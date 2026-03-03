चंद्रग्रहणाच्या दिवशी मंदिर का बंद ठेवतात? यामागचं शास्त्रीय आणि धार्मिक कारण काय?
Surya Grahan 2026 : यंदा धुलिवंदनाच्या दिवशी चंद्रग्रहण आलं आहे. 102 वर्षांनी हा योग पहिल्यांदा आला आहे. आज देशभरात धुळवडीचा उत्साह आहे. मात्र असं असताना आज मंदिरांचे दरवाजे बंद असणार आहेत. चंद्रग्रहणाला देवाचे मंदिर बंद असण्याचे कारण काय? भारतीय परंपरेत आणि सनातन धर्मात, सूर्यग्रहण किंवा चंद्रग्रहणाच्या वेळी मंदिरांचे दरवाजे बंद करण्याची परंपरा शतकानुशतके जुनी आहे. 3 मार्च 2026 रोजी येणाऱ्या पूर्ण चंद्रग्रहणामुळे, ग्रहणाच्या वेळी मंदिरे का बंद केली जातात हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.