English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

हिवाळ्यात तुमचेही ओठ फाटले आहेत? तर 'हे' 6 घरगुती उपाय ठरतील फायदेशीर

Winter Lip Care Tips: हिवाळ्यात फाटलेले ओठ नैसर्गिकरीत्या बरे करण्यासाठी नारळ तेल, मध, ग्लिसरीन, तूप, काकडीचा रस आणि मध,साखर स्क्रब हे ६ सोपे घरगुती उपाय खूप प्रभावी ठरतात. हे उपाय ओठांना खोलवर हायड्रेशन देतात, जळजळ कमी करतात आणि काळेपणा दूर करून गुलाबी, मऊ ओठ परत मिळवून देतात.

Nov 26, 2025, 04:48 PM IST
twitter

Winter Lip Care Tips: हिवाळ्यात फाटलेले ओठ नैसर्गिकरीत्या बरे करण्यासाठी नारळ तेल, मध, ग्लिसरीन, तूप, काकडीचा रस आणि मध,साखर स्क्रब हे ६ सोपे घरगुती उपाय खूप प्रभावी ठरतात. हे उपाय ओठांना खोलवर हायड्रेशन देतात, जळजळ कमी करतात आणि काळेपणा दूर करून गुलाबी, मऊ ओठ परत मिळवून देतात.

1/10

हिवाळ्यात तुमचेही ओठ फाटले आहेत? तर 'हे' 6 घरगुती उपाय ठरतील फायदेशीर

Winter lip care 6 easy and impactfull home remedies

twitter
2/10

हिवाळ्यातील ओठांची काळजी

Winter lip care

आपल्या ओठांची त्वचा खुपच नाजूक असते. हिवाळ्यात हवेतील कोरडेपणामुळे ओठांची त्वचा फाटते. यावर उपाय म्हणून स्त्रिया लिप बाम किंवा लिप क्रिम वापरतात. पण काहीवेळा याचा वाईट परिणाम होऊन ओठ काळे पडण्याची शक्यता असते.  

twitter
3/10

हिवाळ्यातील ओठांची काळजी

Winter lip care

जर तुम्हाला यापासून वाचायचे असेल,तर तुम्ही नारळाचे तेल, तूप, मध आणि ग्लिसरीनचा वापर करून घरगुती उपाय करू शकता. यामध्ये असणारे पोषक तत्त्व ओठांना नैसर्गिकपणे हायड्रेट करतात.   

twitter
4/10

हिवाळ्यातील ओठांची काळजी

Winter lip care

फाटलेल्या ओठांसाठी नारळाचे तेल फायदेशीर ठरते. यामध्ये असणारे  फॅटी अ‍ॅसिड आणि व्हिटॅमिन ई ओठांच्या त्वचेतील कोरडेपणा कमी करून खोलवर हायड्रेशन देते. शिवाय यात लॉरिक अ‍ॅसिड आणि अँटीबॅक्टेरीअल गुणधर्म असतात. जे भेगा पडलेल्या त्वचेतील संसर्ग रोखण्यास मदत करतात.  

twitter
5/10

हिवाळ्यातील ओठांची काळजी

Winter lip care

दिवसभरात 2-3 वेळा ओठांवर नारळाचे तेल लावा. विशेषतः रात्री झोपताना ओठांवर नारळाचे तेल लावल्यास रात्रभर त्वचेला हायड्रेशन मिळते. आणि त्वचा मऊ राहते. शिवाय याचे काहीही वाईट परिणाम होत नाहीत.  

twitter
6/10

हिवाळ्यातील ओठांची काळजी

Winter lip care

मधामध्ये नैसर्गिक एंजाइम असतात जे त्वचेला दिर्घकाळ मऊपणा देतात. शिवाय यातील अँटीॉक्सिडंट्स आणि दाहक विरोधी गुणधर्म ओठांमधील जळजळ कमी करतात. ओठांवर मध लावल्याने काळ्या पडलेल्या ओठांचा रंग हलका होऊ लागतो.  

