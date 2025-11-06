English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दुचाकी वाल्यांना टोल का भरावा लागत नाही? 99 टक्के चालकांना नसेल माहिती कारण!

दुचाकी वाल्यांकडून कधी टोल घेतला जात नाही. असं का असेल? याचा कधी विचार केलाय का? यामागची कारणे जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Nov 06, 2025, 08:32 AM IST
Toll Tax: दुचाकी वाल्यांकडून कधी टोल घेतला जात नाही. असं का असेल? याचा कधी विचार केलाय का? यामागची कारणे जाणून घेऊया.

दुचाकीवाल्यांना टोल का भरावा लागत नाही? 99 टक्के चालकांना नसेल माहिती कारण!

Why is toll tax not levied on two wheelers and scooters

Toll Tax: तुमच्या चारचाकी बाहन असेल तर तुम्ही टोल प्लाझावरुन जाताना टोल भरला असेल. पण दुचाकी वाल्यांकडून कधी टोल घेतला जात नाही. असं का असेल? याचा कधी विचार केलाय का? यामागची कारणे जाणून घेऊया.

रस्त्यावर कमी नुकसान

Why is toll tax not levied on two wheelers and scooters

दुचाकी वाहने अतिशय हलकी असतात (साधारण १००-२०० किलो). ट्रक (१६-४० टन) किंवा बसच्या तुलनेत ती रस्त्याच्या पृष्ठभागावर १/१०० व्या हिस्स्याएवढेही नुकसान करत नाहीत. म्हणून सरकारला त्यांच्याकडून टोल घेणे आवश्यक वाटत नाही.

आर्थिक भार टाळणे

Why is toll tax not levied on two wheelers and scooters

भारतात ७ कोटींहून अधिक दुचाकी वाहने आहेत. यापैकी ८०% पेक्षा जास्त मध्यम व निम्न उत्पन्न गटातील लोक वापरतात. त्यांच्यावर ₹३०-५० टोल लादला तर दररोज ₹१०० कोटींपेक्षा जास्त अतिरिक्त भार पडेल, जो सामाजिकदृष्ट्या अन्याय्य ठरेल.

प्रचंड वाहतूक कोंडी होईल

Why is toll tax not levied on two wheelers and scooters

एका मोठ्या टोल प्लाझावरून दररोज १०,००० ते २५,००० दुचाकी जातात. प्रत्येकाला थांबून ₹३०-४० द्यायला लागले तर १५-२० मिनिटांची रांग लागेल. यामुळे संपूर्ण महामार्ग ठप्प होईल.

आधीच भरलेला रोड टॅक्स

Why is toll tax not levied on two wheelers and scooters

बाईक/स्कूटर खरेदी करताना तुम्ही १५ वर्षांसाठी एकरकमी रोड टॅक्स भरता (साधारण ₹५,००० ते ₹१५,०००). हा कर राज्य सरकारला रस्ते दुरुस्तीसाठी जातो. म्हणजे तुम्ही अप्रत्यक्षपणे आधीच “टोल” भरलेले असता.

वसुलीचा खर्च जास्त

Why is toll tax not levied on two wheelers and scooters

जर दुचाकीकडून ₹३० टोल घ्यायचा झाला, तर त्यासाठी अतिरिक्त २-३ लेन, १० कर्मचारी, कॅश/FASTag मशीन, CCTV यांची गरज पडेल. एका टोल प्लाझावर हा खर्च दरमहा ₹२०-३० लाख होईल, जो मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा (₹१५-२० लाख) जास्त आहे.

आंतरराष्ट्रीय नियम

Why is toll tax not levied on two wheelers and scooters

इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, थायलंड, फिलिपिन्स या देशांतही दुचाकींना टोलमधून सूट आहे. फक्त युरोप-अमेरिकेत (जिथे दुचाकी २% पेक्षा कमी आहेत) टोल घेतला जातो.

सरकारी धोरण २०२५ पर्यंत कायम

Why is toll tax not levied on two wheelers and scooters

NHAI ने २०२४ मध्ये स्पष्ट केले आहे की, २०३० पर्यंतही दुचाकींना टोलमधून सूट कायम राहणार आहे. कारण GNSS टोलिंग आल्यानंतरही “प्रति किलोमीटर ₹०.१०” पेक्षा कमी दर दुचाकींना लागू होणार नाही, जो शून्याएवढाच आहे.

कायदेशीर सूट

Why is toll tax not levied on two wheelers and scooters

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (निर्धारण व संकलन) नियम, २००८ च्या नियम ४(४) मध्ये स्पष्ट नमूद आहे की, दुचाकी व तीनचाकी वाहने (मोटारसायकल, स्कूटर, मोपेड) यांना टोल प्लाझावरून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. ही कायद्याने मान्यताप्राप्त तरतूद आहे.

