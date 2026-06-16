/वैभव सूर्यवंशीसोबत झालेल्या वादावर श्रीलंकन खेळाडू माफी मागणार? प्रकरण पुन्हा चर्चेत

इंडिया ए हा संघ सध्या श्रीलंकेमध्ये ट्राय सिरीज खेळत आहे, यामध्ये भारताच्या संघाने मालिकेचा पहिला सामना जिंकला होता. त्यानंतर सलग दोन सामन्याचा टीम इंडियाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. श्रीलंकेविरुद्ध झालेल्या सामन्यात खेळाडूंमध्ये जोरदार वाद झाला.
15 जून रोजी झालेल्या भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ यांच्यामधील सामन्यात वैभव सूर्यवंशीचा आणि श्रीलंकेच्या खेळाडूंचा मोठा वाद सामन्यानंतर झाला होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
वैभव सूर्यवंशी आणि श्रीलंकेचा खेळाडू विशन हलंबगे झालेल्या धक्काबुक्कीनंतर सोशल मिडियावर काही क्षणातच हे व्हिडिओ वाऱ्यासारखे व्हायरल झाले होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
सुपर ओव्हरनंतर वैभव पॅव्हेलियनमध्ये परतत असताना, हलंबगेने भारताच्या खेळाडूला डिवचले, दोन्ही खेळाडूंमध्ये झटापट झाली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
या घटनेनंतर आता सोशल मिडियावर मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला होता, या वादग्रस्त घटनेबाबत आता एक मोठे अपडेट समोर आले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
वृतांच्या माहितीनुसार श्रीलंकेच्या अनेक वरिष्ठ क्रिकेटपटूंनी वैभव सूर्यवंशीसोबत मैदानावर झालेल्या वागणुकीबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
त्याचबरोबर वरिष्ठ खेळाडूने वैभव सूर्यवंशीची माफी देखील मागण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. अनेक वरिष्ठ श्रीलंकन क्रिकेटपटूंनी खिलाडूवृत्तीने वैभव सूर्यवंशीशी वैयक्तिकरित्या संपर्क साधला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
क्रिकबझने दिलेल्या माहितीनुसार या खेळाडूंनी या तरुण भारतीय फलंदाजाचे मनोधैर्य वाढवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याला आश्वासन दिले की मैदानावर जे घडले ते खेळाच्या भावनेला धरून नव्हते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
वैभव सूर्यवंशी आणि दुसरा भारतीय सलामीवीर, सूर्यांश शेडगे यांच्याकडे श्रीलंकेच्या खेळाडूने आक्रमकपणे धाव घेतली. वैभवने प्रत्युत्तर दिले, ज्यामुळे दोन्ही खेळाडूंमध्ये झटापट झाली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया