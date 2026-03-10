English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • T20 वर्ल्डकप विजेत्या टीम इंडियाची यंदाची Victory Parade कधी? कुठे? समोर आलेला तपशील वाचाच

T20 वर्ल्डकप विजेत्या टीम इंडियाची यंदाची Victory Parade कधी? कुठे? समोर आलेला तपशील वाचाच

Team India T20 World Cup Win Bus Parade Celebration Update: भारतीय संघाने ऐतिहासिक कामगिरी करत सलग दुसऱ्यांदा टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर बस परेडच्या माध्यमातून चाहत्यांसोबत संघ सेलिब्रेट करणार का अशी चर्चा सुरु असतानाच यासंदर्भातील आतापर्यंत समोर आलेली सर्व माहिती आम्ही येथे देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तुम्हालाही भारतीय संघासोबत हा आनंद बस परेडच्या माध्मयातून साजरा करता येणार का? तो कधी आणि कुठे? य़ाबद्दलची काय माहिती समोर आलीये पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Mar 10, 2026, 11:34 AM IST
twitter
1/11

टीम इंडियाच्या परेडसंदर्भात चाहत्यांमध्ये उत्सुकता; इंटरनेटवरही चर्चा! पण तपशील काय समोर आलाय?

teamindiabusparade

टीम इंडियाने रविवारी अहमदाबादमध्ये तिसऱ्यांदा टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यापासूनच इंटरनेटवर भारतीय संघाची व्हिक्ट्री परेड किंवा बस परेड कधी निघणार आहे यासंदर्भात सर्च केलं जात आहे. याच परेडसंदर्भात आतापर्यंत समोर आलेली माहिती आपण या गॅलरीच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.

twitter
2/11

यंदाच्या टी-20 विजयानंतर बस परेड निघणार का?

teamindiabusparade

भारतीय संघाने 8 मार्च रोजी ऐतिहासिक कामगिरी करत टी-20 वर्ल्डकपवर सलग दुसऱ्यांदा नाव कोरल्याने भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना आकाश ठेंगणं झालं आहे. आता या वर्ल्डकप विजयाचा आनंद चाहत्यांना आपल्या आवडत्या खेळाडूंसोबत साजरा करण्याची इच्छा आहे. सामान्यपणे आयसीसीच्या प्रमुख स्पर्धा जिंकल्यानंतर भारतीय संघांची ओपन-बस परेड काढली जाते. मात्र यंदाच्या टी-20 विजयानंतर ही बस परेड निघणार आहे का?   

twitter
3/11

2025 मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली

teamindiabusparade

भारताने 2025 मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली होती. त्यानंतर आताच्या विजयाने भारताकडे असलेल्या आयसीसी ट्रॉफीच्या संख्येत एकने भर पडली आहे. गेल्या काही वर्षांत, भारतीय संघाने जागतिक स्पर्धांमध्ये आपला दबदबा निर्माण केला आहे.

twitter
4/11

3 वर्ल्डकप जिंकणारा पहिलाच संघ

teamindiabusparade

1983 आणि 2011 मध्ये एकदिवसीय क्रिकेटमधील वर्ल्डकप तर 2013 आणि 2025 मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी भारतीय पुरुष संघाने जिंकली. तसेच 2007, 2024 मध्ये टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर त्याच कामगिरीची पुनरावृत्ती 8 मार्च 2026 ला अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियवर करत तीन टी-20 वर्ल्डकप जिंकणारा संघ होण्याचा मान भारताने मिळवला.

twitter
5/11

भारतीय संघाच्या विजयानंतर बस परेडचा इतिहास?

teamindiabusparade

भारतीय संघाने यापूर्वी बस परेड काढून आयसीसी स्पर्धांमधी मोठे विजय साजरे केले आहेत. 2007 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत भारताने पहिलाच टी-20 वर्ल्डकप जिंकला होता.

twitter
6/11

पाकिस्तानला हरवून जिंकलेला पहिला टी-20 वर्ल्डकप

teamindiabusparade

2007 मध्ये भारतीय संघाने फायनलमध्ये पाकिस्तानला हरवून चषक जिंकल्यानंतर, मायदेशी त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. कर्णधार एमएस धोनी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी मुंबईतून एका ओपन-टॉप बसमधून मिरवणूक काढण्यात आली. खेळाडूंनी हजारो चाहत्यांना ट्रॉफी दाखवत सेलीब्रेशन केलं.

twitter
7/11

कार्यक्रमाला भावनिक किनार

teamindiabusparade

भारताच्या 2024 च्या टी-20 वर्ल्डकप विजयानंतर असाच बस परेडच्या माध्यमातून विजय साजरा करण्यात आला. भारतीय संघाने मुंबईच्या रस्त्यांवरून झालेल्या बस परेडमध्ये सहभाग नोंदवला. या परेडचं शेवट डेस्टीनेशन वानखेडे स्टेडियम होतं. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी त्याच सुमारास टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधून निवृत्ती जाहीर केल्याने परेडनंतर वानखेडेमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाला भावनिक किनार लाभली होती.

