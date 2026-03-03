English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • फोटो
  • चंद्रग्रहणाच्या दिवशी मंदिर का बंद ठेवतात? यामागचं शास्त्रीय आणि धार्मिक कारण काय?

चंद्रग्रहणाच्या दिवशी मंदिर का बंद ठेवतात? यामागचं शास्त्रीय आणि धार्मिक कारण काय?

Surya Grahan  2026 :  यंदा धुलिवंदनाच्या दिवशी चंद्रग्रहण आलं आहे. 102 वर्षांनी हा योग पहिल्यांदा आला आहे. आज देशभरात धुळवडीचा उत्साह आहे. मात्र असं असताना आज मंदिरांचे दरवाजे बंद असणार आहेत. चंद्रग्रहणाला देवाचे मंदिर बंद असण्याचे कारण काय? भारतीय परंपरेत आणि सनातन धर्मात, सूर्यग्रहण किंवा चंद्रग्रहणाच्या वेळी मंदिरांचे दरवाजे बंद करण्याची परंपरा शतकानुशतके जुनी आहे. 3 मार्च 2026 रोजी येणाऱ्या पूर्ण चंद्रग्रहणामुळे, ग्रहणाच्या वेळी मंदिरे का बंद केली जातात हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

Dakshata Thasale | Mar 03, 2026, 08:39 AM IST
1/9

सूतक आणि शुद्धीकरणाशी संबंधित चिन्हे

Surya Grahan 2026

ग्रहणाचा काळ हा शास्त्रांमध्ये "सूतक" चा काळ मानला जातो. सूतक म्हणजे असा काळ जेव्हा पूजा, नैवेद्य, मूर्तींना स्पर्श करणे आणि इतर बाह्य धार्मिक विधी निषिद्ध असतात. सूतक चंद्रग्रहणाच्या नऊ तास आधी आणि सूर्यग्रहणाच्या बारा तास आधी सुरू होते. या काळात, मंदिरांमध्ये नियमित पूजा स्थगित केली जाते आणि दरवाजे बंद केले जातात.

2/9

नकारात्मक उर्जेचा प्रभाव

Surya Grahan 2026

धार्मिक मान्यतेनुसार, ग्रहणाच्या वेळी राहू आणि केतूचा प्रभाव वाढतो. असे मानले जाते की यामुळे वातावरणात नकारात्मक ऊर्जा पसरते. मूर्ती आणि त्यांच्या सकारात्मक उर्जेचे रक्षण करण्यासाठी दरवाजे बंद केले जातात.  

3/9

प्राण-प्रतिष्ठा मूर्तींचे संरक्षण

Surya Grahan 2026

मंदिरांमध्ये स्थापित केलेल्या मूर्ती केवळ दगड नसून 'प्राण-प्रतिष्ठा' (पवित्र) देखील असतात. असे मानले जाते की ग्रहणाच्या वेळी वैश्विक किरणोत्सर्ग किंवा अशुभ प्रभाव मूर्तींच्या उर्जेवर परिणाम करू शकतात. म्हणून, दरवाजे बंद केल्याने एक संरक्षक कवच तयार होते.  

4/9

सुतक काळाचे नियम

Surya Grahan 2026

सूतक हा अशुद्ध काळ मानला जातो. या काळात पूजा, अन्न अर्पण, मूर्तींना स्पर्श करणे आणि शुभ कार्ये करण्यास मनाई आहे. या कारणास्तव, मंदिरातील सेवा तात्पुरत्या स्थगित केल्या जातात.

5/9

देवाचा 'दुःख' काळ

Surya Grahan 2026

पौराणिक कथेनुसार, राहू आणि केतू सूर्य किंवा चंद्राला व्यापून टाकतात ही घटना संकटाचा काळ मानली जाते. भक्तांचा असा विश्वास आहे की या काळात देवाला विश्रांती आणि एकांतवास देखील दिला जातो, म्हणून दर्शन पुढे ढकलले जाते.  

6/9

पुराण आणि शास्त्रांमध्ये काय उल्लेख आहे?

Surya Grahan 2026

स्कंद पुराण - ग्रहण दरम्यान स्नान, जप आणि दान करणे हे विशेष महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले आहे आणि मूर्तींना स्पर्श करू नये अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. पद्म पुराण - ग्रहणांना शोक कालावधी म्हणून वर्णन केले आहे आणि पूजा पुढे ढकलली पाहिजे.

7/9

पुराण आणि शास्त्रांमध्ये काय उल्लेख आहे?

Surya Grahan 2026

मत्स्य पुराण - ग्रहण दरम्यान विशेष धार्मिक प्रथा आणि नियमांचा उल्लेख केला आहे. ब्रह्मवैवर्त पुराण - यात राहू आणि केतूची कथा आणि ग्रहणाचे पौराणिक स्पष्टीकरण वर्णन केले आहे. धर्मसिंधु (एक धार्मिक ग्रंथ) - त्यात असे म्हटले आहे की ग्रहण दरम्यान नियमित पूजा करू नये आणि ग्रहण संपल्यानंतर, शुद्धीकरण स्नान करावे आणि पूजा पुन्हा सुरू करावी.

8/9

ग्रहण संपल्यानंतर काय होते?

Surya Grahan 2026

ग्रहण संपताच, मंदिरांमध्ये शुद्धीकरणाची प्रक्रिया सुरू होते. मंदिर परिसर आणि मूर्तींचे गंगाजळाने शुद्धीकरण. मूर्तीचा अभिषेक (अभिषेक) करणे आणि तिला नवीन कपडे घालणे. विशेष आरती (विधी विधी), हवन (अग्नि यज्ञ) आणि दान. यानंतरच दर्शनासाठी दरवाजे उघडले जातात.

9/9

या काळात नेमकं काय करावं?

Surya Grahan 2026

धार्मिक शास्त्रांनुसार, ग्रहण हा ध्यान, जप आणि आत्मनिरीक्षणाचा काळ आहे. म्हणून, बाह्य उपासनेला विराम दिला जातो आणि आध्यात्मिक एकाग्रतेवर भर दिला जातो. म्हणूनच ग्रहणाच्या वेळी मंदिराचे दरवाजे बंद केले जातात आणि शुद्धीकरणानंतरच नियमित पूजा पुन्हा सुरू होते.

