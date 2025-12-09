सर्दी-खोकल्यामुळे छातीत जडपणा जाणवतो? 'या' सोप्या घरगुती उपायांनी मिळेल त्वरित आराम!
Winter Cough Relief: हिवाळ्यात सर्दी-खोकल्यामुळे छातीत जडपणा, उबाळा जाणवत असेल तर काही सोपे घरगुती उपाय त्वरित आराम देतात. कॉलर बोन्सवर मसाज, हात फिरवणे, डायफ्राम सक्रिय करणे, लवंगाची वाफ
Winter Cough Relief: हिवाळ्यात सर्दी-खोकल्यामुळे छातीत जडपणा, उबाळा जाणवत असेल तर काही सोपे घरगुती उपाय त्वरित आराम देतात. कॉलर बोन्सवर मसाज, हात फिरवणे, डायफ्राम सक्रिय करणे, लवंगाची वाफ असे उपाय कफ बाहेर काढून श्वास मोकळा करतात.
2/11
छातीतील जडपणा घरगुती उपाय
3/11
छातीतील जडपणा घरगुती उपाय
4/11
छातीतील जडपणा घरगुती उपाय
5/11
छातीतील जडपणा घरगुती उपाय
6/11
छातीतील जडपणा घरगुती उपाय
7/11
छातीतील जडपणा घरगुती उपाय
8/11
छातीतील जडपणा घरगुती उपाय
9/11
छातीतील जडपणा घरगुती उपाय
10/11