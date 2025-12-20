English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पांढरा वनपीस अन् चेहऱ्यावर मोठं हास्य... आत्मविश्वासासह भरलेला Smriti Mandhana चा किलर लूक बघितला का?

Smriti Mandhana shines in white dress  : अलीकडे पार पडलेल्या एका कार्यक्रमात भारतीय महिला संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधानाने आपल्या आत्मविश्वासपूर्ण फॅशन स्टाइलने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले.  

Tejashree Gaikwad | Dec 20, 2025, 01:29 PM IST
Smriti Mandhana Photo

अलीकडे पार पडलेल्या एका  कार्यक्रमात स्मृती मंधानाने हजेरी लावली होती. तिने यावेळी केलेला लूक फारच चर्चेत आला. सोशल मीडियावर तिचा हा लूक चांगलाच व्हायरल झाला.   

Smriti Mandhana Photo

वनप्लसची ब्रँड अँबॅसॅडर असलेली स्मृती बेंगळुरूमध्ये आयोजित OnePlus 15R या नव्या स्मार्टफोनच्या लॉन्च इव्हेंटला उपस्थित होती . या खास इव्हेंटसाठी तिने निवडलेला ड्रेस तिच्यावर फारच खुलून दिसत होता. यामुळे  स्टेजवर तिची उपस्थिती अगदी वेगळी आणि  लक्षवेधी ठरली.  

स्मृती मंधानाचा स्टायलिश लूक

Smriti Mandhana Photo

या कार्यक्रमात स्मृतीने पांढऱ्या रंगाचा ड्रेस सुंदर गाऊन परिधान केला होता. डीप  V-नेकलाइन आणि साधी, क्लीन कटिंग असलेला हा गाऊन फारसा एम्ब्रॉयडरी केलेला  नसून त्याचा फिट आणि फॅब्रिकच त्याची खरी ओळख ठरत होते. हा लूक एकाच वेळी एलिगंट आणि मॉडर्न वाटत होता, जो वनप्लसच्या प्रीमियम इव्हेंटच्या वातावरणासाठी उत्तम होता. 

Smriti Mandhana Photo

ड्रेससोबत तिने स्टेटमेंट इअररिंग्स आणि न्यूट्रल रंगाचे फुटवेअर निवडले होते. तिचे केस मोकळ्या, सौम्य लहरींमध्ये मांडले होते. मेकअप अतिशय मिनिमल ठेवण्यात आला होता.  नैसर्गिक बेस, डोळ्यांवर हलका भर आणि न्यूड शेडमधील लिप्स असा मेकअप होता.  

Smriti Mandhana Photo

 अनेक चाहत्यांनी आणि फॅशन निरीक्षकांनी हा लूक ‘साधा पण ताकदवान’ असल्याची प्रतिक्रिया दिली. स्टेजवरील तेजस्वी लाईट्समध्ये हा ड्रेस विशेष उठून दिसत असल्याचंही अनेकांनी नमूद केलं.  

वैयक्तिक आयुष्यातील बदलांनंतरची पहिली मोठी उपस्थिती

Smriti Mandhana Photo

महत्त्वाचं म्हणजे, स्मृतीच्या वैयक्तिक आयुष्यात झालेल्या बदलांनंतर ही तिची पहिली मोठी सार्वजनिक उपस्थिती होती. काही दिवसांपूर्वीच तिने संगीतकार पळाश मुच्छलपासून विभक्त होण्याची घोषणा केली होती. नोव्हेंबरमध्ये ठरलेलं लग्न कुटुंबीयांच्या आरोग्याशी संबंधित परिस्थिती आणि दोन्ही बाजूंनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे रद्द करण्यात आलं.

Smriti Mandhana Photo

या घोषणेनंतर स्मृतीने तिच्या प्री-वेडिंग शूटचे सर्व फोटो सोशल मीडियावरून हटवले आणि चाहत्यांकडून खासगी आयुष्याचा सन्मान राखण्याची विनंती केली. अशा पार्श्वभूमीवर, या कार्यक्रमात तिचा आत्मविश्वासपूर्ण आणि संयमित अवतार अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरला.  

Smriti Mandhana Photo

पण तिच्या या दमादर लूकमधून तिचा आत्मविश्वासाने भरलेलं व्यक्तीमत्त्व दिसून येत होते.   

