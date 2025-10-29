English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
लाल, पिवळी, निळी अन् गुलाबी... का रंगीत असतात कॅपसुल्स आणि गोळ्या? त्यामागचं खरं कारण काय?

रंगीत गोळ्या आणि कॅप्सूल तयार करण्या मागे अनेक कारणे आहेत. रंगीत औषधांचा ट्रेंड पहिल्यांदा 1960 च्या दशकात सुरू झाला. आता कंपन्या औषधांच्या रंगाकडे विशेष लक्ष देतात.

पहिल्या गोळ्या पहिल्यांदा इजिप्शियन संस्कृतीत वापरल्या जात होत्या. त्यावेळी ही औषधे माती किंवा ब्रेडमध्ये मिसळली जात होती. पुढील 5000 वर्षे, 20 व्या शतकापर्यंत, औषधे गोलाकार आणि पांढरी राहिली. तांत्रिक प्रगतीसह, जवळजवळ सर्व काही बदलले आहे. औषधांचा रंग बदलण्याचा युग 1960 च्या दशकात सुरू झाला आणि 1975 मध्ये, सॉफ्टजेल कॅप्सूल तयार करण्याची तंत्रज्ञान विकसित झाली, ज्यामुळे मोठे बदल झाले. प्रथम, औषधे चमकदार लाल, पिवळ्या, हिरव्या आणि चमकदार पिवळ्या रंगात आली.  

रंगीत औषधे गोंधळ दूर करतात

एक युक्तिवाद असा असू शकतो की रंगीत औषधे चांगली दिसतात आणि कंपन्यांना त्यांची विक्री करण्याचा एक नवीन मार्ग प्रदान करतात. वृद्ध लोक अनेकदा अनेक पांढऱ्या औषधांमध्ये गोंधळून जातात, ज्यामुळे त्यांनी चुकीचे औषध घेतले असण्याची शक्यता वाढते.

भावनिक आकर्षणाचे साधन

अमेरिकेतील एका अभ्यासात असे आढळून आले की जे लोक नियमितपणे औषधे घेतात ते तेजस्वी किंवा चमकदार रंगाची औषधे पसंत करतात. अशा प्रकारे, असे आढळून आले की रंगीत औषधे केवळ भावनिक आकर्षणासाठी चांगली नसतात तर चुकीची औषधे घेण्याचा धोका देखील कमी करतात.

औषधांचा रंग महत्त्वाचा

या संशोधनात असेही दिसून आले की रुग्णांचा प्रतिसाद त्यांना दिलेल्या औषधांच्या रंगावरून देखील ठरवला जातो. उदाहरणार्थ, हलक्या निळ्या रंगाची औषधे चांगल्या झोपेसाठी दिली जातात. आजारातून लवकर आराम मिळावा म्हणून लाल औषधे दिली जातात.

औषधांचा रंग त्यांच्या वास आणि चवीवरून देखील ठरवला जातो. रोमन संस्कृतीत असे म्हटले जाते की लोक त्याच्या रंगावरून काहीतरी खावे की नाही हे ठरवत असत. 14 व्या शतकापर्यंत, लोणी पिवळ्या रंगात रंगवले जात असे. औषधांचा रंग देखील तापमानानुसार ठरवला जातो. उदाहरणार्थ, निळी औषधे थंडीचे प्रतीक आहेत, तर केशरी औषधे उष्णतेचे प्रतीक आहेत.

ब्रँड इमेज तयार करण्याचा प्रयत्न

औषधी कंपन्या आता त्यांच्या ब्रँड इमेज वाढवण्यासाठी त्यांच्या औषधांचा रंग वापरतात. आज दोन प्रमुख कारणांमुळे हे आणखी महत्त्वाचे झाले आहे. पहिले, अनेक औषधांना डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनची आवश्यकता असायची. आता, तुम्ही ती थेट मेडिकल स्टोअरमधून खरेदी करू शकता. हेन्ली सेंटर्सच्या अहवालात म्हटले आहे की 73 टक्के ग्राहक आता त्यांना कोणत्या औषधाची आवश्यकता आहे हे ठरवण्यासाठी मेडिकल स्टोअरला भेट देतात.

औषधांच्या डिझाइनकडे देखील विशेष लक्ष

या संदर्भात, फार्मास्युटिकल कंपन्या मेडिकल स्टोअर काउंटरवर उभ्या असलेल्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि ते खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी विशिष्ट रंग आणि आकार असलेली औषधे तयार करतात. तीव्र स्पर्धेदरम्यान, कंपन्या औषधांच्या डिझाइनकडे देखील विशेष लक्ष देतात.

ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न

आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे बहुतेक वैद्यकीय नियामकांनी औषध कंपन्यांवरील निर्बंध उठवले आहेत ज्यामुळे त्यांना थेट ग्राहकांना विपणन करण्यापासून रोखले गेले होते. यूएस फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) हे त्याचे एक उदाहरण आहे. औषध कंपन्या आता प्रसारण माध्यमे, सोशल मीडिया आणि प्रिंट माध्यमांपासून ते विविध स्वरूपात जाहिरात करतात. औषध कंपन्या आता त्यांच्या औषधांची नावे, आकार, डिझाइन, विपणन पद्धती आणि विक्री पद्धतींवर व्यापक संशोधन करत आहेत

