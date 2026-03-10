T20 वर्ल्डकप विजेत्या टीम इंडियाची यंदाची Victory Parade कधी? कुठे? समोर आलेला तपशील वाचाच
Team India T20 World Cup Win Bus Parade Celebration Update: भारतीय संघाने ऐतिहासिक कामगिरी करत सलग दुसऱ्यांदा टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर बस परेडच्या माध्यमातून चाहत्यांसोबत संघ सेलिब्रेट करणार का अशी चर्चा सुरु असतानाच यासंदर्भातील आतापर्यंत समोर आलेली सर्व माहिती आम्ही येथे देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तुम्हालाही भारतीय संघासोबत हा आनंद बस परेडच्या माध्मयातून साजरा करता येणार का? तो कधी आणि कुठे? य़ाबद्दलची काय माहिती समोर आलीये पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Mar 10, 2026, 11:34 AM IST
1/11
टीम इंडियाच्या परेडसंदर्भात चाहत्यांमध्ये उत्सुकता; इंटरनेटवरही चर्चा! पण तपशील काय समोर आलाय?
2/11
यंदाच्या टी-20 विजयानंतर बस परेड निघणार का?
भारतीय संघाने 8 मार्च रोजी ऐतिहासिक कामगिरी करत टी-20 वर्ल्डकपवर सलग दुसऱ्यांदा नाव कोरल्याने भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना आकाश ठेंगणं झालं आहे. आता या वर्ल्डकप विजयाचा आनंद चाहत्यांना आपल्या आवडत्या खेळाडूंसोबत साजरा करण्याची इच्छा आहे. सामान्यपणे आयसीसीच्या प्रमुख स्पर्धा जिंकल्यानंतर भारतीय संघांची ओपन-बस परेड काढली जाते. मात्र यंदाच्या टी-20 विजयानंतर ही बस परेड निघणार आहे का?
3/11
2025 मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली
4/11
3 वर्ल्डकप जिंकणारा पहिलाच संघ
1983 आणि 2011 मध्ये एकदिवसीय क्रिकेटमधील वर्ल्डकप तर 2013 आणि 2025 मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी भारतीय पुरुष संघाने जिंकली. तसेच 2007, 2024 मध्ये टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर त्याच कामगिरीची पुनरावृत्ती 8 मार्च 2026 ला अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियवर करत तीन टी-20 वर्ल्डकप जिंकणारा संघ होण्याचा मान भारताने मिळवला.
5/11
भारतीय संघाच्या विजयानंतर बस परेडचा इतिहास?
6/11
पाकिस्तानला हरवून जिंकलेला पहिला टी-20 वर्ल्डकप
7/11
कार्यक्रमाला भावनिक किनार
भारताच्या 2024 च्या टी-20 वर्ल्डकप विजयानंतर असाच बस परेडच्या माध्यमातून विजय साजरा करण्यात आला. भारतीय संघाने मुंबईच्या रस्त्यांवरून झालेल्या बस परेडमध्ये सहभाग नोंदवला. या परेडचं शेवट डेस्टीनेशन वानखेडे स्टेडियम होतं. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी त्याच सुमारास टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधून निवृत्ती जाहीर केल्याने परेडनंतर वानखेडेमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाला भावनिक किनार लाभली होती.
8/11
टी-20 वर्ल्डकप विजयानंतर व्हिक्ट्री परेड कोणत्या शहरात?
2026 चा टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर संघाची विजयी परेड काढणार की नाही याबद्दल कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे ही परेड कोणत्या शहरात होणार हे ही स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. मात्र यापूर्वीचा अनुभव पाहता अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करणाण्यात मुंबई सरस ठरते. गर्दीचं व्यवस्थापन असो, येणारे प्रेक्षक असो किंवा एकंदरित व्यवस्था पाहिल्यास यंदाच्या परेडचं आयोजनही मुंबईतच होण्याची शक्यता अधिक आहे.
9/11
बस परेड कधी आहे?
10/11
बस परेड किती वाजता सुरू होईल?
11/11