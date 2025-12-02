हिवाळ्यात अंथरुणाला येणार्या वासाला कंटाळला आहात? वापरा या सोप्या टिप्स
Winter Home Care Tips: हिवाळ्यात अंथरूण-कपड्यांना येणारा कुबट वास कायमचा दूर करण्यासाठी ऊन, बेकिंग सोडा, लॅव्हेंडर तेल, निंबोळी, लवंग-दालचीनी आणि व्हिनेगर असे सोपे घरगुती उपाय वापरा.
Winter Home Care Tips: हिवाळ्यात अंथरूण-कपड्यांना येणारा कुबट वास कायमचा दूर करण्यासाठी ऊन, बेकिंग सोडा, लॅव्हेंडर तेल, निंबोळी, लवंग-दालचीनी आणि व्हिनेगर असे सोपे घरगुती उपाय वापरा.
2/10
हिवाळी घरगुती उपाय
3/10
हिवाळी घरगुती उपाय
4/10
हिवाळी घरगुती उपाय
5/10
हिवाळी घरगुती उपाय
6/10
हिवाळी घरगुती उपाय
7/10
हिवाळी घरगुती उपाय
8/10
हिवाळी घरगुती उपाय
9/10