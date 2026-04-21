Raja Shivaji : रवी जाधवने 'राजा शिवाजी' चित्रपट का सोडला? स्वतः सांगितलं कारण
Raja Shivaji : महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट 1 मे रोजी प्रदर्शित होणार आहे. जवळपास 100 कोटी बजेट असणारा मराठीतील हा पहिला बिगबजेट चित्रपट रितेश देशमुखने दिग्दर्शित केला आहे. मात्र काही वर्षांपूर्वी या चित्रपटाचे दिग्दर्शक म्हणून रवी जाधव याचं नाव जाहीर करण्यात आलं होतं. मात्र असं असताना रवी जाधवने हा चित्रपट का सोडला याविषयी स्वतः एका मुलाखतीत रवी जाधवने खुलासा केला आहे.
Pooja Pawar | Apr 21, 2026, 01:07 PM IST
प्रसिद्ध दिग्दर्शक रवी जाधव यांनी काही महिन्यांपूर्वी एक मुलाखत दिली होती. यात रवीने राजा शिवाजी चित्रपट सोडण्याचं कारण सांगितलं होतं. रवी जाधव म्हणाला की, 'मी जेव्हा या चित्रपटाशी जोडलो गेलो तेव्हा या चित्रपटाचं नाव छत्रपती शिवाजी असं होतं. 2015 मध्ये माझ्या डोक्यात कल्पना आली की अभिनेता रितेश देशमुख हे शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत कसे दिसतील'.
दिग्दर्शक रवी जाधव म्हणाले की, 'छत्रपती शिवाजी या चित्रपटाची प्रोसेस सुरु असताना माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात काही दुर्दैवी गोष्टी घडल्या, माझ्या मुलाची तब्येत बिघडली होती. त्यामुळे या सगळ्यात मी कुठे तरी मागे पडत गेलो. कदाचित बॅन्जो सिनेमा फ्लॉप झाला त्यानंतर निर्मात्यांना वाटलं असेल की मला दिग्दर्शन येत नाही. दिग्दर्शन जमत नाही तर हा एवढा मोठा चित्रपट कसा करू शकेल असा प्रश्न त्यांना पडला असावा'.
