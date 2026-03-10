अहमदाबाद सोडून मुंबईतच का होणार टीम इंडियाची विक्ट्री परेड? समोर आली 5 महत्वाची कारण
T20 World Cup 2026 Victory Parade: अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवरझालेल्या टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या फायनल सामन्यात टीम इंडियाने न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव केला. यासह टीम इंडियाने २०२४ नंतर सलग दुसऱ्यांदा आयसीसी ट्रॉफीवर नाव कोरलं. त्यामुळे टीम इंडियाचा हा विजय अजूनच खास ठरलाय. अहमदाबादमध्ये फायनल सामना झाल्यावर बरंच सेलिब्रेशन सुद्धा झालं मात्र तरीही टीम इंडियाची विजेती परेड ही मुंबईतच आयोजित करण्याचं ठरवलं आहे. मात्र अहमदाबाद सोडून मुंबईतच ही परेड का आयोजित याविषयी जाणून घेऊयात.