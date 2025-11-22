English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महिलांना जास्त थंडी का वाजते? त्या पुरुषांपेक्षा अधिक का कुडकुडतात? याचं मासिक पाळीशी काय कनेक्शन?

Why Women Feel More Chill Than Man: अनेकदा महिला या थंडीत पुरुषांपेक्षा अधिक गारठतात असं दिसून येतं. महिलांना पुरुषांपेक्षा अधिक थंडी वाजण्यामागे नेमकी कारणं काय आहेत याचा तुम्ही कधी विचार केलाय का? त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Nov 22, 2025, 11:24 AM IST
महिला थंडीत पुरुषांपेक्षा अधिक का गारठतात?

महिलांना पुरुषांपेक्षा अधिक थंडी वाजण्याची शास्रीय कारणं तुम्हाला ठाऊक आहेत का? यामागे नेमकं काय विज्ञान आहे? जाणून घेऊयात रंजक कारणं...

महिलांना पुरुषांपेक्षा अधिक थंडी वाजते

हिवाळ्यामध्ये असो किंवा जोरदार एसी लावलेल्या ऑफिसमध्ये असो महिलांना पुरुषांपेक्षा अधिक थंडी वाजते असं दिसून येतं.   

महिलांना पुरुषांपेक्षा अधिक थंडी का वाजते?

मात्र यामागील कारण काय आहे? खरंच महिलांना पुरुषांपेक्षा अधिक थंडी का वाजते? यामागे नेमकं कोणतं विज्ञान आहे? हेच जाणून घेऊयात...

स्नायूंची संख्या

पुरुषांच्या तुलनेत महिलांमध्ये स्नायू कमी संख्येनं असतात. त्यामुळे त्यांचं शरीर जास्त प्रमाण उष्णता धरुन ठेवत नाही. हे महिलांना पुरुषांपेक्षा अधिक थंडी लागण्याचं एक प्रमुख कारण आहे.  

मेटाबायोलिझम

महिलांच्या शरीरातील मेटाबायोलिझम हे पुरुषांपेक्षा संथ गतीने होतं. त्यामुळे शरीर कमी ऊर्जा आणि उष्णता निर्माण करतं.  

...म्हणून महिलांचे हात-पाय लवकर थंड पडतात

महिलांच्या शरीरामधील एस्ट्रोजन हे संप्रेरक धमण्या आणि रक्तवाहिन्यांना संकुचित करतं. त्यामुळे महिलांचे हात-पाय लवकर थंड पडतात.

बॉडी फॅट वितरण

महिलांच्या शरीरामधील बॉडी फॅट वितरण वेगळ्या पद्धतीचं असतं. त्यामुळे शरीरातील उष्णता वाढण्याऐवजी त्वचेला अधिक थंडी वाजते.

मासिक पाळीच्या काळात...

मासिक पाळीच्या काळात महिलांच्या शरीराचं तापमान कमी जास्त होतं असतं. त्यामुळेच महिलांना अधिक थंडी वाजते.  

शरीराची ठेवण

महिलांच्या शरीराची ठेवण ही संरक्षणाकडे अधिक कल असलेली असते. त्यामुळेच त्यांच्या शरीरात ऊर्जा अधिक असली तरी शरीरातील उष्णता लवकर कमी होते. म्हणूनच त्यांना अधिक थंडी वाजते. (सर्व माहिती समान्य संदर्भावर आधारित आहे. 'झी 24 तास' याची पुष्टी करत नाही.)

