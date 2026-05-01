English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
  • यंदा पाऊस उशीरा की लवकर? महाराष्ट्रात मान्सून कधी धडकणार? डायरेक्ट तारीखच आली समोर

यंदा पाऊस उशीरा की लवकर? महाराष्ट्रात मान्सून कधी धडकणार? डायरेक्ट तारीखच आली समोर

Monsoon 2026 Arrival Date In Maharashtra: महाराष्ट्रामधील सध्याचं वातावरण पाहता ज्याप्रकारची उष्णता आणि ऊन्हाळा आहे तो पाहता पावसाळा लांबणीवर जाईल असा अंदाज व्यक्त केला जात असतानाच मान्सून नेमका कधीपर्यंत महाराष्ट्रात दाखल होईल याबद्दल मोठं भाकित व्यक्त करण्यात आलं आहे. कोणी आणि काय भाकित केलं आहे जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | May 01, 2026, 08:43 AM IST
twitter
1/9

‘या’ तारखेला महाराष्ट्रात दाखल होणार मान्सून

विक्रमी उष्णता, गर्मीमुळे यंदा मान्सून उशीरा येईल अशी शक्यता अनेक हवामानतज्ज्ञांनी व्यक्त केली असली तरी यंदाच्या वर्षी महाराष्ट्रात किती तारखेला मान्सून धडक देईल यासंदर्भात पहिल्यांदाच भाष्य करण्यात आलं आहे. नेमकी ही तारखी किती आणि कुठे कधी पडणार पाऊस जाणून घेऊयात...

twitter
2/9

अचानक उष्णता वाढण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या 'एल-निनो'चा प्रभाव

भारतासहीत महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये अचानक उष्णता वाढण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या 'एल-निनो'चा प्रभाव दिवसोंदिवस वाढत आहे. याच 'एल-निनो'चा परिणाम यंदाच्या मान्सूवर होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. अनेक हवामानतज्ज्ञांनी 'एल-निनो'मुळे मान्सून लांबणीवर जाईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे.

twitter
3/9

अगदी उलट दावा

मात्र दुसरीकडे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कृषी हवामान शास्त्रज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी मात्र अगदी उलट दावा केला आहे. महाराष्ट्रात मान्सून वेळेवर, तसेच काही प्रमाणात आधी पोहोचणार असल्याचा दावा डॉ. साबळेंनी केला आहे.  

twitter
4/9

हिंदी महासागरातील तापमान स्थितीचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे

विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराच्या मध्य व पूर्व भागातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सामान्यपेक्षा किमान 0.5 अंश सेल्सिअस किंवा त्याहून अधिक वाढल्यास एल निनो परिस्थिती घोषित केली जाते. सध्या हे तापमान वाढले आहे. त्यामुळे एल निनोचा प्रभाव वाढून मान्सून व तापमानवाढीवर प्रतिकूल परिणाम होणार, असा अंदाज आहे. तथापि, हिंदी महासागरातील तापमान स्थितीचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे डॉ. साबळे यांनी स्पष्ट केले.  

twitter
5/9

महाराष्ट्रातील मान्सूनसाठी स्वतंत्र मॉडेल

डॉ. साबळे यांनी राज्यातील मान्सूनचा अंदाज मांडण्यासाठी स्वतंत्र मॉडेल विकसित केले असून, या विषयावर अमेरिकेतील पाच विद्यापीठात त्यांनी सखोल अभ्यास केला आहे. त्यांच्या मते, (इंडियन ओशिन) डायपोलनुसार ही स्थिती सकारात्मक आहे.

twitter
6/9

कुठे कधी येणार मान्सून?

