/6 महिन्यांपूर्वी बाळाला पाणी का देऊ नये? बाळाच्या वाढीसाठी आवश्यक सल्ला!

पाणी हे जीवन आहे हे आपण नेहमीच लहानपणापासून ऐकत आलो आहोत. त्यामुळे मनुष्य हा पाण्याशिवाय जगू शकत नाही हे मात्र खरे देखील आहे. जेव्हा उन्हाळ्यामध्ये तीव्र ऊन असते त्यावेळी जास्त काळ पाण्याविना राहणे हे शक्य नाही. पण हा नियम 6 महिन्याच्या किंवा त्यापेक्षा लहान बाळाला लागू होत नाही.
तुम्ही जास्त काळ पाण्याशिवाय राहत असाल तर ते केवळ बाह्यच नव्हे तर आतून शरीरालाही हानी पोहोचवू शकते. पण लहान मुलांच्या बाबतीत हे खरे नाही, विशेषत: जर मूल 6 महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे असेल तर त्याला पाणी न देण्याच्या सूचना दिल्या जातात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
असे का सागितले जाते? या वयाच्या मुलाला दुधाशिवाय इतर काही देण्यास मनाई आहे त्यामागचे कारण काय यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. 6 महिने किंवा त्याहून लहान असलेल्या बाळाला पाणी न देण्याचे कारण म्हणजेच या वयात बाळाची मूत्रपिंडे तितकी परिपक्व नसतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
मुलाला सुरुवातीच्या सहा महिन्यात फक्त आईचे दूध किंवा फॉर्म्युला मिल्क दिले जाऊ शकते, पाणी देऊ नये. जर तुम्ही 6 महिन्याच्या मुलाला पाणी दिल्यास मूत्रपिंडावर दबाव आणू शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
जर तुम्ही लहान बाळाला दुधासोबत पाणी दिल्यास त्यावेळी दूध पातळ होईल आणि बाळाला त्याच्या शरीराला हवे असलेले पोषक घटक मिळणार नाहीत. त्यामुळे लहान बाळाच्या पोषणावर आणि विकासावर देखील परिणाम होऊ शकतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
उन्हाळ्याच्या हंगामात जर 6 महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाला वेळोवेळी आहार दिला जात असेल तर त्याला तहान लागत नाही. उन्हाळ्यात, बाळाला दर थोड्या वेळाने दूध दिले जाऊ शकते, परंतु जर मूल 6 महिन्यांचे नसेल तर त्याला पाणी दिले जाऊ शकत नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
जर बाळ 6 महिन्यांचे असेल तर त्यानंतर ते त्याला थोडे पाणी देणे सुरू करू शकते. जर 6 ते 9 महिन्यांच्या मुलाला काही घन आहार दिला जात असेल तर त्यानंतर त्याला 30 मिली पाणी दिले जाऊ शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
शिशूला दिवसभरात फक्त १०० ते १५० मिली पाणी दिले पाहिजे . शिशूसाठी एवढे पाणी पुरेसे आहे. जेव्हा मूल 9 ते 12 महिन्यांचे होते तेव्हा त्याला खाल्ल्यानंतर 60 मिली पर्यंत पाणी दिले जाऊ शकते. या वयात मूल दिवसभरात 200 ते 250 मिली पाणी पिऊ शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया