हलव्याऐवजी घरच्या घरी असा बनवा गाजरचा केक! जाणून घ्या झटपट रेसिपी
Carrot Cake Easy Recipe: हिवाळ्यात नेहमीच्या गाजराच्या हलव्याला पर्याय म्हणून तुम्ही गाजराचा केक बनवू शकता. हा केक बनवण्यासाठी अगदी सोपा आणि त्याहीपेक्षा जास्त चविष्ट लागतो. हा गाजरचा केक घरच्या घरी कसा बनवायचा याची सोपी आणि झटपट रेसिपी जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Jan 15, 2026, 07:38 PM IST
2/11
गाजरचा केक
3/11
गाजरचा केक
4/11
गाजरचा केक
5/11
गाजरचा केक
6/11
गाजरचा केक
7/11
गाजरचा केक
8/11
गाजरचा केक
9/11
गाजरचा केक
यानंतर कढईवर झाकण ठेवून मंद आचेवर गम होण्यासाठी ठेवा. कढईत बाहेरील हवा जाणार नाही याची काळजी घ्या. आता मैद्याच्या मिश्रणात शिजलेला गाजर घालून एकत्र करा. त्यात बारीक चिरलेला सुका मेवा आणि कंडेंस मिल्क घालून पुन्हा चांगले एकत्र करा. मिश्रण जास्त घट्ट झाले असेल तर त्यात दूध आणि थोड्याप्रमाणात दही घाला.
10/11