AC असणाऱ्या रुममध्ये पाण्याची बादली भरुन ठेवा! मिळतात जबरदस्त फायदे, कारण समजल्यानंतर तुम्हीही रोज कराल हा प्रयोग

सध्या भयंकर उकाडा असल्याने घऱाघऱांमध्ये एसीचा वापर केला जात आहे. पण सातत्याने एसीचा वापर केल्याने शरिराला काही धोकेही असतात. पण तुम्ही काही जुगाड करत हे धोके टाळू शकतात.  

Shivraj Yadav | Apr 21, 2026, 07:58 PM IST
सध्या भयंकर उकाडा असल्याने घऱाघऱांमध्ये एसीचा वापर केला जात आहे. एसी सुरु असणाऱ्या रुममध्ये गेलं की, अंगावरील घामाच्या धारा नाहीशा होतात आणि शरिरालाही सुखाची भावना येते.   

एसी हवेतील सर्व ओलावा शोषून घेतो

पण तुमच्याही लक्षात येत असेल की, जास्त वेळ एसीमध्ये बसल्यास त्वचा खेचल्यासारखी वाटते. याचं कारण हवा थंड करण्यासाठी एसी हवेतील सर्व ओलावा शोषून घेतो.  

गळा आणि नाकही सुकतो

जर तुम्ही सतत एसी सुरु असलेल्या रुममध्ये असाल तर त्वचा कोरडी पडते, ओठ फाटतात, डोळ्यात जळजळ होते. तसंच तुम्हाला गळा आणि नाकही सुकलेलं वाटू शकतं. 

पाण्याने भरलेली बादली

हवा सुकते आणि याचा तुमचं आरोग्य आणि त्वचा दोन्हीवर परिमाण होऊ शकतो. जर तुम्हाला यापासून सुटका करायची असेल तर एसी सुरु असणाऱ्या रुममध्ये पाण्याने भरलेली बादली ठेवून द्या. 

पाण्याची बादली ठेवल्यास काय होईल?

या सर्व समस्यांपासून सुटका करायची असेल तर रुममध्ये पाण्याने भरलेली बादली ठेवा. जेव्हा तुम्ही पाण्याची बादली ठेवता तेव्हा पाणी हवेत मिसळतं आणि यामुळे रुममध्ये ओलावा राहतो. हे अत्यंत नैसर्गिकपणे काम करतं आणि त्यासाठी वीजही लागत नाही.   

नेमके काय फायदे होतात?

1) तुमची त्वचा हायड्रेट राहते  2) श्वास घेणं सोपं होतं 3) गळा सुकत नाही 4) झोप चांगली येते.  

चांगली झोप

अनेकदा एसीमुळे गळा आणि नाक सुकल्यासारखं वाटतं, ज्यामुळे झोपमोड होते. रुममधील हवा सुकी असल्याने असं होत असतं. जर रुममध्ये थोडा ओलावा असेल तर श्वास घेणंही सोपं होतं, ज्याचा शरिराला फायदा होतो. ज्यामुळे तुम्हाला चांगली झोप येते.   

नेमकी पद्धत काय?

1) बादली रुमच्या एखाद्या कोपऱ्यात किंवा खिडकीजवळ ठेवा.  2) बादलीमधील पाणी रोज बदला. असं न केल्यास त्यात मच्छर होऊ शकतात.  3) गरज वाटल्यास पाण्यात लिंबूच्या साली टाका, यामुळे चांगला वास येईल.  

लक्षात ठेवा, एसी रुममधील हवा फार वेगाने सुकं करतं. अशा स्थितीत हा जुगाड फायदेशीर आहे. पण जर तुम्हाला चांगला निकाल हवा असेल आणि पैसे खर्च करु शकत असाल तर रुममध्ये एक ह्युमिडिफायर लावणं अजून  चांगला पर्याय आहे.   

