध्ये जाण्यासाठी लागणारी ऊर्जा बदलते. याच कारणामुळे सोन्याचे अणू इतर रंगांच्या तुलनेत निळा प्रकाश अधिक प्रभावीपणे शोषून घेतात. परावर्तित प्रकाशातून निळ्या रंगाची व्हेवलेंथ काढून टाकल्या जात असल्याने, उरलेले रिफ्लेक्टेड रंग प्रामुख्याने पिवळा, नारिंगी आणि लाल असतात.