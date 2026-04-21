  • Raja Shivaji : रवी जाधवने राजा शिवाजी चित्रपट का सोडला? स्वतः सांगितलं कारण

Raja Shivaji : रवी जाधवने 'राजा शिवाजी' चित्रपट का सोडला? स्वतः सांगितलं कारण

Raja Shivaji : महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट 1 मे रोजी प्रदर्शित होणार आहे. जवळपास 100 कोटी बजेट असणारा मराठीतील हा पहिला बिगबजेट चित्रपट रितेश देशमुखने दिग्दर्शित केला आहे. मात्र काही वर्षांपूर्वी या चित्रपटाचे दिग्दर्शक म्हणून रवी जाधव याचं नाव जाहीर करण्यात आलं होतं. मात्र असं असताना रवी जाधवने हा चित्रपट का सोडला याविषयी स्वतः एका मुलाखतीत रवी जाधवने खुलासा केला आहे.   

Pooja Pawar | Apr 21, 2026, 01:07 PM IST
'राजा शिवाजी' हा चित्रपट येत्या 1 मे रोजी मराठी, हिंदी आणि इतर प्रादेशिक भाषेत रिलीज होणार आहे. मागील 10 वर्षांपासून या चित्रपटावर रितेश देशमुख आणि त्याची टीम काम करत आहे.   

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित भव्यदिव्य चित्रपटाची निर्मिती करण्यात येणार याबाबतची घोषणा जवळपास दहा वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती, तेव्हा रवी जाधव हे या चित्रपटाचं दिग्दर्शन करणार होते. मात्र त्यानंतर पडद्यामागे अनेक घडामोडी घडल्या आणि रवी जाधव या चित्रपटातून बाजूला झाला.   

त्यानंतर स्वतः रितेश देशमुख याने राजा शिवाजी या चित्रपटाच्या दिग्दर्शनाची धुरा खांद्यावर घेतली. 1 मे रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाचं लेखन, दिग्दर्शन, अभिनय आणि निर्माता अशा अनेक भूमिका रितेशने पार पडल्या आहेत.   

प्रसिद्ध दिग्दर्शक रवी जाधव यांनी काही महिन्यांपूर्वी एक मुलाखत दिली होती. यात रवीने राजा शिवाजी चित्रपट सोडण्याचं कारण सांगितलं होतं. रवी जाधव म्हणाला की, 'मी जेव्हा या चित्रपटाशी जोडलो गेलो तेव्हा या चित्रपटाचं नाव छत्रपती शिवाजी असं होतं. 2015 मध्ये माझ्या डोक्यात कल्पना आली की अभिनेता रितेश देशमुख हे शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत कसे दिसतील'.  

दिग्दर्शक रवी जाधव म्हणाले की, 'छत्रपती शिवाजी या चित्रपटाची प्रोसेस सुरु असताना माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात काही दुर्दैवी गोष्टी घडल्या, माझ्या मुलाची तब्येत बिघडली होती. त्यामुळे या सगळ्यात मी कुठे तरी मागे पडत गेलो. कदाचित बॅन्जो सिनेमा फ्लॉप झाला त्यानंतर निर्मात्यांना वाटलं असेल की  मला दिग्दर्शन येत नाही. दिग्दर्शन जमत नाही तर हा एवढा मोठा चित्रपट कसा करू शकेल असा प्रश्न त्यांना पडला असावा'.   

रवी जाधव रितेश देशमुखचं कौतुक करताना म्हणाले की, 'राजा शिवाजी चित्रपटाचं शूटिंग सुरु झाल्यावर मी एकदा सेटवर गेलो होतो, आणि ज्या पद्धतीने रितेश हा सिनेमा करतोय आणि ज्या प्रकारे झोकून काम करतोय हे कौतुकास्पद आहे. 2014-15 मध्ये आम्ही एक छोटं स्वप्न बघितलं होतं, पण आज ते ज्या उंचीचा सिनेमा करतायत तशा पद्धतीचा विचार मी केला नव्हता हे मात्र नक्की. मी चित्रपटातून बाजूला झाल्यावर नागराज मंजुळे हा सिनेमा करणार होते. त्यावेळी सुद्धा रितेशने मला फोन करून सांगितलं होतं. त्यानंतर ते स्वतः हा चित्रपट दिग्दर्शक करतायत हे सुद्धा त्यांनी मला फोन करून कळवलं होतं'.   

'राजा शिवाजी' या चित्रपटाची मोठी स्टार कास्ट असून यात रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, सलमान खान, सचिन खेडेकर, अमोल गुप्ते, संजय मांजरेकर, जिनिलिया देशमुख, भाग्यश्री असे अनेक दिग्गज कलाकार आहेत.   

महाराष्ट्रात भावकीचा वाद कायमचा संपणार! सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय, आता केवळ 500 रुपयांत...; कोट्यवधी लोकांना फायदा

महाराष्ट्रात भावकीचा वाद कायमचा संपणार! सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय, आता केवळ 500 रुपयांत...; कोट्यवधी लोकांना फायदा

महाराष्ट्रात भावकीचा वाद कायमचा संपणार! सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय, आता केवळ 500 रुपयांत...; कोट्यवधी लोकांना फायदा 9
Tilak Varma Education : तिलक वर्माचं शिक्षण किती झालंय? क्रिकेट सोबतच अभ्यासातही आहे हुशार

Tilak Varma Education : तिलक वर्माचं शिक्षण किती झालंय? क्रिकेट सोबतच अभ्यासातही आहे हुशार 7
SBI ग्राहकांनो सावधान! एका मसेजमुळं 52,00,00,000 खातेधारकांचा जीव टांगणीला

SBI ग्राहकांनो सावधान! एका मसेजमुळं 52,00,00,000 खातेधारकांचा जीव टांगणीला 8
Tilak Varma Networth : मुंबई इंडियन्सच्या विजयाचा हिरो, 23 वर्षांच्या तिलक वर्माची संपत्ती पाहून डोळे फिरतील

Tilak Varma Networth : मुंबई इंडियन्सच्या विजयाचा हिरो, 23 वर्षांच्या तिलक वर्माची संपत्ती पाहून डोळे फिरतील 8