Marathi News
  • गुप्त खोलीत फक्त सखीला प्रवेश; एका महिलेने उघड केले अविमुक्तेश्वरानंदच्या मठातील रहस्य, म्हणाली, प्रत्येक पुरुषाच्या स्वतःच्या गरजा...

'गुप्त खोलीत फक्त सखीला प्रवेश'; एका महिलेने उघड केले अविमुक्तेश्वरानंदच्या मठातील रहस्य, म्हणाली, 'प्रत्येक पुरुषाच्या स्वतःच्या गरजा...'

Avimukteshwaranand Controversy : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सध्या चर्चेत असून त्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करण्यात आला असून एक महिलेने त्यांच्या मठाबद्दल काही धक्कादायक खुलासे केले आहेत.

Neha Choudhary | Feb 26, 2026, 06:17 PM IST
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्याविरोधात लैंगिक शोषण आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून कोणत्याही क्षण त्यांना अटक होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

दोन अल्पवयीन मुलींनी त्याच्याविरोधात अत्याचाराचा आरोप केला आहे. आता, लेखिका भूमिका द्विवेदी त्यांच्यावर गंभीर आरोप करत आहेत. त्यांनी सांगितलं की, 2022 मध्ये त्या वाराणसी मठात दोन महिने राहिल्यात. त्यावेळी त्यांनी जे काही पाहिलं त्यामुळे त्यांना जोरदार धक्का बसला आहे. 

त्या म्हणाल्यात की, मठात गुप्त खोल्या आहेत, जिथे फक्त स्वामीजींच्या सखींना प्रवेश आहे. तिथे इतर कोणीही प्रवेश करु शकत नाही. त्यांनी दावा केला आहे की, मठात आलिशान वातावरण असून एक स्विमिंग पूल, गुप्त आणि रहस्यमय खोल्या आहेत.

लेखिका सांगतात की, त्या मठात काशी आणि प्रयागबद्दल संशोधन करण्यासाठी गेल्या होत्या. यासाठी त्यांना स्वरुपानंद सरस्वती यांनी प्रोत्साहित केलं होतं. 

त्या म्हणाल्यात की, आध्यात्मिक केंद्राच्या तपस्येपेक्षा हा मठ अधिक आलिशान असल्याचे त्यांनी पाहिलं. एअर कंडिशनर, एलईडी टेलिव्हिजन आणि महागडे कार्पेट वातावरण इथे आहे. 

एवढंच नाही तर या मठातील हॉल अतिशय भव्य असून डोळे दिपवणारे आहे. लेखिकेने सांगितलं की, त्या मठात एका महिलेला भेटल्याचा दावा केला आहे. ती महिला स्वामीजींची सखी असल्याचा दावा केला आहे. 

स्वामीजींची सखी हा मठातील सर्वोच्च अधिकारी मानला जातो. तिने सांगितलं की, मठात काही विशिष्ट जागा आणि खोल्या आहेत जिथे कोणालाही प्रवेश नाही. त्या परिसराला दीदींचं क्षेत्र म्हटलं जातं.  एवढंच नाही तर मठात एक गुप्त दरवाजादेखील असून तो सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा देखरेखे खाली आहे. 

लेखिकाने असा आरोप केला आहे की, मठात गरीब कुटुंबातील लहान भिक्षूंकडून बरेच काम करुन घेतले जातात. मॅनेजर आणि स्वयंपाकी त्यांचं समानही चोरतात. मठांमध्ये सामान्यतः पहाटे  4 वाजता उठण्याची परंपरा असते. पण शंकराचार्य यांच्या मठात लोक स्वतःच्या इच्छेनुसार उठतात. शिवाय ते कोणताही कठोर धार्मिक दिनक्रम पाळताना दिसत नाहीत.   

मठ व्यवस्थापक मिश्रा यांनीही त्यांना सांगितलं की प्रत्येक पुरुषाच्या स्वतःच्या गरजा असतात आणि तो येथे विश्रांती घेण्यासाठी येतो.

एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, भूमिका यांनी दावा केला की तिने स्वरूपानंद यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना कळलं की ते आजारी आहेत आणि बंगळुरूमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. दरम्यान भूमिका यांनी सांगितलं की, त्या कोणत्याही दबावाखाली नाही आणि फक्त स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलेल्या गोष्टींची तक्रार करत आहे. आता त्यांच्या दाव्यांमागील सत्य चौकशीनंतरच उघड होईल.

