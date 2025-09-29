English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Man of the Match: मॅन ऑफ द मॅचची रोख बक्षीस रक्कम नेहमी डॉलर्समध्ये का दिली जाते? जाणून घ्या

Man of the Match Cash Prize in USD: मॅन ऑफ द मॅच अर्थात सामनावीरचा पुरस्कार सामन्याच्या शेवटी दिला जातो. त्यावेळी दिल्या जाणाऱ्या बक्षिसाची रक्कम ही डॉलर्समध्ये असते.   

Tejashree Gaikwad | Sep 29, 2025, 02:46 PM IST
क्रिकेट हा खेळ आज जागतिक स्तरावर सर्वाधिक लोकप्रिय खेळांपैकी एक आहे. प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय सामन्यानंतर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूला ‘मॅन ऑफ द मॅच’ हा किताब दिला जातो.   

या पुरस्कारासोबत रोख रक्कम देखील दिली जाते आणि आपण अनेकदा पाहतो की ती रक्कम बहुतेक वेळा अमेरिकन डॉलर्समध्ये जाहीर केली जाते. यामागची काही महत्त्वाची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत.  

अमेरिकन डॉलर हे जगभरात सर्वाधिक स्थिर आणि मान्यताप्राप्त चलन मानले जाते. आंतरराष्ट्रीय व्यवहार, बँकिंग, गुंतवणूक किंवा पुरस्कार वितरण यासाठी डॉलर हे सर्वात सोयीचे चलन आहे. विविध देशांमध्ये वेगवेगळ्या चलनांची किंमत बदलत असते, मात्र डॉलरचे मूल्य तुलनेने स्थिर राहते. त्यामुळे खेळाडूंच्या दृष्टीने डॉलर्समध्ये बक्षीस मिळणे अधिक सोयीचे ठरते.  

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामने हे ICC किंवा विविध क्रिकेट बोर्डांच्या अंतर्गत खेळवले जातात. बहुतेक वेळा हे सामने प्रायोजित करणाऱ्या कंपन्या किंवा प्रायोजक संस्था जागतिक पातळीवर कार्यरत असतात. त्यांच्या प्रायोजकत्वाच्या करारांमध्ये बक्षीस रक्कम डॉलर्समध्ये देण्याचे उल्लेख असतात, जेणेकरून कोणत्याही देशातील खेळाडूला मिळालेली रक्कम स्पष्ट व एकसमान स्वरूपात मोजता येईल.  

समजा सामना भारतात झाला आणि एखाद्या ऑस्ट्रेलियन खेळाडूने मॅन ऑफ द मॅच जिंकला, तर जर रक्कम रुपयांत जाहीर केली तर त्याला चलन बदलताना चढ-उताराचा त्रास होऊ शकतो. पण डॉलरमध्ये बक्षीस दिल्यास खेळाडू कुठल्याही देशात सहज चलन विनिमय करू शकतो. त्यामुळे चलनातील गोंधळ टाळण्यासाठी डॉलर हे एक कॉमन चलन वापरले जाते.  

क्रिकेट सामने हे मोठ्या प्रमाणात प्रायोजित कार्यक्रम असतात. बहुतेक प्रायोजक कंपन्या बहुराष्ट्रीय असतात आणि त्यांना डॉलर हेच आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराचे चलन सोयीस्कर वाटते. त्यामुळे बक्षीस जाहीर करताना देखील डॉलर्समध्ये रक्कम देणे हे त्यांच्यासाठी ब्रँड व्हॅल्यू वाढवणारे ठरते.  

डॉलरमुळे कोणत्याही देशातील खेळाडूला समानतेने बक्षीस मिळते. कारण जर बक्षीस त्या देशाच्या चलनात दिले गेले असते, तर काही देशांत चलनाचे मूल्य जास्त आणि काही ठिकाणी खूपच कमी असते. त्यामुळे फरक पडू शकतो. डॉलर्समध्ये बक्षीस ठेवल्याने हा फरक मिटतो आणि सर्व खेळाडूंना समान स्तरावर पारितोषिक मिळते.  

‘मॅन ऑफ द मॅच’चे बक्षीस डॉलर्समध्ये देण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे डॉलरचे जागतिक मान्यताप्राप्त चलन असणे, ICC चे नियम, चलन विनिमयातील सोय, प्रायोजकांची गरज आणि खेळाडूंमध्ये समानता राखणे. त्यामुळे पुढील काळातही आपल्याला क्रिकेटमध्ये किंवा इतर अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये रोख बक्षीस प्रामुख्याने डॉलर्समध्येच दिले जाताना दिसेल.  