twitter
7/10

हिवाळ्यातील ओठांची काळजी

Winter lip care

झोपण्यापूर्वी ओठांवर ग्लिसरीनचा पातळ थर लावल्याने त्वचेतील ओलावा टिकून राहतो. ग्लिसरीन कोरड्या हवेपासून ओठांचे संरक्षण करते. याच्या नियमित वापरामुळे ओठांचा नैसर्गिक रंग परत मिळतो. ज्यामुळे ओठ अधिक मऊ आणि गुलाबी दिसतात.  

twitter
8/10

हिवाळ्यातील ओठांची काळजी

Winter lip care

तूपाने ओठांवर हलक्या हाताने मसाज केल्यास त्वचेच्या मृत पेशी निघून जातात. ज्यामुळे ओठांवरील भेगा बरे होऊन ओठ अधिक मऊ होतात. तुम्ही तूप वितळवून त्यात मध, मेण किंवा शिया बटर मिसळून नैसर्गिक लिप बाम तयार करू शकता.  

twitter
9/10

हिवाळ्यातील ओठांची काळजी

Winter lip care

काकडीमध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. काकडी किसून त्यातील रस 15 मिनिटे ओठांवर लावून ठेवा. यामुळे ओठांमधील ओलवा टिकून राहण्यास मदत होते. ओठांची त्वचा मऊ आणि ताजीतवानी दिसू लागते.   

twitter
10/10

हिवाळ्यातील ओठांची काळजी

Winter lip care

मधामध्ये साखर मिसळून तुम्ही एक सौम्य स्क्रब तयार करू शकता. जर तुमचे ओठ जास्त प्रमाणात फाटले असतील तर या स्क्रबच्या मदतीने ओठांवर हलक्या हातांनी मसाज करा. यामुळे मृत त्वचेच्या पेशी निघून जातील आणि मऊ, चमकदार त्वचा मिळेल.  

twitter
पुढील
अल्बम

मार्गशीर्षात गोडधोड काय करावं? जाणून घ्या 5 गुरुवारसाठी 5 खास रेसिपी; घरच्या घरी करा तयार

पुढील अल्बम

मार्गशीर्षात गोडधोड काय करावं? जाणून घ्या 5 गुरुवारसाठी 5 खास रेसिपी; घरच्या घरी करा तयार

मार्गशीर्षात गोडधोड काय करावं? जाणून घ्या 5 गुरुवारसाठी 5 खास रेसिपी; घरच्या घरी करा तयार

मार्गशीर्षात गोडधोड काय करावं? जाणून घ्या 5 गुरुवारसाठी 5 खास रेसिपी; घरच्या घरी करा तयार 8
भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा कोणता? 28 पैकी 9 राज्यं आकाराने या जिल्हापेक्षाही छोटी

भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा कोणता? 28 पैकी 9 राज्यं आकाराने या जिल्हापेक्षाही छोटी

भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा कोणता? 28 पैकी 9 राज्यं आकाराने या जिल्हापेक्षाही छोटी 9
&#039;या&#039; पाच खेळाडूंमुळे भारताने दुसरा Ind Vs SA कसोटी सामना गमावला

'या' पाच खेळाडूंमुळे भारताने दुसरा Ind Vs SA कसोटी सामना गमावला

'या' पाच खेळाडूंमुळे भारताने दुसरा Ind Vs SA कसोटी सामना गमावला 8
मराठ्यांनी बांधलेला शेवटचा किल्ला कोणता? पुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर पण 99% लोकांना नावही माहित नाही

मराठ्यांनी बांधलेला शेवटचा किल्ला कोणता? पुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर पण 99% लोकांना नावही माहित नाही

मराठ्यांनी बांधलेला शेवटचा किल्ला कोणता? पुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर पण 99% लोकांना नावही माहित नाही 11