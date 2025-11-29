English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Evil Eye ने खरंच नजर लागत नाही का? सेलिब्रिटीज का करतात फॉलो, त्याचे फायदे काय?

स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांनी सोशल मीडियावर नजर लागू नये म्हणून इमोजी अपलोड केला आहे. सध्या सगळीकडे याचीच चर्चा आहे. पण या Evil Eye चा इतिहास काय? खरंच यामुळे नजर लागत नाही का? जाणून घ्या A to Z माहिती 

Dakshata Thasale | Nov 29, 2025, 07:02 PM IST
वाईट नजरेवर काय काय आहेत उपाय?

वाईट नजरेपासून वाचण्याची प्रत्येकाची स्वतःची पद्धत असते. काही जण नवजात बालकांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांना काळे टिळक लावतात, तर काही जण दुकानाबाहेर लिंबू आणि मिरच्या लावतात. ही वाईट नजरेची परंपरा आता सोशल मीडियावरही दिसू लागली आहे. सेलिब्रिटींपासून ते सामान्य लोकांपर्यंत, सर्वजण इमोजीच्या स्वरूपात त्यांच्या पोस्टमध्ये ती शेअर करत आहेत. लोकांचा असा विश्वास आहे की ती त्यांना वाईट नजरेपासून वाचवते. ते काम करते की नाही हे माहित नाही, परंतु हे खरे आहे की वाईट नजर शतकानुशतके आपल्या संस्कृती आणि इतिहासाचा एक भाग आहे. आज जाणून घेऊया की वाईट नजरेपासून वाचण्याची ही पद्धत किती जुनी आहे आणि जगातील कोणत्या देशांमध्ये आणि संस्कृतींमध्ये ती अजूनही प्रचलित आहे.

वाईट नजर म्हणजे काय?

जेव्हा लोक एखाद्याला स्वतःपेक्षा चांगले किंवा चांगल्या स्थितीत पाहतात, मग ते कपडे, अन्न किंवा निवासस्थान असो, तेव्हा ते त्या व्यक्तीकडे मत्सराने पाहतात. असे मानले जाते की या काळात, त्यांच्या नजरेतून नकारात्मक ऊर्जा बाहेर पडते, ज्यामुळे दुसऱ्या व्यक्तीचे नुकसान होते. असेही मानले जाते की यामुळे दुखापत आणि दुर्दैव होऊ शकते.

नजर लागू नये म्हणून

क्यूनिफॉर्म स्वरूपात नजर लागू नये म्हणून पहिले रेकॉर्ड केलेले पुरावे सुमारे 5000 वर्षांपूर्वी मेसोपोटेमियामध्ये आढळले. मेसोपोटेमियाच्या सर्वात जुन्या शहरांपैकी एक असलेल्या टेल ब्राक येथील उत्खननात त्याचे चित्रण करणारे असंख्य ताबीज सापडले. त्या काळातील काही अवशेष मातीच्या पाट्यांवर त्याचे चित्रण करतात. काहींचा असा विश्वास आहे की वाईट डोळ्याची संकल्पना पॅलेओलिथिक युगापासून आहे. माती किंवा शिल्पांमध्ये चित्रित केलेला हा एक प्रकारचा वाईट डोळ्याचा प्रकार होता.

इजिप्शियन संबंध

नजर लागते याचे आधुनिक स्वरूपात रूपांतर झाले, निळ्या रंगाचे, काचेचे ताबीज. ते 1500 ईसापूर्व काचेचे उत्पादक भूमध्यसागरीय प्रदेशात उद्भवले असे म्हटले जाते. ते कदाचित इजिप्शियन ग्लेझ्ड मातीपासून बनवले गेले होते, ज्यामध्ये ऑक्साइडचे प्रमाण जास्त असते. त्याच्या निळ्या रंगाबद्दल, ते तांबे आणि कोबाल्ट जाळून मिळवले गेले होते. इजिप्तमधील उत्खननात असंख्य ब्लू आय ऑफ होरस पेंडेंट सापडले.

तुर्की जमात देखील त्याचा वापर करते

एक तुर्की जमाती असा विश्वास ठेवते की, आकाश देव टेंगरी वाईट डोळ्यापासून संरक्षण करतो. आकाश निळे असल्याने, त्यांनी वाईट नजरेपासून बचाव करण्यासाठी निळे ताबीज बनवण्यास सुरुवात केली.

रोम आणि ग्रीसमध्येही पुरावे

काही इतिहासकारांचा असा विश्वास आहे की वाईट नजरेबद्दलचे लेखन प्राचीन ग्रीस आणि रोममध्ये आहे, जे जवळजवळ 3000 वर्षांपूर्वीचे आहे. त्या वेळी, लोकांचा असा विश्वास होता की वाईट नजरेचे ताबीज घातल्याने वाईट नजर दूर होते. वाईट नजरेची प्रथा अनेक संस्कृती आणि धर्मांमध्ये प्रचलित आहे.

भारतात शतकानुशतके प्रचलित

हिंदू धर्मात वाईट नजरेपासून बचाव करण्यासाठी विविध उपाय देखील केले जातात. भारतातील बरेच लोक वाईट नजरेच्या संकल्पनेवर विश्वास ठेवतात. बरेच लोक असा विश्वास करतात की वाईट नजरेमुळे दूध पाजणारा प्राणी सुकू शकतो आणि फळांनी भरलेले झाड देखील अचानक सुकू शकते. हे टाळण्यासाठी, लोक काळा तिलक, लिंबू आणि मिरची पावडर लावणे आणि घराबाहेर बूट लटकवणे यासारखे विधी करतात.

युरोपियन लोक देखील यावर विश्वास ठेवतात का?

युरोपियन लोक असा विश्वास करतात की वाईट नजरेमुळे दुर्दैवाची शक्यता खूप वाढते. असे मानले जाते की निळे डोळे असलेल्या लोकांमध्ये वाईट नजर टाकण्याची शक्ती असते. शिवाय, इटलीमध्ये, लोक भुवया जोडलेल्या लोकांना टाळण्याचा प्रयत्न करतात. तिथल्या लोकांचा असा विश्वास आहे की अशा लोकांमध्ये वाईट नजर टाकण्याची शक्ती असते.

