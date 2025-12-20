पांढरा वनपीस अन् चेहऱ्यावर मोठं हास्य... आत्मविश्वासासह भरलेला Smriti Mandhana चा किलर लूक बघितला का?
Smriti Mandhana shines in white dress : अलीकडे पार पडलेल्या एका कार्यक्रमात भारतीय महिला संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधानाने आपल्या आत्मविश्वासपूर्ण फॅशन स्टाइलने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले.
Tejashree Gaikwad | Dec 20, 2025, 01:29 PM IST
1/8
2/8
3/8
स्मृती मंधानाचा स्टायलिश लूक
या कार्यक्रमात स्मृतीने पांढऱ्या रंगाचा ड्रेस सुंदर गाऊन परिधान केला होता. डीप V-नेकलाइन आणि साधी, क्लीन कटिंग असलेला हा गाऊन फारसा एम्ब्रॉयडरी केलेला नसून त्याचा फिट आणि फॅब्रिकच त्याची खरी ओळख ठरत होते. हा लूक एकाच वेळी एलिगंट आणि मॉडर्न वाटत होता, जो वनप्लसच्या प्रीमियम इव्हेंटच्या वातावरणासाठी उत्तम होता.
4/8
5/8
6/8
वैयक्तिक आयुष्यातील बदलांनंतरची पहिली मोठी उपस्थिती
महत्त्वाचं म्हणजे, स्मृतीच्या वैयक्तिक आयुष्यात झालेल्या बदलांनंतर ही तिची पहिली मोठी सार्वजनिक उपस्थिती होती. काही दिवसांपूर्वीच तिने संगीतकार पळाश मुच्छलपासून विभक्त होण्याची घोषणा केली होती. नोव्हेंबरमध्ये ठरलेलं लग्न कुटुंबीयांच्या आरोग्याशी संबंधित परिस्थिती आणि दोन्ही बाजूंनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे रद्द करण्यात आलं.
7/8