  हलव्याऐवजी घरच्या घरी असा बनवा गाजरचा केक! जाणून घ्या झटपट रेसिपी

हलव्याऐवजी घरच्या घरी असा बनवा गाजरचा केक! जाणून घ्या झटपट रेसिपी

Carrot Cake Easy Recipe: हिवाळ्यात नेहमीच्या गाजराच्या हलव्याला पर्याय म्हणून तुम्ही गाजराचा केक बनवू शकता. हा केक बनवण्यासाठी अगदी सोपा आणि त्याहीपेक्षा जास्त चविष्ट लागतो. हा गाजरचा केक घरच्या घरी कसा बनवायचा याची सोपी आणि झटपट रेसिपी जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Jan 15, 2026, 07:38 PM IST
गाजरचा केक

Carrot cake

गाजरचा केक

Carrot cake

हिवाळ्यात बाजारात अनेक हंगामी भाज्या येतात. त्यातील एक म्हणजे गाजर. हिवाळा आला कि सर्वांच्या घरात गोडासाठी गाजराचा हलवा हमखास बनवला जातो. पण तुम्ही कधी गाजरचा केक खाल्ला आहे का?  

गाजरचा केक

Carrot cake

नेहमी नेहमी तोच गाजरचा हलवा खाऊन कंटाळा आला असेल तर, गाजरचा केक हा एक उत्तम पर्याय आहे. तसेच लहान मुलांसाठी एक चविष्ट आणि आरोग्यदायी पदार्थ ठरू शकतो.  

गाजरचा केक

Carrot cake

गाजराचा केक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम किसणीच्या सहाय्याने 1 किलो गाजर किसून घ्या. किसलेला गाजर गरम तुपात भाजून घ्या. थोड्यावेळाने त्यात चरबी असलेले 2 लीटर दूध घाला. शिजू द्या.  

गाजरचा केक

Carrot cake

आता दूधामध्ये गाजर शिजू लागल्यावर त्यात चवीनुसार साखर घाला. शिजू द्या. साखर पूर्णपणे विरघळल्यानंतर आणि गाजर दूधामध्ये चांगल्याप्रकारे शिजल्यानंतर गॅस बंद करा आणि शिजलेला गाजर थंड होण्यासाठी ठेवा.   

गाजरचा केक

Carrot cake

आता एका भांड्यात चौथ वाटी रवा, चौथ वाटी साखर, एक चमचा बेकिंग पावडर, अर्धा चमचा बेकिंग सोडा, दिड वाटी मैदा आणि वेलची वापडर घ्या. हे सर्व सुके साहित्य एकत्र करा.   

गाजरचा केक

Carrot cake

आता सुक्या साहित्याच्या मिश्रणात 3 चमचे बटर आणि तितकेच तेल घाला. मिश्रण एकत्र करा. हे मिश्रण झाकून बाजूला ठेवा. आणि केक शिजवण्यासाठी कढई तयार करा. किंवा तुमच्याकडे ओव्हन असेल तर 10 मिनिटे प्रीहीट करण्यासाठी ठेवा.   

गाजरचा केक

Carrot cake

कढईत केक शिजवणार असाल तर, यासाठी कढईच्या तळाशी मीठ पसरवा. त्यावर दालचीने, जायफळ, चक्रफूल, बडिशेप आणि वेलची असे गोड खडे मसाले ठेवा. यामुळे केक शिजवताना या मसाल्यांचा सुगंध केकमध्ये समाविष्ट होईल आणि चवही वाढेल.   

गाजरचा केक

Carrot cake

यानंतर कढईवर झाकण ठेवून मंद आचेवर गम होण्यासाठी ठेवा. कढईत बाहेरील हवा जाणार नाही याची काळजी घ्या. आता मैद्याच्या मिश्रणात शिजलेला गाजर घालून एकत्र करा. त्यात बारीक चिरलेला सुका मेवा आणि कंडेंस मिल्क घालून पुन्हा चांगले एकत्र करा. मिश्रण जास्त घट्ट झाले असेल तर त्यात दूध आणि थोड्याप्रमाणात दही घाला.   

गाजरचा केक

Carrot cake

आता एका केक टिनला किंवा एका गोल भांड्याला आतून बटर लावा. बटर पेपर असल्यास गोल कापून टिनमध्ये ठेवा. केकचे मिश्रण टिनमध्ये ओता. यावेळी टिन अर्धाच भरलेला असू द्या. आता गरम कढईत टिन ठेवून त्यावर झाकण ठेवा. 25 ते 30 मिनिटे शिजू द्या.   

गाजरचा केक

Carrot cake

वेळ झाल्यानंतर टूथपिक किंवा सुरीच्या मदतीने केक शिजला आहे का ते तपासा. तयार झालेला केक थंड होण्यास ठेवा. नंतर तुमच्या आवडीच्या क्रिमने आणि ड्रायफ्रूटने सजवा. सर्व्ह करा. कुटुंबासह चविष्ट आणि आरोग्यदायी गाजरच्या केकचा आनंद घ्या.   

