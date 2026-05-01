यंदा पाऊस उशीरा की लवकर? महाराष्ट्रात मान्सून कधी धडकणार? डायरेक्ट तारीखच आली समोर
Monsoon 2026 Arrival Date In Maharashtra: महाराष्ट्रामधील सध्याचं वातावरण पाहता ज्याप्रकारची उष्णता आणि ऊन्हाळा आहे तो पाहता पावसाळा लांबणीवर जाईल असा अंदाज व्यक्त केला जात असतानाच मान्सून नेमका कधीपर्यंत महाराष्ट्रात दाखल होईल याबद्दल मोठं भाकित व्यक्त करण्यात आलं आहे. कोणी आणि काय भाकित केलं आहे जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...
Swapnil Ghangale | May 01, 2026, 08:43 AM IST
‘या’ तारखेला महाराष्ट्रात दाखल होणार मान्सून
अचानक उष्णता वाढण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या 'एल-निनो'चा प्रभाव
अगदी उलट दावा
हिंदी महासागरातील तापमान स्थितीचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे
विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराच्या मध्य व पूर्व भागातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सामान्यपेक्षा किमान 0.5 अंश सेल्सिअस किंवा त्याहून अधिक वाढल्यास एल निनो परिस्थिती घोषित केली जाते. सध्या हे तापमान वाढले आहे. त्यामुळे एल निनोचा प्रभाव वाढून मान्सून व तापमानवाढीवर प्रतिकूल परिणाम होणार, असा अंदाज आहे. तथापि, हिंदी महासागरातील तापमान स्थितीचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे डॉ. साबळे यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातील मान्सूनसाठी स्वतंत्र मॉडेल
कुठे कधी येणार मान्सून?
अनुकूल बदलांमुळे यंदाचा मान्सून समाधानकारक
स्थिती सध्या सकारात्मक किंवा नकारात्मक नसून...
सध्या हिंदी महासागरात पूर्व भागात सकारात्मक, तर पश्चिम भागात नकारात्मक अशी परिस्थिती दिसून येत आहे. सकारात्मक स्थितीत पावसाचे प्रमाण वाढते, तर नकारात्मक स्थितीत घट होते. भारतीय हवामान विभागानेही स्थिती सध्या सकारात्मक किंवा नकारात्मक नसून न्यूट्रल असल्याचे म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात तो सकारात्मक दिशेकडे झुकलेला असल्याचा अभ्यास डॉ. साबळे यांनी केल्याचे सांगितले.
