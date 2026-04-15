BCCI आणि BJP कनेक्शनवर 'क्रिकेटच्या बायबल'मधून निशाणा! मोदी, जय शाहांवर टीका; 'पाकिस्तानला हरवल्यानंतर...'

BCCI Is Sports Branch Of BJP: 1864 पासून प्रकाशित होणाऱ्या क्रिकेटचं बायबल म्हणजेच क्रिकेटचा धर्मग्रंथ असं म्हटल्या जाणाऱ्या नियतकालिकेतून टीकास्र. थेट बीसीसीआय आणि भाजपावर निशाणा साधण्यात आलाय. यामध्ये जय शाहांबरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सूर्यकुमार यादवचाही उल्लेख करण्यात आलाय. नेमकं काय म्हटलंय यात पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Apr 15, 2026, 10:13 AM IST
भाजपा- बीसीसीआय कनेक्शवर सडकून टीका

बीसीसीआय भाजपची क्रीडा शाखा

जगप्रसिद्ध 'विस्डेन' नियतकालिकेने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळावर म्हणजेच बीसीसीआयवर सडकून टीका केली आहे. "बीसीसीआय म्हणजे भारतातील सत्ताधारी भाजपची क्रीडा शाखा आहे," असं 'विस्डेन'ने म्हटलं आहे. जागतिक क्रिकेटवर भारताचे राजकीय हस्तक्षेपाचे वर्चस्व या असल्याची टीका संपादकीय लेखातून करण्यात आली आहे.

भाजपा आणि बीसीसीआयचं कनेक्शन

'विस्डेन'ची 163 वी वार्षिक अवृत्ती गुरुवारी प्रकाशित होत आहे. या आवृत्तीत संपादक लॉरेन्स बूथ यांनी आपली परड मतं मांडली आहेत. यामध्ये त्यांनी भाजपा आणि बीसीसीआयचं कनेक्शन असल्याची टीका केली आहे.

आयसीसीमधील भारतीयांवरही भाष्य

आयसीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता आणि अध्यक्ष जय शहा हे भारतीय सध्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेत (आयसीसी) असून, जय शहा भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांचे पुत्र आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

राजकारणाने खेळात कसा शिरकाव केला

बूथ यांनी 2025 च्या आशिया चषकादरम्यान राजकारणाने खेळात कसा शिरकाव केला, यावरही भाष्य केले आहे.  

हस्तांदोलन करण्यास नकार

भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धसदृश तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा सामना झाला, ज्यामध्ये दोन्ही देशांच्या खेळाडूंनी एकमेकांशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला होता.  

मोहसीन नक्वींनाही झापलं

"पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांनी, 'राजकारण आणि खेळ एकत्र चालू शकत नाहीत,' असे म्हणणे, यापेक्षा खेळाच्या प्रशासनावर मोठा डाग काय असू शकतो? बहुदा ते स्वतः विसरले होते, की ते त्यांच्या देशाचे अंतर्गत सुरक्षामंत्री देखील आहेत," असेही बूथ यांनी लिहिले आहे.  

तेव्हा बीसीसीआय भाजपची क्रीडा शाखा आहे, हे उघडच झाले

"भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानविरुद्धचा आशिया चषकातील पहिला विजय भारतीय लष्कराला समर्पित केला, तेव्हा बीसीसीआय ही भाजपची क्रीडा शाखा आहे, हे उघडच झाले," असेदेखील बूथ यांनी म्हटले आहे.

घातक संघर्षांचा कायदेशीर छुपा मार्ग

"क्रिकेट आता घातक संघर्षांचा कायदेशीर छुपा पर्याय बनला आहे. ही कल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'एक्स'वरील पोस्टने अधिक गडद केल्याचे बूथ यांचे म्हणणे आहे.   

पंतप्रधान मोदींनी मैदानावर 'ऑपरेशन सिंदूर'चा उल्लेख केला

अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला हरवल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी 'मैदानावर ऑपरेशन सिंदूर. निकाल तोच आहे - भारताचा विजय !" असे म्हटले होते, यावरुनच बूथ यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

