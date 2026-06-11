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मान्सूनचा प्रवास नाही सोपा! कशामुळं अन् कुठं रेंगाळलाय पाऊस?

Written BySayali Patil
Published: Jun 11, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:20 PM IST

Monsoon Update : मोसमी पाऊस रेंगाळला, पण काय आहेत यामागची कारणं? पाहून म्हणाल सोपा नाहीय मान्सूनचा प्रवास... 

 

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मोसमाचीच चिंता

Monsoon Update : पावसानं किंबहुना मान्सूनच्या पावसानं यंदा अशी काही ओढ लावली आहे, की तज्ज्ञांना आता या मोसमाचीच चिंता वाटू लागली आहे. अंदमानामागोमाग देशाच्या ईशान्येकडील क्षेत्र आणि पश्चिम बंगालमधील काही भागांत मान्सून पोहोचला आहे. (छाया सौजन्य- AI)

 

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दक्षिणेकडे मान्सून दाखल

महाराष्ट्रातही कोकणात दक्षिणेकडे मान्सून दाखल झाला. मात्र गेल्या 48 तासांपासून राज्यात मान्सूनची उत्तर सीमा सोलापूर आणि कोकणात हर्णे इथंच थांबली आहे. ज्यामुळं मान्सूनचा प्रवास पुढे सरकलेला नाही. (छाया सौजन्य- AI)

 

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तालरंग

सहसा 7 ते 11 जूनपर्यंत मान्सून मुंबई, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात दाखल होतो. मात्र, यंदा त्याचे तालरंग पाहता 11 तारीख उजाडूनही पावसाचा मुक्काम स्थिरावण्याची चिन्हं नाहीत. त्यामुळं आता 15 जूनपर्यंत नेमके हवामानात कोणते बदल होतात याचं निरीक्षण यंत्रणा करत आहेत. (छाया सौजन्य- AI)

why monsoon is delayed in maharashtra4/8

अपेक्षेहून अधिक वेळ

थोडक्यात यंदा केरळात उशिरा आलेला मान्सून महाराष्ट्र व्यापण्याससुद्धा अपेक्षेहून अधिक वेळ घेणार हेच स्पष्ट होत आहे. ज्यामुळं या प्रवासात पुढील 3 ते 4 दिवस अतिशय महत्त्वाचे असतील. (छाया सौजन्य- AI)

 

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अनेक महत्त्वाची कारणं

मान्सून रेंगाळण्यामागे अनेक महत्त्वाची कारणं आहेत. सध्या वाऱ्याचा जोर आणि आर्द्रता कमतरता असल्यामुळं मान्सूनच्या प्रवासाला वेग मिळत नाहीय. ज्यामुळं पावसाचे ढग तयार होत असले आणि दिसत असले तरी पाऊस पडत नाहीय. (छाया सौजन्य- AI)

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ढगांची घनता

मान्सूनचा पाऊस बरसण्यासाठी आणि त्यात सातत्य राहण्यासाठी ढगांची घनता मोठ्या प्रमाणावर गरजेची असते. मात्र सध्या त्याचाच अभाव आहे, परिणामी पावसाच्या वाटेत अडथळे निर्माण होत आहेत. (छाया सौजन्य- AI)

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मान्सूनचा वेग

पश्चिम किनारपट्टी क्षेत्रातच मान्सूनचा वेग मंदावल्यानं महाराष्ट्राच्या उर्वरित भागात पोहोचण्यास अपेक्षेहून अधिक वेळ दवडला जात आहे. (छाया सौजन्य- AI)

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मान्सूनचा अभाव

पूर्वमोसमी पाऊस राज्याच्या काही भागांमध्ये बरसतोय खरा, मात्र मान्सूनचा अभाव असल्यामुळं राज्याच्या सरासरी तापमानामध्येसुद्धा इतक्यात घट अपेक्षित नसल्याचं म्हटलं जात असल्यानं पशुपक्षी, बळीराजा ते अगदी सानथोर या पावसाची चातकाप्रमाणे वाट पाहत आहेत. (छाया सौजन्य- AI)

 

TAGS:
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