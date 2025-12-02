English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
हिवाळ्यात अंथरुणाला येणार्‍या वासाला कंटाळला आहात? वापरा या सोप्या टिप्स

Winter Home Care Tips: हिवाळ्यात अंथरूण-कपड्यांना येणारा कुबट वास कायमचा दूर करण्यासाठी ऊन, बेकिंग सोडा, लॅव्हेंडर तेल, निंबोळी, लवंग-दालचीनी आणि व्हिनेगर असे सोपे घरगुती उपाय वापरा.  

Dec 02, 2025, 06:04 PM IST
Winter Home Care Tips: हिवाळ्यात अंथरूण-कपड्यांना येणारा कुबट वास कायमचा दूर करण्यासाठी ऊन, बेकिंग सोडा, लॅव्हेंडर तेल, निंबोळी, लवंग-दालचीनी आणि व्हिनेगर असे सोपे घरगुती उपाय वापरा.

 

हिवाळी घरगुती उपाय

Winter home care tips

हिवाळी घरगुती उपाय

Winter home care tips

हिवाळ्यात बऱ्याचवेळा कपड्यांना तसेच अंथरूणाला कुबट वास येतो. सुंधित साबण किंवा स्प्रेचा वापर करून काही काळासाठी हा वास दूर करता येतो, पण हा कुबट वास पूर्णपणे जात नाही. तुम्ही सुद्धा अंथरूणाला येणाऱ्या वासाला कंटाळला असाल तर या सोप्या टिप्स वापरू शकता.   

हिवाळी घरगुती उपाय

Winter home care tips

कुबट वास घालवण्यासाठी दर आठवड्याला अंथरूणाच्या कव्हरला 2 ते 3 तास उन्हात ठेवा. सूर्यप्रकाशातील अल्ट्राव्हायोलेट किरणे जीवाणू मारतात आणि वास निघून जातो.   

हिवाळी घरगुती उपाय

Winter home care tips

गादीवर बेकिंग सोडा पसरून 2 तास ठेवा, नंतर ब्रशने झाडा. बेकिंग सोडा घामाचा आणि ओलाव्याचा वास शोषून घेते. यामुळे हिवाळ्यातही गादी कोरडी आणि सुगंधीत राहते.  

हिवाळी घरगुती उपाय

Winter home care tips

लॅव्हेंडर किंवा नीलगिरीच्या तेलाचे 4 ते 5 थेंब उशीच्या आतील कापसावर शिंपडा. या तेलांमधील नैसर्गिक सुगंध आणि अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्मामुळे रात्रभर ताजेपणा जाणवतो आणि झोपही गाढ येते!  

हिवाळी घरगुती उपाय

Winter home care tips

अंथरुणाखाली 5 ते 6 लवंग किंवा दालचिनीच्या काड्या ठेवा. त्यांचा तीव्र सुगंध ओलावा आणि वास दोन्ही दूर करतो. लवंग आणि दालचिनीचे तुकडे १५ दिवसांतून बदलत राहा.  

हिवाळी घरगुती उपाय

Winter home care tips

रात्री झोपण्यापूर्वी खोलीत 10 मिनिटे खिडकी उघडी ठेवा. हिवाळ्यात बंद खोलीत ओलावा साठतो, त्यामुळे वास येतो. अंथरुण असलेल्या खोलीत थोडी हवा फिरली की लगेच फरक जाणवतो.   

हिवाळी घरगुती उपाय

Winter home care tips

पलंगाखाली 2 ते 3 कोरड्या निंबोळ्या म्हणजेच कडू लिंबाच्या झाडाच्या बिया ठेवा. निंबोळी ओलावा शोषते आणि जीवाणू मारते. या बिया इतक्या प्रभावी असतात की, महिनाभर अंथरुणाला वास येणारच नाही.  

हिवाळी घरगुती उपाय

Winter home care tips

रोज रात्री झोपण्यापूर्वी अंथरुणावर गुलाब पाणी शिंपडा. गुलाबाच्या सुगंधाने वास नाहीसा होतो आणि शांत झोपही लागते.   

हिवाळी घरगुती उपाय

Winter home care tips

चादर धुताना पाण्यात 2 चमचे व्हिनेगर मिसळा. व्हिनेगर नैसर्गिक डिओडोरायझर आहे जो सर्व कुबट वास कायमचा दूर करतो. यामुळे चादर मऊ आणि चमकदार राहते.  