twitter
8/11

टी-20 वर्ल्डकप विजयानंतर व्हिक्ट्री परेड कोणत्या शहरात?

teamindiabusparade

2026 चा टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर संघाची विजयी परेड काढणार की नाही याबद्दल कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे ही परेड कोणत्या शहरात होणार हे ही स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. मात्र यापूर्वीचा अनुभव पाहता अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करणाण्यात मुंबई सरस ठरते. गर्दीचं व्यवस्थापन असो, येणारे प्रेक्षक असो किंवा एकंदरित व्यवस्था पाहिल्यास यंदाच्या परेडचं आयोजनही मुंबईतच होण्याची शक्यता अधिक आहे.

twitter
9/11

बस परेड कधी आहे?

teamindiabusparade

भारतीय टीमचं पुढील वेळापत्रक अद्याप ठरलेलं नाही. 2024 मध्ये भारताने जेतेपदावर नाव कोरल्यानंतर संघातील खेळाडू कोणत्याही सार्वजनिक सेलिब्रेशनपूर्वी पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी नवी दिल्लीला जातात. त्यामुळेच आधी अशी भेट होऊ शकते असं सांगितलं जात आहे. 

twitter
10/11

बस परेड किती वाजता सुरू होईल?

teamindiabusparade

यंदाच्या विजयी संघासाठीची बस परेड नेमकी कुठे आणि किती तारखेला आयोजित केली जाणार हे जाहीर झालं नाही त्यामुळेच या परेडची नेमकी वेळही अद्याप जाहीर केलेली नाही. मात्र, परेड आयोजित करण्यात आली तर त्याचे थेट प्रक्षेपण होण्याची दाट शक्यता आहे.

twitter
11/11

आरसीबीचा आयपीएल उत्सव अन् 11 मृत्यू

teamindiabusparade

गेल्या वर्षी बंगळुरुमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (आरसीबी) पहिल्या आयपीएल चषक विजयानिमित्त एम चिदंबरम स्टेडियममध्ये जून महिन्यात आयोजित केलेल्या सेलिब्रेशनदरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत 11 जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेत अनेक जण जखमी झालेले. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - वृत्तसंस्था (पीटीआय, रॉयटर्स, एपी, एएफपी) तसेच सोशल मीडियावरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

घरात AC, कार असल्यास रेशन कार्ड कायमचं बंद होणार, सरकारकडून 5 मोठे बदल; जाणून घ्या नवे नियम अन्यथा होईल कारवाई

पुढील अल्बम

घरात AC, कार असल्यास रेशन कार्ड कायमचं बंद होणार, सरकारकडून 5 मोठे बदल; जाणून घ्या नवे नियम अन्यथा होईल कारवाई

घरात AC, कार असल्यास रेशन कार्ड कायमचं बंद होणार, सरकारकडून 5 मोठे बदल; जाणून घ्या नवे नियम अन्यथा होईल कारवाई

घरात AC, कार असल्यास रेशन कार्ड कायमचं बंद होणार, सरकारकडून 5 मोठे बदल; जाणून घ्या नवे नियम अन्यथा होईल कारवाई 10
8th Pay Commission: पहिल्या आयोगात 55 रुपये पगारवाढीची शिफारस, कशी गेली वाढत? प्रत्येक कर्मचाऱ्याला हवं माहिती!

8th Pay Commission: पहिल्या आयोगात 55 रुपये पगारवाढीची शिफारस, कशी गेली वाढत? प्रत्येक कर्मचाऱ्याला हवं माहिती!

8th Pay Commission: पहिल्या आयोगात 55 रुपये पगारवाढीची शिफारस, कशी गेली वाढत? प्रत्येक कर्मचाऱ्याला हवं माहिती! 9
अहमदाबादजवळील अडालज बावडीमध्ये कॅप्टन सूर्यकुमार यादवचं वर्ल्ड कप ट्रॉफीसह फोटोशूट

अहमदाबादजवळील अडालज बावडीमध्ये कॅप्टन सूर्यकुमार यादवचं वर्ल्ड कप ट्रॉफीसह फोटोशूट

अहमदाबादजवळील अडालज बावडीमध्ये कॅप्टन सूर्यकुमार यादवचं वर्ल्ड कप ट्रॉफीसह फोटोशूट 8
पाकिस्तानात एक लीटर पेट्रोल डिझेल किती रुपयांना मिळते?

पाकिस्तानात एक लीटर पेट्रोल डिझेल किती रुपयांना मिळते?

पाकिस्तानात एक लीटर पेट्रोल डिझेल किती रुपयांना मिळते? 8