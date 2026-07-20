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Airtel चा 5G डेटा हॉटस्पॉटवर संपणार? व्हायरल दाव्यामागचं काय आहे सत्य?

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 20, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:06 PM IST

मागील काही दिवसांपासून एअरटेलच्या वापरकर्त्यांमध्ये मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला आहे, आता कंपनीने हॉटस्टारसंदर्भात वक्तव्य केले आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

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एअरटेल हॉटस्टारसोबतची आपली अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर बंद करत असल्याच्या अफवा सोशल मीडियावर पसरल्या होत्या. यामुळे वापरकर्त्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. या दाव्यात काहीही तथ्य नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Airtel 5G rumors2/7

एअरटेलने हॉटस्पॉट बंदीबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. इतकेच नव्हे तर, टेलिकॉमटॉकने दिलेल्या वृत्तानुसार, त्यांच्या अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफरमधील हॉटस्पॉटची अट काढून टाकण्यात आली आहे. 

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वापरकर्ते अजूनही त्यांच्या हॉटस्पॉटद्वारे लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि इतर उपकरणांवर इंटरनेटशी कनेक्ट होऊ शकत आहेत. आता, दूरसंचार कंपनीने यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

5G data hotspot4/7

हा वाद एअरटेलच्या अटी आणि शर्तींमुळे सुरू झाला, ज्यामध्ये असे नमूद केले होते की एअरटेलचा अनलिमिटेड 5G डेटा मोबाईल हॉटस्पॉटद्वारे वापरता येणार नाही. जेव्हा कंपनीने आपले 5G डेटा प्लॅन्स सादर केले होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Airtel unlimited 5G data5/7

हॉटस्पॉटद्वारे या ऑफरचा होणारा व्यावसायिक गैरवापर रोखण्याच्या उद्देशाने ही अट ठेवण्यात आली असावी. आता, या नियमाचे स्क्रीनशॉट्स ऑनलाइन शेअर केले जात आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Airtel 5G hotspot6/7

ज्यावरून असे सूचित होते की कंपनी हॉटस्पॉटच्या वापरावर बंदी घालणार आहे. टेलिकॉमटॉकने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, एअरटेलबद्दल केले जाणारे दावे दिशाभूल करणारे आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Airtel 5G7/7

यासाठी कोणताही पुरावा नाही. शिवाय, चाचणीने हा दावा खोटा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. टेलिकॉमटॉकने सांगितले की, त्यांच्या टीमने विविध ठिकाणी चाचणी घेतली. या दरम्यान, त्यांना हॉटस्पॉटवरून इतर उपकरणांवर अखंडपणे 5G डेटा वापरता आला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
airtel
tech news
Airtel 5G hotspot

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