...म्हणून सुनेवर घालता येणार नाही सासू-सासऱ्यांना सांभाळण्याचे बंधन! हायकोर्टने सांगितलं एकमेव कारण

High Court Decision: सासू-सासऱ्यांना संभाळण्यासंदर्भातील एका प्रकरणामध्ये उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय देताना नक्की काय म्हटलंय एकदा वाचाच...

Swapnil Ghangale | Mar 30, 2026, 12:42 PM IST
सुनेवर सासू-सासऱ्यांना संभाळायचं बंधन कायद्याने का टाकता येणार नाही, कारण...

सुनेवर सासू-सासऱ्यांना संभाळायचं बंधन कायद्याने का टाकता येणार नाही याचं कायदेशीर कारण हायकोर्टानेच सांगितलंय. नेमकं काय म्हटलंय कोर्टाने पाहूयात...

वृद्ध दाम्पत्याची याचिका फेटाळली

सासू-सासऱ्यांचा सांभाळ करणे ही सुनेची नैतिक जबाबदारी असू शकते, मात्र ती पार पाडण्यासाठी तिच्यावर कायदेशीर सक्ती करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच वृद्ध दाम्पत्याची याचिका फेटाळून लावली.

सुनेची न्यायालयात धाव

आग्रा येथील एका वृद्ध दाम्पत्याने आपल्या पोलिस दलात कार्यरत असलेल्या सुनेविरुद्ध देखभालीसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांचा मुलगा हयात नसून, सून उत्तर प्रदेश पोलिसांत कॉन्स्टेबल आहे. 

मासिक देखभालीचा खर्च मागितला

मुलाच्या निधनानंतर सर्व सेवेचे लाभ सुनेला मिळाले असून, ती कमावती आहे. त्यामुळेच सासू-सासऱ्यांनी आपल्या मुलाच्या मृत्यूनंतर सुनेकडून मासिक देखभालीचा खर्च मागितला होता.   

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निकाल फिरवला

फॅमिली कोर्टाने सुनेला हा खर्च देण्याचा आदेश दिला होता. पण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती मदन पाल सिंह यांनी स्पष्ट केले की, कायद्यातील तरतूद नसल्याने नैतिक जबाबदारीला कायदेशीर बंधन बनवता येत नाही.

सून 'आपत्य' नाही

भारतीय कायद्यात सून ही मुलीप्रमाणे 'आपत्य' मानली जात नाही. या एकाच कारणामुळे तिच्यावर कायद्याने बंधन घालता येणार नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

या दोन्ही कायद्यांमध्ये काहीच तरतूद नाही

मेंटेनन्स अॅक्ट (Maintenance Act) किंवा सिनीअर सिटीझन्स अॅक्ट (Senior Citizens Act) मध्येही सूनेवर सासू-सासऱ्यांना संभाळण्याच्या सक्तीची तरतूद नाही.   

सक्ती करता येणार नाही

सासू-सासऱ्यांना सांभाळण्याची सुनेवर फक्त नैतिक जबाबदारी आहे, पण त्यासाठी कोर्टाला तिच्यावर सक्ती करता येणार नाही, असं निकालामध्ये म्हटलं आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - सोशल मीडिया, AI, फ्रिपिकवरुन वृत्तसंस्थांकडून साभार)  

मुंबई नव्हे, तर कोणत्या जिल्ह्यातील उद्योजकांवर मुख्यमंत्री मेहेरबान? थेट 14 कोटी रुपयांची सूट

सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारचाच दणका! पगार हवा असेल तर 'ही' गोष्ट करावीच लागेल; 1800000 कर्मचाऱ्यांना आदेश

यंदाची उन्हाळी सुट्टी कधी संपणार? 13 की 15 जून? शाळा सुरू होण्याची तारीख जाहीर, वेळापत्रकात बदल

Retirement Planning: निवृत्तीसाठी किती पैसे पुरेसे? ₹1 कोटी, ₹2 कोटी की ₹10 कोटी? आताच माहिती करुन घ्या!

