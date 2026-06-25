/26 जूनला शाळा, बँका, बाजार काय बंद राहणार? महाराष्ट्रातील शाळांना 3 दिवस सुट्टी, काय आहे कारण?

26 जून 2026 शुक्रवारी बँकांसोबत अनेक कार्यालयांना सुट्टी असणार आहे. त्यात शाळांना सुट्टी असणार की नाही याबद्दल संभ्रम आहे. हा गोंधळ दूर करुन घ्या.
26 जून 2026 शुक्रवारीला सार्वजनिक सुट्टी असणार आहे. बँक, कार्यालयसह कोणत्या सेवा सुरु राहणार आणि कोणत्या बंद राहणार याबद्दल संभ्रम आहे. त्यासोबत शाळांना सुट्टी आहे की, याबद्दल गोंधळ आहे.
26 जून 2026 मोहरम हा इस्लामिक कॅलेंडरचा पहिला महिना म्हणजे त्यांचं नवीन वर्ष मानला जातो. देशासह राज्यांमध्ये मोहरमची सुट्टी संदर्भात गोंधळ आहे. भारतात 26 जून 2026 मोहरम पाळला जाणार आहे.
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांमधील शाळा मुहर्रम निमित्त बँकांना सुट्टी देण्यात आली आहे. त्यासोबत सरकारी कार्यालय आणि खाजगी ऑफिसला सुट्टी असणार आहे.
महाराष्ट्रात सरकारी शाळांना मोहरमनिमित्त २६ जूनला सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक शाळातील विद्यार्थ्यांना सलग तीन दिवस सुट्टी असणार आहे. शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार असे लॉन्ग वीकेंड असणार आहे.
खाजगी शाळा त्यांचा निर्णय घेतात, त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेशी संपर्क करुन सुट्टीची खात्री करुन घ्यावी.
बँकबद्दल बोलायचं झालं तर शुक्रवारी मोहरम, चौथा शनिवार आणि रविवार यामुळे अनेक प्रदेशांमधील बँकांनाही तीन दिवस सुट्टी आहे. यादिवशी मोहरम मिरवणुका काढल्या जातात.
भारत सरकाराच्या सुचनेनुसार 26 जून शुक्रवारी केंद्र सरकारची कार्यालये, बँका, पोस्ट ऑफिस आणि बीएसई व एनएसई सह स्टॉक एक्सचेंज बंद राहणार आहेत. महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिझोराम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये तीन दिवस सुट्टी असणार आहे.
मात्र,गोवा, गुजरात आणि हरियाणा यांसारखी काही राज्ये त्यांच्या अधिकृत सुट्ट्यांच्या यादीत मोहरमची सुट्टी धरत नाही.