ऑक्टोबर हिटमध्ये उन्हाच्या झळांऐवजी इतका पाऊस का झाला? नेमकं कारण काय?

मे महिन्यापासून सुरू झालेल्या पावसाने ऑक्टोबर महिना संपत आला तरी अद्याप उसंत घेतली नाहीये. हवामान विभागाने नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पाऊस राहणार अशी शक्यता वर्तवली आहे. 

Mansi kshirsagar | Nov 01, 2025, 08:54 AM IST
सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्रातील मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात अतिवृष्टी झाली. या पावसामुळं शेतपिकांसह अनेक नुकसानीचा सामना करावा लागला.ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मान्सूनने माघार घेतली होती. मात्र त्यानंतर अवेळी पावसाचा फटका बसला. 

ऑक्टोबर महिना संपला तरी पाऊस थांबायचे काही नाव घेत नाही. पावसाचा मुक्काम कायम आहे. अरबी समुद्रात निर्माण झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र यंदाच्या पावसास कारणीभूत असल्याचे हवामान विभागाने म्हटलं आहे.

यंदा मान्सूनच्या परतीचा प्रवास पूर्ण झाल्यानंतर अरबी समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले होते. याचा प्रभाव किनारपट्टीवर अधिक राहिला. हे क्षेत्र गुजरातच्या दिशेनेवर सरकले असले तरी हवामानातील बदलामुळं पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. 

उत्तर पूर्व मान्सूनच्या ओलाव्याने हातभार लावल्याने मुंबईत पावसाळ्यासारखा पाऊस पडतोय. त्यामुळं अनेकांची पंचाईत झाली आहे. पुन्हा एकदा याचा फटका पिकांना बसला आहे.

या वर्षी मान्सूनचा प्रवास 10 ऑक्टोबर रोजीच संपुष्टात आला होता. मात्र हवामानातील बदलामुळं उत्तर पूर्व मान्सूनमुळं मुंबई व राज्यात दिवाळीपूर्वी आणि नंतर पाऊस कायम आहे.

हवामान विभागाच्या मते, 1 नोव्हेंबर रोजी कोकण-गोवा जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस पडेल. मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

मोंथा चक्रीवादळ निवळल्यानंतर छत्तीसगड राज्यात ठळक कमी दाब क्षेत्राची निर्मिती झाली आहे. दरम्यान, पुढील चार ते पाच दिवस राज्यातील काही भागात पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