इंडियन ओशिन डायपोलच्या स्थितीनुसार यंदा अंदमानमध्ये मान्सून तीन दिवस आधी पोहोचेल, केरळमध्ये दोन ते तीन दिवस आधी आगमन होईल, तर गोवा व महाराष्ट्रातही सुमारे दोन दिवस आधी, म्हणजेच 2 ते 3 जूनपर्यंत मान्सून दाखल होण्याची शक्यता डॉ. साबळे यांनी व्यक्त केली आहे.

twitter
7/9

अनुकूल बदलांमुळे यंदाचा मान्सून समाधानकारक

एकूणच, एल निनोची परिस्थिती असली तरी हिंदी महासागरातील अनुकूल बदलांमुळे यंदाचा मान्सून समाधानकारक राहील, असा आशावाद व्यक्त करण्यात येत आहे.

twitter
8/9

स्थिती सध्या सकारात्मक किंवा नकारात्मक नसून...

सध्या हिंदी महासागरात पूर्व भागात सकारात्मक, तर पश्चिम भागात नकारात्मक अशी परिस्थिती दिसून येत आहे. सकारात्मक स्थितीत पावसाचे प्रमाण वाढते, तर नकारात्मक स्थितीत घट होते. भारतीय हवामान विभागानेही स्थिती सध्या सकारात्मक किंवा नकारात्मक नसून न्यूट्रल असल्याचे म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात तो सकारात्मक दिशेकडे झुकलेला असल्याचा अभ्यास डॉ. साबळे यांनी केल्याचे सांगितले.  

twitter
9/9

यंदा मान्सून वेळेआधीच

यामुळे महाराष्ट्रात एल निनोचा परिणाम फारसा राहण्याची शक्यता नसून, परिणामी यंदा मान्सून वेळेच्या आधी येईल, असा दावाही डॉ. साबळेंनी केला आहे. (सर्व फोटो सोशल मीडिया आणि फ्रिपिकवरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

Birthday Special: सतत रिजेक्शन, नंतर यशराजची अभिनेत्री; 255 कोटीची नेटवर्थ असलेली सुंदरी 5 वर्षांपासून कॅमेऱ्यापासून दूर

पुढील अल्बम

Birthday Special: सतत रिजेक्शन, नंतर यशराजची अभिनेत्री; 255 कोटीची नेटवर्थ असलेली सुंदरी 5 वर्षांपासून कॅमेऱ्यापासून दूर

Birthday Special: सतत रिजेक्शन, नंतर यशराजची अभिनेत्री; 255 कोटीची नेटवर्थ असलेली सुंदरी 5 वर्षांपासून कॅमेऱ्यापासून दूर

Birthday Special: सतत रिजेक्शन, नंतर यशराजची अभिनेत्री; 255 कोटीची नेटवर्थ असलेली सुंदरी 5 वर्षांपासून कॅमेऱ्यापासून दूर 10
महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद बातमी... Missing Link उद्घाटनाआधीच Guinness बुकमध्ये! फडणवीसांनी सांगितलं कारण

महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद बातमी... Missing Link उद्घाटनाआधीच Guinness बुकमध्ये! फडणवीसांनी सांगितलं कारण

महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद बातमी... Missing Link उद्घाटनाआधीच Guinness बुकमध्ये! फडणवीसांनी सांगितलं कारण 8
म्हाडाचा मोठा निर्णय, घरं केली स्वस्त; 1221 घरांच्या किंमती 7.5 टक्क्यांनी कमी! सोबत पार्किंगही मोफत मिळणार

म्हाडाचा मोठा निर्णय, घरं केली स्वस्त; 1221 घरांच्या किंमती 7.5 टक्क्यांनी कमी! सोबत पार्किंगही मोफत मिळणार

म्हाडाचा मोठा निर्णय, घरं केली स्वस्त; 1221 घरांच्या किंमती 7.5 टक्क्यांनी कमी! सोबत पार्किंगही मोफत मिळणार 8
GT vs RCB IPL 2026 : Virat Kohli वर होणार कारवाई? सामन्यातील एक चूक पडणार महागात

GT vs RCB IPL 2026 : Virat Kohli वर होणार कारवाई? सामन्यातील एक चूक पडणार महागात

GT vs RCB IPL 2026 : Virat Kohli वर होणार कारवाई? सामन्यातील एक चूक पडणार महागात 6