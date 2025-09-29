Man of the Match: मॅन ऑफ द मॅचची रोख बक्षीस रक्कम नेहमी डॉलर्समध्ये का दिली जाते? जाणून घ्या
Man of the Match Cash Prize in USD: मॅन ऑफ द मॅच अर्थात सामनावीरचा पुरस्कार सामन्याच्या शेवटी दिला जातो. त्यावेळी दिल्या जाणाऱ्या बक्षिसाची रक्कम ही डॉलर्समध्ये असते.
Tejashree Gaikwad | Sep 29, 2025, 02:46 PM IST
अमेरिकन डॉलर हे जगभरात सर्वाधिक स्थिर आणि मान्यताप्राप्त चलन मानले जाते. आंतरराष्ट्रीय व्यवहार, बँकिंग, गुंतवणूक किंवा पुरस्कार वितरण यासाठी डॉलर हे सर्वात सोयीचे चलन आहे. विविध देशांमध्ये वेगवेगळ्या चलनांची किंमत बदलत असते, मात्र डॉलरचे मूल्य तुलनेने स्थिर राहते. त्यामुळे खेळाडूंच्या दृष्टीने डॉलर्समध्ये बक्षीस मिळणे अधिक सोयीचे ठरते.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामने हे ICC किंवा विविध क्रिकेट बोर्डांच्या अंतर्गत खेळवले जातात. बहुतेक वेळा हे सामने प्रायोजित करणाऱ्या कंपन्या किंवा प्रायोजक संस्था जागतिक पातळीवर कार्यरत असतात. त्यांच्या प्रायोजकत्वाच्या करारांमध्ये बक्षीस रक्कम डॉलर्समध्ये देण्याचे उल्लेख असतात, जेणेकरून कोणत्याही देशातील खेळाडूला मिळालेली रक्कम स्पष्ट व एकसमान स्वरूपात मोजता येईल.
समजा सामना भारतात झाला आणि एखाद्या ऑस्ट्रेलियन खेळाडूने मॅन ऑफ द मॅच जिंकला, तर जर रक्कम रुपयांत जाहीर केली तर त्याला चलन बदलताना चढ-उताराचा त्रास होऊ शकतो. पण डॉलरमध्ये बक्षीस दिल्यास खेळाडू कुठल्याही देशात सहज चलन विनिमय करू शकतो. त्यामुळे चलनातील गोंधळ टाळण्यासाठी डॉलर हे एक कॉमन चलन वापरले जाते.
