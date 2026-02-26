भारताविरुद्धच्या सुपर 8 सामन्यापूर्वी झिम्बाब्वेच्या कर्णधाराबाबत मोठी अपडेट; सिकंदर रझा मैदानात उतरणार?
IND vs ZIM T20 World Cup 2026: सोमवारी मुंबईत वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या पहिल्या सुपर ८ सामन्यात गोलंदाजी करताना झिम्बाब्वेचा कर्णधार आणि स्टार अष्टपैलू सिकंदर रझा याच्या बोटाला दुखापत झाली. नंतर सिकंदर रझा भारताविरुद्धच्या सुपर ८ सामन्यात खेळेल का? असा प्रश्न सगळ्याचं पडला आहे. आता सामन्याच्या एक दिवस आधी झिम्बाब्वेच्या कर्णधाराबद्दल एक मोठी अपडेट आली आहे.
Tejashree Gaikwad | Feb 26, 2026, 11:31 AM IST
1/8
T20 World Cup 2026 IND vs ZIM
T20 World Cup 2026: सोमवारी मुंबईत वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या पहिल्या सुपर ८ सामन्यात गोलंदाजी करताना झिम्बाब्वेचा कर्णधार आणि स्टार अष्टपैलू सिकंदर रझा याच्या बोटाला दुखापत झाली. या दुखापतीमुळे गुरुवारी चेन्नई येथे भारताविरुद्ध होणाऱ्या महत्त्वाच्या सामन्यासाठी त्याच्या उपलब्धतेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.
2/8
बोटाला दुखापत झाली होती
3/8
रझा खेळणार?
4/8
भारताविरुद्धही ते आत्मविश्वासाने मैदानात उतरणार
5/8
दोन्ही संघांसाठी निर्णायक सामना
बर्लच्या मते, हा सामना झिम्बाब्वेसाठी जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच भारतासाठीही आहे. उपांत्य फेरीची शक्यता कायम राखण्यासाठी दोन्ही संघांना विजय आवश्यक आहे. “आम्हाला भारताविरुद्ध फार कमी वेळा खेळण्याची संधी मिळते. त्यामुळे हा सामना आमच्यासाठी विशेष आहे आणि आम्ही त्याचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा प्रयत्न करू,” असे तो म्हणाला.
6/8
भारतात भारताविरुद्ध खेळण्याचे आव्हान
7/8