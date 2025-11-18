फोनमध्ये 32, 64, 128 GB स्टोरेजच का? 100, 200GB पर्याय का नाही? जाणून घ्या यामागचं कारण
फोन फक्त 64GB, 128GB आणि 256GB स्टोरेजसह का येतात आणि कंपन्या ते 100GB, 150GB किंवा 200GB सारख्या आकड्यांमध्ये का बनवत नाहीत? याचे कारण इंटरेस्टिंग आहे.
Tejashree Gaikwad | Nov 18, 2025, 12:22 PM IST
बायनरी सिस्टिममुळे स्टोरेजची निश्चित मर्यादा
चिपचे स्ट्रक्चर फिक्स – राउंड फिगरसाठी वेगळं डिझाईन हवं
कंट्रोलरही स्टँडर्ड साइजवर सेट
सॉफ्टवेअर कंपॅटिबिलिटीही मोठा मुद्दा
