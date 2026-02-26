English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • भारताविरुद्धच्या सुपर 8 सामन्यापूर्वी झिम्बाब्वेच्या कर्णधाराबाबत मोठी अपडेट; सिकंदर रझा मैदानात उतरणार?

भारताविरुद्धच्या सुपर 8 सामन्यापूर्वी झिम्बाब्वेच्या कर्णधाराबाबत मोठी अपडेट; सिकंदर रझा मैदानात उतरणार?

 IND vs ZIM T20 World Cup 2026: सोमवारी मुंबईत वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या पहिल्या सुपर ८ सामन्यात गोलंदाजी करताना झिम्बाब्वेचा कर्णधार आणि स्टार अष्टपैलू सिकंदर रझा याच्या बोटाला दुखापत झाली. नंतर सिकंदर रझा भारताविरुद्धच्या सुपर ८ सामन्यात खेळेल का? असा प्रश्न सगळ्याचं पडला आहे. आता सामन्याच्या एक दिवस आधी झिम्बाब्वेच्या कर्णधाराबद्दल एक मोठी अपडेट आली आहे.  

Tejashree Gaikwad | Feb 26, 2026, 11:31 AM IST
1/8

T20 World Cup 2026 IND vs ZIM

Sikandar Raza Ind vs ZIM

T20 World Cup 2026: सोमवारी मुंबईत वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या पहिल्या सुपर ८ सामन्यात गोलंदाजी करताना झिम्बाब्वेचा कर्णधार आणि स्टार अष्टपैलू सिकंदर रझा याच्या बोटाला दुखापत झाली. या दुखापतीमुळे गुरुवारी चेन्नई येथे भारताविरुद्ध होणाऱ्या महत्त्वाच्या सामन्यासाठी त्याच्या उपलब्धतेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.  

2/8

बोटाला दुखापत झाली होती

Sikandar Raza Ind vs ZIM

टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये झिम्बाब्वेचा कर्णधार आणि प्रमुख अष्टपैलू सिकंदर रझायाला वेस्ट इंडिजविरुद्ध मुंबईत झालेल्या सुपर ८ फेरीतील पहिल्या सामन्यात गोलंदाजी करताना बोटाला दुखापत झाली होती. त्यामुळे चेन्नईत भारताविरुद्ध होणाऱ्या महत्त्वाच्या लढतीत तो खेळणार का, याबाबत साशंकता निर्माण झाली होती.  

3/8

रझा खेळणार?

Sikandar Raza Ind vs ZIM

मात्र सामन्याच्या आदल्या दिवशी झिम्बाब्वेचा अष्टपैलू रायन बर्ल याने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की रझा पूर्णपणे तंदुरुस्त असून तो भारताविरुद्धच्या सामन्यात नक्की खेळेल. पत्रकार परिषदेत बोलताना बर्ल म्हणाला, “रझा शंभर टक्के खेळणार आहे.”  

4/8

भारताविरुद्धही ते आत्मविश्वासाने मैदानात उतरणार

Sikandar Raza Ind vs ZIM

झिम्बाब्वेने या स्पर्धेत आधीच ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ आणि श्रीलंका  क्रिकेट संघ यांसारख्या मजबूत संघांवर विजय मिळवला आहे. त्यामुळे भारताविरुद्धही ते आत्मविश्वासाने मैदानात उतरणार असल्याचे बर्लने सांगितले.  

5/8

दोन्ही संघांसाठी निर्णायक सामना

Sikandar Raza Ind vs ZIM

बर्लच्या मते, हा सामना झिम्बाब्वेसाठी जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच भारतासाठीही आहे. उपांत्य फेरीची शक्यता कायम राखण्यासाठी दोन्ही संघांना विजय आवश्यक आहे. “आम्हाला भारताविरुद्ध फार कमी वेळा खेळण्याची संधी मिळते. त्यामुळे हा सामना आमच्यासाठी विशेष आहे आणि आम्ही त्याचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा प्रयत्न करू,” असे तो म्हणाला.

6/8

भारतात भारताविरुद्ध खेळण्याचे आव्हान

Sikandar Raza Ind vs ZIM

भारताच्या घरच्या मैदानावर त्यांच्याविरुद्ध खेळणे नेहमीच कठीण असते, असेही बर्लने नमूद केले. घरच्या प्रेक्षकांचा पाठिंबा आणि परिस्थितीची ओळख हा भारतासाठी फायदा असला, तरी विश्वचषकातील दडपण दोन्ही संघांवर समान असते.

7/8

दबावाचा परिणाम

Sikandar Raza Ind vs ZIM

“टी-२० स्वरूपात दबावाचा परिणाम कधी कसा होईल सांगता येत नाही. आम्ही आमच्या नियोजनावर ठाम आहोत आणि ते अंमलात आणण्यावर लक्ष केंद्रित करू,” असे बर्लने सांगितले.

8/8

झिम्बाब्वेसाठी मोठा दिलासा

Sikandar Raza Ind vs ZIM

एकूणच, सिकंदर रझा तंदुरुस्त असल्याची बातमी झिम्बाब्वेसाठी मोठा दिलासा मानली जात आहे, आणि त्यामुळे भारताविरुद्धचा सामना अधिक रंगतदार होण्याची शक्यता आहे.  

