Marathi News
सर्दी-खोकल्यामुळे छातीत जडपणा जाणवतो? 'या' सोप्या घरगुती उपायांनी मिळेल त्वरित आराम!

Winter Cough Relief: हिवाळ्यात सर्दी-खोकल्यामुळे छातीत जडपणा, उबाळा जाणवत असेल तर काही सोपे घरगुती उपाय त्वरित आराम देतात. कॉलर बोन्सवर मसाज, हात फिरवणे, डायफ्राम सक्रिय करणे, लवंगाची वाफ

Dec 09, 2025, 04:41 PM IST
Winter Cough Relief: हिवाळ्यात सर्दी-खोकल्यामुळे छातीत जडपणा, उबाळा जाणवत असेल तर काही सोपे घरगुती उपाय त्वरित आराम देतात. कॉलर बोन्सवर मसाज, हात फिरवणे, डायफ्राम सक्रिय करणे, लवंगाची वाफ असे उपाय कफ बाहेर काढून श्वास मोकळा करतात.

छातीतील जडपणा घरगुती उपाय

Winter Cough Relief

छातीतील जडपणा घरगुती उपाय

Winter Cough Relief

हिवाळ्यात सर्दी-खोकला होण्याचे प्रमाण अधिक असते. अशात ठिकठिकाणी शहरातील वातावरण दूषित झाल्याच्या बातम्या वारंवार समोर येत आहेत. यामुळे संसर्ग होऊन सर्वत्र सर्दी-खोकला आणि तापाची साथ पसरली आहे. 

छातीतील जडपणा घरगुती उपाय

Winter Cough Relief

सर्दी-खोकला झाल्यास छातीत कफ जमा होतो. यामुळे छातीत जडपणा येऊन श्वास घेण्यास त्रास होणे, खोकताना उबाळा येणे अशा समस्या उद्भवतात. अशावेळी तुम्ही काही घरगुती उपाय वापरून यापासून आराम मिळवू शकता. 

छातीतील जडपणा घरगुती उपाय

Winter Cough Relief

यासाठी दोन्ही हातांच्या बोटांनी गळ्याच्या खालच्या बाजूला हाडांवर म्हणजेच कॉलर बोन्सवर, हलक्या हाताने गोलाकार पद्धतीने 20 ते 30 वेळा दाबा. यामुळे फुफ्फुसांवरील दबाव कमी होतो आणि कफ बाहेर पडण्यास मदत होते. 

छातीतील जडपणा घरगुती उपाय

Winter Cough Relief

दोन्ही हात पुढे सरळ करा, 20 वेळा हवेत मोठा गोल तयार करा. यामुळे छातीतील जडपणा कमी होऊन हलके वाटते. खोल श्वास घेता येतो, छातीतील जळजळ कमी होते आणि उबाळा येणे थांबते. 

छातीतील जडपणा घरगुती उपाय

Winter Cough Relief

दोन्ही हात नमस्कार मुद्रेत जोडा आणि छातीसमोर 10 सेकंद जोरात दाबा आणि सोडा. असे एकूण 10 वेळा करा. असे केल्यास छातीचे स्नायू ताणले जातात आणि कफ सैल होतो. 

छातीतील जडपणा घरगुती उपाय

Winter Cough Relief

गरम पाण्यात 4-5 लवंगच्या काड्या घाला आणि डोके टॉवेलने झाकून 3-4 मिनिटे वाफ घ्या. लवंगमध्ये असलेल्या अँटीबायोटिक गुणधर्मांमुळे संसर्ग रोखण्यास मदत होते. घशाची खवखव कमी होऊन उबाळा येणेही कमी होतो. 

छातीतील जडपणा घरगुती उपाय

Winter Cough Relief

ग्लासभर कोमट पाणी घ्या. त्यात 1 ते 2 चमचा हळद , चिमूटभर मीठ घालून एकत्र मिसळा. या पाण्याने कमीतकमी 30 सेकंद गुळण्या करा. यामुळे कफ छातीतून खाली उतरण्यास मदत होते. आणि छातीत हलके वाटते. 

छातीतील जडपणा घरगुती उपाय

Winter Cough Relief

पोटावर हात ठेवून घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने गोलाकार पद्धतीने 30 वेळा फिरवा. यामुळे छाती आणि पोट यांच्या मधला एक मोठा आणि पातळ स्नायू सक्रिय होतो. आणि श्वास घेणे सोपे होते. या स्नायूला 'डायफ्राम' असे म्हटले जाते. हा श्वसनाचा सर्वात महत्त्वाचा स्नायू असतो. 

छातीतील जडपणा घरगुती उपाय

Winter Cough Relief

1 चमचा ताजा आल्याचा रस घ्या. त्यात 1 चमचा मध घालून एकत्र करून चाटण तयार करा. या चाटणचे सेवन केल्यास 5 मिनिटात खोकला आणि उबाळा शांत होईल. 

छातीतील जडपणा घरगुती उपाय

Winter Cough Relief

(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

