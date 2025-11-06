दुचाकी वाल्यांना टोल का भरावा लागत नाही? 99 टक्के चालकांना नसेल माहिती कारण!
दुचाकी वाल्यांकडून कधी टोल घेतला जात नाही. असं का असेल? याचा कधी विचार केलाय का? यामागची कारणे जाणून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Nov 06, 2025, 08:32 AM IST
Toll Tax: दुचाकी वाल्यांकडून कधी टोल घेतला जात नाही. असं का असेल? याचा कधी विचार केलाय का? यामागची कारणे जाणून घेऊया.
1/9
दुचाकीवाल्यांना टोल का भरावा लागत नाही? 99 टक्के चालकांना नसेल माहिती कारण!
2/9
रस्त्यावर कमी नुकसान
3/9
आर्थिक भार टाळणे
4/9
प्रचंड वाहतूक कोंडी होईल
5/9
आधीच भरलेला रोड टॅक्स
6/9
वसुलीचा खर्च जास्त
7/9
आंतरराष्ट्रीय नियम
8/9
सरकारी धोरण २०२५ पर्यंत कायम
9/9