/1 जुलैपासून कागदी नोटा बंद होणार? आता प्लास्टिकच्या नोटा...; RBI गव्हर्नर यांच्याकडून मोठी अपडेट

Fact Check : 30 जून 2026 पर्यंत कागदी नोटा बंद होऊन 1 जुलैपासून प्लास्टिकच्या नोटा चलनात येणार आहे, असा मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या बातमीत किती सत्यता आहे जाणून घेऊयात.
1 जुलैपासून प्लास्टिकच्या नोटा चलनात येणार आहे, या आशयाची बातमी तुम्ही देखील सोशल मीडियावर पाहिली असेल तर ती खरी मानत असाल तर थांबा, सरकारने या दाव्याबद्दल स्पष्टता दिली आहे.
हल्ली सोशल मिडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्समुळे अनेक मेसेज आणि व्हिडीओ वेगाने व्हायरल होत असतात. या सोशल मीडियावर असे अनेक व्हिडीओ आणि मेसेज असतात ज्यातून दावा करण्यात येतो. पण त्यातील सगळेच दावे खरे असतात असे नाही.
जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत 30 जून 2026 पर्यंत देशात एक मोठा आर्थिक बदल होणार आहे, असा दावा करण्यात आला आहे.
या व्हिडीओमधून असा दावा करण्यात आला की, रिझर्व्ह बँक सध्याचे सर्व कागदी चलन टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात येणार आहे. यानंतर बाजारात फक्त प्लास्टिकच्या नोटाच वैध राहणार आहे.
या मेसेजमुळे सर्वसामान्यांपासून लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरलं होतं. त्यामुळे यामागील सत्य जाणून घेण्याची त्यांच्यामध्ये उत्सुकता आहे.
तर भारत सरकारच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने म्हणजे पीआयबी या व्हायरल बातमीमागील सत्यता शोधून काढले आहे. त्यांनी सांगितलं की हा दावा पूर्णपणे खोटा, बनावट आणि दिशाभूल करणारा आहे.
त्यांनी स्पष्ट केलंय की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा (RBI) असा कोणताही विचार किंवा हेतू नाही. त्यासोबत तुमच्या खिशातील, घरातील किंवा बँकेतील कागदी नोटा पूर्णपणे सुरक्षित आणि वैध असल्याचे सरकारने सांगितलं आहे.
पीआयबी फॅक्ट चेकने आपल्या अधिकृत X अकाउंटवरून एक पत्रक जारी करुन हे स्पष्ट केलं आहे की, हा दावा 100 टक्के खोटा आणि आधारहीन आहे. नागरिकांनी अशा कोणत्याही मेसेजला बळी पडू नये असं आवाहन केलं आहे.