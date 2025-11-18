English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

फोनमध्ये 32, 64, 128 GB स्टोरेजच का? 100, 200GB पर्याय का नाही? जाणून घ्या यामागचं कारण

फोन फक्त 64GB, 128GB आणि 256GB  स्टोरेजसह का येतात आणि कंपन्या ते 100GB, 150GB किंवा 200GB सारख्या आकड्यांमध्ये का बनवत नाहीत? याचे कारण इंटरेस्टिंग आहे. 

Tejashree Gaikwad | Nov 18, 2025, 12:22 PM IST
twitter

फोन फक्त 64GB, 128GB आणि 256GB  स्टोरेजसह का येतात आणि कंपन्या ते 100GB, 150GB किंवा 200GB सारख्या आकड्यांमध्ये का बनवत नाहीत? याचे कारण इंटरेस्टिंग आहे. 

 

1/8

Smartphones Storage

स्मार्टफोन बाजारात 64GB, 128GB आणि 256GB स्टोरेज असलेले मॉडेल्स सहज उपलब्ध असतात. मात्र ग्राहकांच्या मनात प्रश्न कायम राहतो कंपन्या 100GB, 150GB किंवा 200GB अशी राउंड फिगर स्टोरेज का तयार करत नाहीत? यामागे टेक्नॉलॉजी आणि उत्पादन खर्चाशी जोडलेली मोठी कारणं आहेत.

twitter
2/8

Smartphones Storage

कधी लक्ष दिलंय का की बहुतेक स्मार्टफोन्समध्ये 32GB, 64GB, 128GB, 256GB असेच स्टोरेज पर्याय असतात? मग कंपन्या 50GB, 100GB किंवा 200GB अशा ‘राउंड फिगर’ स्टोरेज तयार का करत नाहीत? यामागे  इंटरेस्टिंग कारण आहे.   

twitter
3/8

बायनरी सिस्टिममुळे स्टोरेजची निश्चित मर्यादा

Smartphones Storage

टेक एक्स्पर्ट्सच्या मते स्टोरेज चिप्स ‘बायनरी आर्किटेक्चर’वर तयार होतात. या पद्धतीत 2 ची पटी म्हणजे 32, 64, 128, 256 अशाच साइजमध्ये मेमरी तयार करणे शक्य होतं. 100GB किंवा 200GB सारख्या आकड्यांसाठी योग्य ब्लॉक्स उपलब्ध नसतात.

twitter
4/8

चिपचे स्ट्रक्चर फिक्स – राउंड फिगरसाठी वेगळं डिझाईन हवं

Smartphones Storage

स्टोरेज चिपमध्ये ठरावीक ब्लॉक्स असतात. जर 128GB ऐवजी 100GB चिप बनवली तर उरलेले ब्लॉक्स वेस्ट जातील. अशा बदलांसाठी कंपन्यांना नवीन चिप आर्किटेक्चर तयार करावं लागतं, ज्याचा खर्च प्रचंड वाढतो.

twitter
5/8

कंट्रोलरही स्टँडर्ड साइजवर सेट

Smartphones Storage

प्रत्येक स्टोरेज चिपमध्ये डेटा व्यवस्थापन करणारा कंट्रोलर असतो. हा कंट्रोलर 64GB, 128GB, 256GB याच साइजसाठी बनवला जातो. 100GB सारख्या नॉन-स्टँडर्ड साइजमध्ये कंट्रोलरला डेटा हाताळणं कठीण होईल आणि स्पीडवर परिणाम होईल.  

twitter
6/8

सॉफ्टवेअर कंपॅटिबिलिटीही मोठा मुद्दा

Smartphones Storage

iOS आणि Android हे ऑपरेटिंग सिस्टिम्सही मानक स्टोरेज आकारांवरच काम करण्यासाठी ऑप्टिमाइज्ड आहेत. अचानक नवं स्टोरेज पॅटर्न आल्यास सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करावे लागतील.  

