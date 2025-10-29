लाल, पिवळी, निळी अन् गुलाबी... का रंगीत असतात कॅपसुल्स आणि गोळ्या? त्यामागचं खरं कारण काय?
Dakshata Thasale | Oct 29, 2025, 03:16 PM IST
रंगीत गोळ्या आणि कॅप्सूल तयार करण्या मागे अनेक कारणे आहेत. रंगीत औषधांचा ट्रेंड पहिल्यांदा 1960 च्या दशकात सुरू झाला. आता कंपन्या औषधांच्या रंगाकडे विशेष लक्ष देतात.
पहिल्या गोळ्या पहिल्यांदा इजिप्शियन संस्कृतीत वापरल्या जात होत्या. त्यावेळी ही औषधे माती किंवा ब्रेडमध्ये मिसळली जात होती. पुढील 5000 वर्षे, 20 व्या शतकापर्यंत, औषधे गोलाकार आणि पांढरी राहिली. तांत्रिक प्रगतीसह, जवळजवळ सर्व काही बदलले आहे. औषधांचा रंग बदलण्याचा युग 1960 च्या दशकात सुरू झाला आणि 1975 मध्ये, सॉफ्टजेल कॅप्सूल तयार करण्याची तंत्रज्ञान विकसित झाली, ज्यामुळे मोठे बदल झाले. प्रथम, औषधे चमकदार लाल, पिवळ्या, हिरव्या आणि चमकदार पिवळ्या रंगात आली.
रंगीत औषधे गोंधळ दूर करतात
भावनिक आकर्षणाचे साधन
औषधांचा रंग महत्त्वाचा
औषधांचा रंग त्यांच्या वास आणि चवीवरून देखील ठरवला जातो. रोमन संस्कृतीत असे म्हटले जाते की लोक त्याच्या रंगावरून काहीतरी खावे की नाही हे ठरवत असत. 14 व्या शतकापर्यंत, लोणी पिवळ्या रंगात रंगवले जात असे. औषधांचा रंग देखील तापमानानुसार ठरवला जातो. उदाहरणार्थ, निळी औषधे थंडीचे प्रतीक आहेत, तर केशरी औषधे उष्णतेचे प्रतीक आहेत.
ब्रँड इमेज तयार करण्याचा प्रयत्न
औषधी कंपन्या आता त्यांच्या ब्रँड इमेज वाढवण्यासाठी त्यांच्या औषधांचा रंग वापरतात. आज दोन प्रमुख कारणांमुळे हे आणखी महत्त्वाचे झाले आहे. पहिले, अनेक औषधांना डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनची आवश्यकता असायची. आता, तुम्ही ती थेट मेडिकल स्टोअरमधून खरेदी करू शकता. हेन्ली सेंटर्सच्या अहवालात म्हटले आहे की 73 टक्के ग्राहक आता त्यांना कोणत्या औषधाची आवश्यकता आहे हे ठरवण्यासाठी मेडिकल स्टोअरला भेट देतात.
औषधांच्या डिझाइनकडे देखील विशेष लक्ष
