ऑक्टोबर हिटमध्ये उन्हाच्या झळांऐवजी इतका पाऊस का झाला? नेमकं कारण काय?
मे महिन्यापासून सुरू झालेल्या पावसाने ऑक्टोबर महिना संपत आला तरी अद्याप उसंत घेतली नाहीये. हवामान विभागाने नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पाऊस राहणार अशी शक्यता वर्तवली आहे.
Mansi kshirsagar | Nov 01, 2025, 08:54 AM IST