twitter
7/8

कंपन्यांना वाढतो उत्पादन खर्च

Smartphones Storage

स्टँडर्ड साइजमधून हटून 100GB किंवा 200GB मॉडेल तयार केल्यास,  वेगळी चिप वेगळे कंट्रोलर वेगळं सॉफ्टवेअर सपोर्ट या सर्व गोष्टींसाठी कंपन्यांना जास्त खर्च करावा लागेल. त्याचा फायदा मार्केटमध्ये मिळत नाही म्हणून त्या असे साइज टाळतात.

twitter
8/8

Smartphones Storage

स्टोरेज चिप्स बायनरी संरचनेवर आधारित असल्याने 64GB, 128GB, 256GB अशी डबलिंग कॅपेसिटीच तांत्रिकदृष्ट्या योग्य ठरते. म्हणूनच फोन, लॅपटॉप किंवा मेमरी कार्ड्समध्ये 100GB किंवा 200GB स्टोरेज पर्याय आजपर्यंत दिसलेले नाहीत.

twitter
पुढील
अल्बम

ब्रेकअप, 7 वर्ष अफेअर, लिव्ह-इन, लग्नासाठी धर्मांतर, 4 महिन्यात जुळ्यांची आई अन्...; 200 कोटींची मालकीण चर्चेत

पुढील अल्बम

ब्रेकअप, 7 वर्ष अफेअर, लिव्ह-इन, लग्नासाठी धर्मांतर, 4 महिन्यात जुळ्यांची आई अन्...; 200 कोटींची मालकीण चर्चेत

ब्रेकअप, 7 वर्ष अफेअर, लिव्ह-इन, लग्नासाठी धर्मांतर, 4 महिन्यात जुळ्यांची आई अन्...; 200 कोटींची मालकीण चर्चेत

ब्रेकअप, 7 वर्ष अफेअर, लिव्ह-इन, लग्नासाठी धर्मांतर, 4 महिन्यात जुळ्यांची आई अन्...; 200 कोटींची मालकीण चर्चेत 9
50 लाखांपर्यंत... ब्राह्मणांसाठी महाराष्ट्रातील पहिलीच आर्थिक लाभाची योजना; कोणाला अन् कसा होणार लाभ? A To Z माहिती

50 लाखांपर्यंत... ब्राह्मणांसाठी महाराष्ट्रातील पहिलीच आर्थिक लाभाची योजना; कोणाला अन् कसा होणार लाभ? A To Z माहिती

50 लाखांपर्यंत... ब्राह्मणांसाठी महाराष्ट्रातील पहिलीच आर्थिक लाभाची योजना; कोणाला अन् कसा होणार लाभ? A To Z माहिती 9
Per Post 12 कोटी रुपये घेणारा विराट तळाशी! नंबर एकवरील व्यक्ती एका Insta पोस्टचे घेतो 29 कोटी; यादी पाहाच

Per Post 12 कोटी रुपये घेणारा विराट तळाशी! नंबर एकवरील व्यक्ती एका Insta पोस्टचे घेतो 29 कोटी; यादी पाहाच

Per Post 12 कोटी रुपये घेणारा विराट तळाशी! नंबर एकवरील व्यक्ती एका Insta पोस्टचे घेतो 29 कोटी; यादी पाहाच 11
शॉर्ट ड्रेसमध्ये अनन्या पांडेचा हॉट अंदाज, कार्तिक आर्यनसोबत दिल्या जबरदस्त पोज

शॉर्ट ड्रेसमध्ये अनन्या पांडेचा हॉट अंदाज, कार्तिक आर्यनसोबत दिल्या जबरदस्त पोज

शॉर्ट ड्रेसमध्ये अनन्या पांडेचा हॉट अंदाज, कार्तिक आर्यनसोबत दिल्या जबरदस्त पोज 8