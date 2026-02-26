'गुप्त खोलीत फक्त सखीला प्रवेश'; एका महिलेने उघड केले अविमुक्तेश्वरानंदच्या मठातील रहस्य, म्हणाली, 'प्रत्येक पुरुषाच्या स्वतःच्या गरजा...'
Avimukteshwaranand Controversy : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सध्या चर्चेत असून त्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करण्यात आला असून एक महिलेने त्यांच्या मठाबद्दल काही धक्कादायक खुलासे केले आहेत.
Neha Choudhary | Feb 26, 2026, 06:17 PM IST
लेखिकाने असा आरोप केला आहे की, मठात गरीब कुटुंबातील लहान भिक्षूंकडून बरेच काम करुन घेतले जातात. मॅनेजर आणि स्वयंपाकी त्यांचं समानही चोरतात. मठांमध्ये सामान्यतः पहाटे 4 वाजता उठण्याची परंपरा असते. पण शंकराचार्य यांच्या मठात लोक स्वतःच्या इच्छेनुसार उठतात. शिवाय ते कोणताही कठोर धार्मिक दिनक्रम पाळताना दिसत नाहीत.
